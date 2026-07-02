Bci inaugura su nuevo Centro Nace en el MUT y anuncia expansión a regiones

En 1936, cuando Bci nació en Chile de la mano de un grupo de empresarios de distintas nacionalidades, su principal objetivo fue entregar un espaldarazo financiero a quienes estaban iniciando un negocio.

En 2006, 70 años después, ese espíritu de apoyo al emprendimiento se consolidó gracias al despegue de Nace, un programa creado con el fin de impulsar a emprendedores, startups y pymes en etapas tempranas a través de financiamiento, asesoría y redes de contacto.

Este 2026, Nace da un nuevo paso, al inaugurar su nuevo centro en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT): un espacio de más de 1.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con áreas de cowork, salas de asesoría, espacios para partners, auditorios y terrazas, abiertos para emprendedores clientes y no clientes de Bci.

“En Bci estamos comprometidos con el emprendimiento porque creemos que es un motor del desarrollo económico y social del país. El crecimiento de la comunidad emprendedora y la mayor demanda de acompañamiento nos llevaron a habilitar un espacio de mayor capacidad, con mejor infraestructura, nuevas capacidades tecnológicas y una ubicación altamente conectada, explicó Rodrigo Corces, gerente de la División Banco Retail de Bci.

“Bci Nace MUT nos permite fortalecer una propuesta integral que combina financiamiento, asesoría, formación y redes para apoyar el crecimiento, la consolidación y el escalamiento de más negocios”, agregó el ejecutivo.

Desde su nacimiento, Nace Bci ha acompañado a más de 23.000 emprendedores y ha entregado más de US$850 millones en financiamiento.

Esta renovación, que reemplaza al centro que estaba en Los Militares, implicó una inversión de más de US$1,7 millones y forma parte de una ambiciosa expansión, que este año sumará, además, zonas Nace en distintas regiones del país.

Crecimiento con escala en Miami

Michelle Schnitzer, fundadora de BondUP –una app para conectar a personas +50 en torno a panoramas, talleres, productos y servicios– es una de las emprendedoras que ha pasado con éxito por Nace Bci. “Fui ganadora del fondo Scale Bci, lo que me abrió las puertas no sólo acá, sino que también afuera; amplió mi visión y generó las redes de apoyo y contactos que necesitaba para escalar al siguiente nivel”, cuenta.

“Para nosotros, este nuevo espacio es increíble, porque genera un ecosistema muy necesario en el mundo del emprendimiento, que es muy solitario. Por eso, la oportunidad de poder conectar con otros emprendedores, con otras historias, poder traer a nuestros clientes y proveedores acá, es impagable”, dice la creadora de BondUP.

Para este año, Bci se fijó una gran meta: entregar US$150 millones en créditos para financiar a más de mil startups y scaleups. También se está entregando apoyo a startups chilenas que buscan iniciar o acelerar su llegada al mercado estadounidense, con foco en Miami como puerta de entrada para su internacionalización.

Este nuevo espacio Nace Bci contará con el apoyo de partners como Endeavor, Start-Up Chile, Chile Global Ventures, Corfo, Pyme UC, Innova 360 y Mujeres Empresarias, entre otras organizaciones del ecosistema emprendedor, que ofrecerán charlas, talleres y mentorías dirigidas a emprendedores en distintas etapas de desarrollo de sus negocios.