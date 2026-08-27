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    Mourinho se rinde a Mbappé recordando a Cristiano Ronaldo: “No me gusta comparar, pero este tío es increíble”

    El delantero francés se inscribió con un triplete en el triunfo por 4-1 de los merengues sobre la Real Sociedad.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Real Madrid.

    El Real Madrid consiguió este miércoles un importante triunfo en la liga española. El elenco merengue se impuso por 4-1 a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu, teniendo a Kylian Mbappé como la principal figura después de que este anotara un triplete.

    Tras el duelo, el técnico José Mourinho destacó la presentación del galo en conferencia de prensa.

    “Hay algo que no me gusta pero a veces tengo que hacerlo, no me gusta hablar individualmente, pero lo que Kylian ha hecho... es de locos”, partió diciendo el luso.

    Mbappé tiene capacidad goleadora, de creación... Cuando el equipo está en más dificultad, es capaz de bajar y conectar con Vini y Jude y hacer ganar metros al equipo y construir peligro. Obviamente él ha hecho un partido increíble pero el equipo siempre ha sido equipo”, continuó.

    Más adelante se le consultó para que realizara una comparación con Cristiano Ronaldo, quien hace algunos años era la principal carta de gol de Mourinho en su primer paso por el club español.

    Si bien evitó polémicas, remarcó que “no me gusta comparar, pero este tío es increíble. Lo que hace, su hambre... Me alegro mucho porque hiciera historia en el Mundial, el máximo goleador de los Mundiales. Pero insisto: el equipo ha sido siempre equipo. Y eso es lo más importante”.

    Kylian no es el típico atacante que espera. A estos jugadores no hay que enseñarles nada. El nivel ha sido muy alto en todas las líneas. De Mbappé valoro su valor en el grupo. Le dejé en el campo por si metía el cuarto. A Vini, en cuanto marqué, fuera. Nunca lo hubiera sacado sin el gol. Creía que era bueno para él salir con cariño de la gente”, sumó a continuación.

    En cuanto al poder goleador, Mourinho comentó que “Mbappé es un jugador increíble. Absolutamente increíble. Después, si son 60 o 50 goles ya no puedo decirte. Yo prefiero 40 con títulos que 60 sin títulos. Prefiero 40 con mucho trabajo para el equipo que 60 solo mirando a sí mismo, como pasa muchas veces con los atacantes. Estoy muy contento con él”.

    La reacción del público

    Por otro lado, el técnico portugués también tuvo palabras para las reacciones del público en el estadio durante la primera mitad que lanzó algunas pifias por el funcionamiento del equipo.

    Ya conocemos al Bernabéu. Y gracias que son así. Es consecuencia de la historia. La exigencia es por la historia. El Real Madrid siempre tiene grandes jugadores y la gente quiere más y más. Los aficionados pueden, y pagan, para tener sus emociones de felicidad y de frustración. Ante los pitos, tranquilidad. Los pitos y los aplausos tienen algo de justicia siempre. Un par de pitos no hacen nada a nadie, te ayudan a crecer. Pero hay partidos que se van a ganar con dificultades”, avisó.

    “Un primer partido tranquilo. Ya no estoy para muchos nervios y tensión antes de los partidos, son muchos más. Es la primera vez en el nuevo Bernabéu. El primer tiempo fue difícil para nosotros, en el sentido de no hacer bien la presión y la Real Sociedad en su primer tiro en el primer tiempo nos marcan. Me hubiese gustado la pausa para la hidratación hoy, hubiese sido perfecto. Ajustamos algunas cosas al descanso. Tuvimos mucho fútbol y mucha calidad en el segundo tiempo”, indicó.

    “Me gustó la tranquilidad con la que afrontó el equipo la dificultad. Y conseguimos que la gente salga del campo con un sabor de lo que podemos hacer”, cerró Mourinho.

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