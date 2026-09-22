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    Coca-Cola anuncia inversión en Chile de más de 720 mil millones de pesos a 2030 e impulso al empleo joven

    El Presidente José Antonio Kast encabezó la actividad realizada en la planta de Coca-Cola Andina en Renca, donde la compañía dio a conocer su plan para los próximos cuatro años y una nueva edición de los Bootcamps Gastronómicos, iniciativa gratuita que busca capacitar a 2.600 jóvenes para su ingreso al mundo laboral.

     

    Como una “señal de confianza que Chile necesita” calificó el Presidente José Antonio Kast la noticia de la millonaria inversión que Coca-Cola hará en el país: más de 720 mil millones de pesos de aquí a los próximos cuatro años.

    “Detrás de la inversión hay empleo, y el empleo requiere capacitación. Por eso, gracias por abrir oportunidades y pensar en el futuro de nuestros jóvenes”, destacó el Presidente Kast, quien valoró los planes de Coca-Cola en medio de los grandes desafíos de empleo que está enfrentando el país.

    Estos recursos serán destinados principalmente al fortalecimiento de sus operaciones, la incorporación de nuevas tecnologías, la ampliación de sus instalaciones y de su capacidad productiva.

    Antes de la ceremonia, el Presidente Kast recorrió la planta de Coca-Cola Andina en Renca, donde conoció sus procesos productivos y conversó con trabajadores.

    El anuncio, en el que participaron Coca-Cola Chile junto a sus socios embotelladores Coca-Cola Andina y Coca-Cola Embonor, permitirá generar nuevos empleos y oportunidades para proveedores, emprendedores y comunidades en todo el país.

    Abelardo Gudiño, gerente general de Coca-Cola Chile, calificó la inversión de la compañía como “nuestro granito de arena, la manera de contribuir al país que queremos.

    Anunciar estos 720 mil millones de pesos de inversión en los próximos cuatro años es la manera de mostrar confianza. Esperamos que se traduzca en beneficio en las comunidades, en más empleo y en desarrollo en cada rincón del país”, dijo el ejecutivo.

    Junto con su plan de inversión, Coca-Cola Chile también presentó una nueva etapa de los Bootcamps Gastronómicos, una iniciativa desarrollada junto a Fundación Gastronomía Social que combina capacitación gratuita y experiencia práctica en restaurantes para facilitar el ingreso de jóvenes al mundo laboral.

    Más de 500 nuevas oportunidades laborales

    En esta nueva edición, el programa capacitará a 2.600 jóvenes de entre 18 y 29 años, quienes podrán formarse en alguno de los 32 restaurantes que participan de los bootcamps. La meta es generar 500 nuevas oportunidades laborales.

    Los Bootcamps Gastronómicos buscan promover el empleo en un contexto en el que las cifras muestran que mujeres y jóvenes son quienes tienen las mayores dificultades para acceder a una plaza laboral.

    “Este es un esfuerzo conjunto con empresarios de la rama gastronómica, quienes abren sus puertas y permiten a los jóvenes conocer los pormenores de este bonito trabajo. El objetivo es que encuentren una oportunidad, se desarrollen y se motiven a seguir adelante. El 70% de quienes participan son mujeres, lo que también nos da mucho orgullo”, afirmó Abelardo Gudiño.

    Los Bootcamps Gastronómicos buscan promover el empleo en un contexto en el que las cifras muestran que mujeres y jóvenes son quienes tienen las mayores dificultades para acceder a una plaza laboral.

    Desde su creación, en 2022, más de 12.000 jóvenes han participado en los Bootcamps Gastronómicos, que han contribuido a generar 540 oportunidades laborales y han contado con la colaboración de más de 80 restaurantes.

    “Para mí, los Bootcamps Gastronómicos han significado la posibilidad de encontrar trabajo en el rubro gastronómico, que habitualmente no recibe a personas sin experiencia previa”, dijo Sofía Lamarca, una de las jóvenes que ha sido parte del programa.

    “Es como un círculo vicioso para nosotros, porque si no podemos trabajar, ¿de dónde sacamos esa experiencia? Ahí es cuando entran programas como estos, que te dan la oportunidad de formarte y te abre posibilidades de llegar a lugares donde uno no podría llegar si no tuviera el respaldo de la Fundación Gastronomía Social y Coca-Cola”, agrega la egresada de los Bootcamps Gastronómicos.

    Antes de la ceremonia, el Presidente Kast recorrió la planta de Coca-Cola Andina en Renca, donde conoció sus procesos productivos y conversó con trabajadores.

    La visita permitió conocer parte de una operación que lleva más de 80 años en Chile y que, junto a sus socios embotelladores, cuenta con 13 plantas productivas y 38 centros de distribución a lo largo del país, que aportan un valor agregado equivalente al 1,22% del PIB nacional y movilizan más de 90 mil empleos directos e indirectos.

    Más sobre:Presentado por Coca-Cola Chilebranded-pulso

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