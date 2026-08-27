Premios de Innovación PwC culminan su 14ª edición con proyectos que buscan transformar las industrias estratégicas

Representantes del mundo empresarial, académico y de las comunicaciones integraron el jurado de la 14ª edición de los Premios de Innovación PwC.

ME Elecmetal y Sudvet fueron los proyectos ganadores de la 14ª edición del Premio PwC Chile Innovación, luego de que los proyectos finalistas defendieran sus propuestas ante el jurado durante la etapa final realizada el jueves 20 de agosto en la Universidad del Desarrollo (UDD). Las iniciativas, correspondientes a las categorías Empresas Consolidadas y Empresas Emergentes, respectivamente, destacaron por sus propuestas de economía circular aplicada a la minería y de sostenibilidad para la salmonicultura.

En total, fueron 11 las empresas que llegaron a esta última etapa -seis consolidadas y cinco emergentes-, con tres minutos para presentar sus proyectos y posteriormente un tiempo más prolongado para responder las preguntas de los integrantes del jurado.

El comité evaluador estuvo compuesto por Alberto Salas, Alfonso Gómez, Álvaro Fischer, Daniel Daccarett, Gina Ocqueteau, Guillermo Tagle, Hernán Orellana, Joaquín Lavín, Karen Thal, Luis Larraín, Marcela Angulo, Marcela Bravo, María Elena Dressel, María Teresa Vial, Matías Moya, Mónica Retamal, Paulina Peña, Ricardo Arraño, Rodrigo Jordán, Soledad Onetto, y Vesna Mandakovic.

El jurado recibió a los 11 proyectos que llegaron a la etapa final, cuyos representantes realizaron sus pitch y presentaron soluciones vinculadas a algunos de los principales desafíos productivos, tecnológicos y ambientales del país.

Los premios realizados por PwC Chile con el apoyo académico del Instituto de Emprendimiento (IE) de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad del Desarrollo, forman parte de una iniciativa que lleva 14 años reconociendo y visibilizando proyectos innovadores desarrollados en Chile.

Ante esto, el nuevo Socio Principal de PwC Chile, Ricardo Arraño, aseguró que el premio se ha convertido en un espacio para observar cómo empresas de distintos tamaños están utilizando la innovación para transformar sus industrias. “A lo largo de los años el Premio de Innovación PwC ha sido un testigo y promotor de cómo la innovación vibra en el centro de muchas empresas que desafían lo convencional para crear soluciones que pueden transformar industrias y negocios”.

Destacó además el aporte tanto de las startups como de las empresas consolidadas. “Es notable ver a las empresas emergentes o startups cómo rompen paradigmas y al mismo tiempo, ver cómo empresas consolidadas se reinventan con la innovación, que es un motor que el mundo privado debe seguir impulsando siempre para el desarrollo del país”.

Entre las empresas consolidadas que llegaron a la etapa final estuvieron Anglo American, Chilquinta, Lipigas, ME Elecmetal, Mercado Libre y Topcolor, con proyectos que abordaron desafíos asociados a minería, energía, transporte, economía circular, inteligencia artificial y materiales sustentables.

El proyecto de ME Elecmetal fue reconocido por su Modelo de Negocio Circular Global, una propuesta que busca transformar componentes mineros desgastados y residuos metalúrgicos en materias primas y productos de mayor valor. La iniciativa integra recuperación de materiales, reparación de equipos, valorización de residuos complejos, descarbonización y trazabilidad, con el objetivo de avanzar hacia un modelo productivo más circular en la industria minera.

Para el director del Instituto de Emprendimiento UDD y parte del jurado, Joaquín Lavín, este tipo de iniciativas son clave considerando el peso de la industria minera en la economía chilena. “Las innovaciones premiadas este año apuntan al corazón exportador de Chile: la minería y la salmonicultura”. En particular, destacó que ME Elecmetal impulsa “un modelo de economía circular que transforma componentes mineros y residuos metalúrgicos en materias primas y productos de alto valor, reduciendo la huella ambiental de una actividad esencial para el país”.

En la categoría de empresas emergentes, el proyecto ganador fue Sudvet, que desarrolló una estrategia sanitaria 100% botánica, biodegradable y no farmacológica para el manejo del piojo de mar y enfermedades bacterianas en la salmonicultura. La propuesta busca reducir el uso de antiparasitarios y antibióticos mediante formulaciones naturales que combinan bienestar animal, productividad y sostenibilidad ambiental. Según los antecedentes de la postulación, la estrategia ha permitido disminuir las pérdidas y reducir el uso de antiparasitarios y antibióticos, y cuenta actualmente con ocho productos.

Lavín también puso el foco en esta iniciativa, señalando que Sudvet desarrolla “soluciones botánicas y biodegradables para combatir el piojo de mar y las enfermedades bacterianas, disminuyendo el uso de antiparasitarios y antibióticos”. Así, aseguró que ambos proyectos “demuestran que la innovación puede hacer más competitivas y sostenibles nuestras principales industrias exportadoras”.

Y justamente fue el componente ambiental uno de los elementos que más llamó la atención del jurado en esta edición. La periodista Soledad Onetto destacó la cantidad de proyectos vinculados a la gestión de residuos y a la búsqueda de procesos más eficientes. “Hay una conciencia súper clara respecto de la importancia del medio ambiente”, afirmó, agregando que varias de las iniciativas estaban relacionadas con “qué hacer con los residuos, con lo que sobra y con lo que hay que botar, para volver la línea más eficiente”.

Onetto destacó además el nivel de las propuestas presentadas y el crecimiento del premio, destacando que se trata de “un premio muy prestigioso”. Al mismo tiempo, planteó como desafío que este tipo de soluciones logre avanzar desde la etapa de innovación hacia una implementación a mayor escala.

Innovación conectada con los desafíos del país

La diversidad de proyectos fue otro de los elementos destacados por la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, también integrante del jurado, quien valoró que las propuestas estuvieran conectadas con problemas concretos de distintas industrias. “Uno se llena de esperanza cuando ve estos proyectos por las cosas que se están haciendo en Chile, por la ambición que vemos y también por la conexión con los problemas que tenemos”.

Durante la jornada final, Vial destacó que se presentaron soluciones relacionadas con minería, construcción y salmonicultura, entre otras áreas, lo que da cuenta de “un ecosistema emprendedor muy conectado con dar soluciones concretas a los problemas y también con la sostenibilidad a largo plazo”.

Asimismo, resaltó la importancia de que la innovación no se concentre únicamente en las startups, sino que también pueda desarrollarse al interior de empresas con modelos de negocio consolidados. “Es importante también utilizar toda la tecnología, toda la data que se tiene en el interior para seguir empujando innovación a pesar de tener a veces modelos de negocio bien consolidados”, sostuvo.

La etapa final de esta nueva edición de los premios será el 23 de octubre, fecha en que se realizará la ceremonia de premiación, con la participación de autoridades e instituciones como el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, representantes de la comunidad empresarial y distintos actores que forman parte del ecosistema de innovación del país.