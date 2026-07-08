Shell presenta en Chile su gasolina con fórmula que rinde hasta 15 km más por estanque

En un escenario de alzas en el precio de los combustibles, una fórmula que permita optimizar cada litro de gasolina llega no sólo a elevar el estándar en el mercado, sino que también trae nuevos beneficios a sus usuarios.

Eso es lo que viene a entregar Shell FuelSave 95: una nueva fórmula que acaba de llegar a Chile y que actúa sobre los componentes clave del sistema de combustible de los automóviles, como inyectores y válvulas, ayudando a prevenir la acumulación de depósitos, lo que permite mantener un funcionamiento más eficiente del motor a lo largo del tiempo.

Este efecto contribuye a mejorar la eficiencia en el consumo y está respaldado por estudios realizados tanto por Shell como por terceros en laboratorios certificados. En términos prácticos, esta mejora permite recorrer hasta 15 kilómetros adicionales por estanque, dependiendo del tipo de vehículo, las condiciones de conducción y la capacidad del estanque.

“Eso se puede traducir, por ejemplo, en dos viajes adicionales para a ir a buscar a los niños al colegio, o en un viaje a visitar a la familia: un beneficio que llega en un momento en que, con los precios que hemos tenido en los combustibles, el mercado realmente lo demanda”, dijo Francisco Arzubi, gerente de Negocios de ENEX Chile, licenciataria de Shell en el país, durante el lanzamiento de este nuevo producto realizado en Rooftop Titanium.

“Hoy los conductores buscan soluciones concretas que les permitan optimizar su consumo. Con FuelSave 95 queremos ofrecer una alternativa confiable, que combine rendimiento y cuidado del motor en el uso diario”, agregó Nicolás Iturra, gerente de Planificación Comercial de Enex.