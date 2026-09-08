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    Concursos, descuentos en combustible y en tiendas upa!: todos los beneficios que trae “Hoy es tu día Shell”

    La nueva plataforma de Shell, a la que se puede acceder descargando la App Shell, busca mejorar la experiencia de los clientes en cada estación de servicio y también aliviar el bolsillo, a través de cupones de ahorro en gasolina FuelSave 95 y Shell V-Power.

     

    “Esto es más que una campaña. Queremos dar beneficios a los chilenos, que cada día pueda ser especial y que ahorrar, también pueda volverse entretenido”, dice Francisco Arzubi, gerente de Negocios de Enex Chile, para resumir el espíritu de “Hoy es tu día Shell”: una nueva plataforma con descuentos en gasolina, cupones para usar en tiendas upa!, concursos e incluso la posibilidad de participar por un viaje al Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, que se realizará en noviembre.

    El lanzamiento de “Hoy es tu día Shell” se une a la presentación, en julio pasado, de FuelSave 95 octanos, gasolina con aditivos que protegen y limpian el motor, permitiendo así un rendimiento de hasta 15 kilómetros más por estanque.

    La campaña contempla distintas activaciones, beneficios, premios y experiencias para los clientes. Entre ellas se encuentran la dinámica “Juega y gana”, cupones de descuento para combustible y productos en tiendas upa!, sorteos de puntos Shell GO+, premios asociados a cargas de combustible y experiencias en estaciones Shell. Las condiciones, fechas y mecánicas de participación de cada beneficio serán informadas a través de los canales oficiales de Shell.

    El objetivo de todos estos incentivos es sumar alternativas que permitan a los clientes aprovechar mejor cada carga y su visita a las estaciones Shell, en un contexto en que el costo de movilizarse sigue siendo una preocupación para muchas personas.

    “Tenemos todo un ecosistema de beneficios, de concursos y premios para nuestros clientes, lo que significa que cada vez que vengan podrán obtener algo: cada semana activaremos descuentos, alguna promoción para que todos puedan aprovechar”, asegura Nicolás Iturra, gerente de Planificación Comercial de Enex.

    “Algunos se activan a través de la app Shell, otros están asociados a nuestro programa de fidelización y hay otros que se canjean directamente en la estación. Queremos que los clientes vivan la experiencia Shell lo más completa posible, más allá del combustible: como nuestras tiendas upa!, lubricentros, lavado de autos LavaPro, y también la experiencia digital a través de nuestra app Shell y el programa de fidelización Shell Go Plus”, agrega.

    La invitación es a bajar la App Shell y a seguir la cuenta de Instagram @shellchile, donde hay más detalles sobre cómo participar y para ser parte del sorteo para viajar al Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.

    Más sobre:Presentado por Shellbranded_pulso

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