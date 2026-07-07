La fotografía tiene un nuevo punto de encuentro: Falabella lanza su Club de la Fotografía

La fotografía vive un nuevo impulso. El auge de las cámaras instantáneas, análogas, deportivas y mirrorless refleja el creciente interés por registrar experiencias más allá del celular. Impulsada por la creación de contenido, las redes sociales y el deseo de documentar momentos de manera más consciente, cada vez más personas están redescubriendo la fotografía como una forma de expresión, creatividad y conexión con su entorno.

En este contexto, Falabella lanza el Club de la Fotografía, una iniciativa permanente que busca reunir a aficionados, creadores de contenido y fotógrafos en una comunidad con beneficios y experiencias diseñadas para quienes comparten esta pasión. A través del Club, sus integrantes podrán acceder a convenios con instituciones y empresas ligadas a la fotografía, clases, actividades y otros beneficios exclusivos que buscan acompañarlos en el desarrollo de este hobby.

“Hoy vemos que la fotografía convoca a personas de distintas edades, ya sea para crear contenido, registrar viajes, desarrollar un hobby o dar sus primeros pasos en el mundo profesional. Con el Club de la Fotografía queremos acompañar ese interés y generar una comunidad que vaya más allá de la compra de productos, acercando a las personas a nuevas experiencias, beneficios y espacios para seguir desarrollando su pasión por la fotografía”, señala Magdalena Grell, gerente de Electrónica y Tecnología Falabella.

El lanzamiento se enmarca en el Especial Fotografía, campaña disponible entre el 6 y el 26 de julio, que reunirá cámaras, drones y accesorios de marcas como Canon, Sony, Nikon, GoPro, DJI, Insta360 e Instax. Durante este período, los clientes podrán acceder a descuentos exclusivos, promociones cruzadas y opciones de financiamiento en 3, 6 y 10 cuotas sin interés.

Además, quienes se inscriban en el Club de la Fotografía y compren una cámara por un monto igual o superior a $200.000 recibirán una gift card de $30.000 y 15% de descuento en MiFoto para impresión de fotografías.

Como parte de la campaña, Falabella habilitará también, en la tienda de Parque Arauco, un mini estudio fotográfico junto a Mi Foto, donde los fines de semana del 10 al 13, del 17 al 19 y del 24 al 26 de julio, los clientes podrán vivir la experiencia de una sesión profesional, imprimir sus fotografías y acceder mediante un código QR a la landing del Especial Fotografía para conocer la campaña e inscribirse en el Club.