SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Shell presenta en Chile su gasolina con fórmula que rinde hasta 15 km más por estanque

    FuelSave 95 octanos es el nombre de este nuevo producto con aditivos que protegen y limpian el motor, permitiendo así un mayor rendimiento del combustible. Un beneficio “que llega en un momento en que, con los precios que hemos tenido en los combustibles, el mercado realmente lo demanda”, dice Francisco Arzubi, gerente de Negocios de ENEX Chile.

     

    En un escenario de alzas en el precio de los combustibles, una fórmula que permita optimizar cada litro de gasolina llega no sólo a elevar el estándar en el mercado, sino que también trae nuevos beneficios a sus usuarios.

    Eso es lo que viene a entregar Shell FuelSave 95: una nueva fórmula que acaba de llegar a Chile y que actúa sobre los componentes clave del sistema de combustible de los automóviles, como inyectores y válvulas, ayudando a prevenir la acumulación de depósitos, lo que permite mantener un funcionamiento más eficiente del motor a lo largo del tiempo.

    Este efecto contribuye a mejorar la eficiencia en el consumo y está respaldado por estudios realizados tanto por Shell como por terceros en laboratorios certificados. En términos prácticos, esta mejora permite recorrer hasta 15 kilómetros adicionales por estanque, dependiendo del tipo de vehículo, las condiciones de conducción y la capacidad del estanque.

    “Eso se puede traducir, por ejemplo, en dos viajes adicionales para a ir a buscar a los niños al colegio, o en un viaje a visitar a la familia: un beneficio que llega en un momento en que, con los precios que hemos tenido en los combustibles, el mercado realmente lo demanda”, dijo Francisco Arzubi, gerente de Negocios de ENEX Chile, licenciataria de Shell en el país, durante el lanzamiento de este nuevo producto realizado en Rooftop Titanium.

    “Hoy los conductores buscan soluciones concretas que les permitan optimizar su consumo. Con FuelSave 95 queremos ofrecer una alternativa confiable, que combine rendimiento y cuidado del motor en el uso diario”, agregó Nicolás Iturra, gerente de Planificación Comercial de Enex.

    Más sobre:Presentado por Shellbranded_pulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Biministro Daniel Mas: “No vinimos al gobierno a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores”

    Operativo de Carabineros permite detención de siete sujetos involucrados en balacera en Mostazal

    Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS

    Caso investigado por Fiscalía ECOH: imputado por homicidios consumado y frustrado en Conchalí queda en prisión preventiva

    El precio de las bencinas anota otra fuerte baja de $100 por litro, pero todavía no borra lo que subió con el alza histórica

    Bank of America recorta sus proyecciones para el precio del cobre y anticipa el fin del rally del litio

    Lo más leído

    1.
    Bci inaugura su nuevo Centro Nace en el MUT y anuncia expansión a regiones

    Bci inaugura su nuevo Centro Nace en el MUT y anuncia expansión a regiones

    2.
    La fotografía tiene un nuevo punto de encuentro: Falabella lanza su Club de la Fotografía

    La fotografía tiene un nuevo punto de encuentro: Falabella lanza su Club de la Fotografía

    3.
    ¿Cómo llegar a todas las comunidades de Chile donde el Estado no llega? El poder de la colaboración público-privada

    ¿Cómo llegar a todas las comunidades de Chile donde el Estado no llega? El poder de la colaboración público-privada

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días
    Chile

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Operativo de Carabineros permite detención de siete sujetos involucrados en balacera en Mostazal

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Biministro Daniel Mas: “No vinimos al gobierno a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores”
    Negocios

    Biministro Daniel Mas: “No vinimos al gobierno a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores”

    El precio de las bencinas anota otra fuerte baja de $100 por litro, pero todavía no borra lo que subió con el alza histórica

    Bank of America recorta sus proyecciones para el precio del cobre y anticipa el fin del rally del litio

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    Las consecuencias del Mundial: 13 técnicos dejaron su cargo tras su eliminación de la Copa del Mundo
    El Deportivo

    Las consecuencias del Mundial: 13 técnicos dejaron su cargo tras su eliminación de la Copa del Mundo

    Chile Rugby inaugura las obras de remodelación del Centro de Alto Rendimiento de cara al Mundial M20 de Santiago

    No se aburre: la senadora paraguaya Celeste Amarilla vuelve a atacar con todo a Kylian Mbappé

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS
    Cultura y entretención

    Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS

    El adiós infinito de Elton John

    Roberto Bravo presenta un concierto gran tributo a Bach y Piazzolla en el Nescafé de las Artes

    Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?
    Mundo

    Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    El presidente de Líbano viajará el 21 de julio a Estados Unidos para su primera reunión oficial con Trump

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa
    Paula

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa

    Budín de zanahoria y almendras

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente