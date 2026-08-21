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    Premio Impulsa Liderazgo 2026 abre sus postulaciones para destacar a quienes promueven la equidad de género

    Convocado por Fundación ChileMujeres, PwC Chile y LT Pulso, la segunda edición de este reconocimiento escogerá a tres ganadores entre quienes hayan generado cambios concretos a la hora de construir espacios equitativos para hombres y mujeres. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de septiembre.

    Martín CifuentesPor 
    Martín Cifuentes
    La primera edición del Premio Impulsa Liderazgo reconoció en 2025 a Francisco Sepúlveda, María Teresa Vial y Paulina Calfucoy. MARIO TELLEZ

    Creado en 2025, el Premio Impulsa Liderazgo nació con la misión de destacar a personas que, desde sus distintos ámbitos de influencia, promueven transformaciones orientadas a reducir las brechas de género y avanzar hacia espacios más equitativos en organizaciones, empresas y en la sociedad.

    Su organización nació como parte del décimo aniversario del Premio Impulsa, que distingue a las organizaciones con los mejores indicadores de diversidad de género en sus rubros, a partir de una selección hecha sobre la base de información pública reportada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), bajo las Normas de Carácter General N°386 y N°461.

    Desde 2023, la medición considera organizaciones con 500 o más personas contratadas que reportan a la CMF y que tienen participación de hombres y mujeres en los tres indicadores de diversidad de género analizados: dotación general, alta gerencia y directorio.

    El análisis considera ocho rubros empresariales e identifica a aquellas organizaciones con los mejores indicadores dentro de cada sector. Los datos utilizados son públicos, reunidos por Fundación ChileMujeres y analizados junto a PwC Chile.

    “Con el Premio Impulsa destacamos y visibilizamos a las empresas que realizan esfuerzos concretos para la equidad profesional, generando culturas de trabajo más justas y al mismo tiempo, organizaciones más innovadoras y atractivas para trabajar en ellas”, señala Ricardo Arraño, socio principal de PwC. Luego, plantea que se trata de transformaciones y esfuerzos positivos que deben ser destacados para reducir las brechas, potenciando al mismo tiempo a la persona que cumple de mejor manera su rol, valorando el mérito y el desempeño.

    Ricardo Arraño, socio principal de PwC.

    “Con ChileMujeres llevamos más de 10 años generando este espacio, observamos avances y en eso es clave cuando aparecen liderazgos que empujan y promueven estos cambios desde adentro en las organizaciones y por eso sumamos el reconocimiento especial ‘Liderazgo Impulsa’, buscando a mujeres y hombres que están marcando la diferencia para reducir las inequidades”, agrega.

    Lo que busca el Premio Impulsa Liderazgo es enfocarse en las personas detrás de las transformaciones. Pueden postular (o ser postulados por terceros) personas residentes en Chile que trabajen activamente por la equidad de género desde distintos ámbitos: instituciones públicas o privadas, gremios, organizaciones de la sociedad civil y la academia.

    “Crear la categoría del Premio Impulsa Liderazgo responde a la convicción de que no basta medir indicadores duros de las empresas, sino que este reconocimiento debe complementarse con observar el liderazgo de personas que tienen incidencia, que impulsan las innovaciones para mover significativamente la aguja, cambiando la vida de las personas y haciendo de nuestro país y de las organizaciones y espacios con una verdadera cultura de igualdad de oportunidades”, señala Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva de Fundación ChileMujeres.

    Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva de Fundación ChileMujeres. MARIO TELLEZ

    Además, dice que “quienes creamos el reconocimiento e integramos el jurado queremos conocer y visibilizar esas historias de impacto que muchas veces no se cuentan y que puedan animar a que surjan más”.

    Las nominaciones son abiertas y no existe impedimento para que una misma persona reciba más de una postulación. Una vez cerrado el proceso, ChileMujeres, PwC Chile y LT Pulso reunirán los nombres recibidos y podrán sumar nuevas candidaturas antes de presentar la lista al jurado.

    Un jurado para la edición 2026

    Una de las novedades de este año será la participación de un jurado encargado de definir a las tres personas que recibirán el Premio Impulsa Liderazgo 2026.

    Este grupo lo compondrá la periodista Soledad Onetto; el exministro de Hacienda Mario Marcel; la presidenta ejecutiva de Fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann; el socio principal de PwC Chile, Ricardo Arraño; el director de La Tercera, José Luis Santa María; la presidenta del directorio de SQM, Gina Ocqueteau; la presidenta de la CMF, Solange Berstein; la socia de Tax & Legal de PwC Chile, Loreto Pelegrí; el presidente de Empresas CMPC, Bernardo Larraín; la editora general de La Tercera-Pulso, Olga Bustamante; la vicepresidenta de la Mujer e Igualdad de Género de la CUT, Karen Palma; y el presidente del directorio de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Lorenzo Gazmuri.

    Cinco serán los aspectos que orientarán la evaluación del jurado: impacto demostrado, liderazgo e influencia, enfoque estratégico y transversalidad, alcance y escalabilidad, y sostenibilidad y permanencia. La revisión también tendrá en cuenta los antecedentes que permitan comprobar los resultados atribuidos a cada candidatura.

    En su primera edición fueron reconocidos Paulina Calfucoy, de ACHS; Francisco Sepúlveda, de La Araucana; y María Teresa Vial, de la Cámara de Comercio de Santiago.

    Para postular a la edición 2026, puede ingresar a este link hasta el 21 de septiembre. El proceso cerrará en noviembre, cuando las tres personas seleccionadas sean reconocidas durante la ceremonia anual del Premio Impulsa.

    Más sobre:Premio Impulsa 2026Equidad de GéneroDiversidad de GéneroChileMujeresPwCbranded-pulso

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