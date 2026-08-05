Chile se queda sin niños: ¿Cómo revertir la crisis de natalidad en el país? Revive el Capítulo 9 de Caja Abierta

El descenso que está experimentando la tasa de natalidad en Chile no es un fenómeno nuevo en el mundo. Esta una realidad que ya han vivido otros países desarrollados, especialmente en Europa. Sin embargo, acá está ocurriendo a una velocidad tal que no ha permitido a nuestras instituciones adaptarse de lleno a este nuevo escenario.

Actualmente, se calcula que por cada mujer nace menos de un hijo: una cifra no sólo afecta al reemplazo generacional de los chilenos, sino que también provoca un menor crecimiento económico y una recarga extra al sistema de pensiones y de salud.

Para enfrentar este problema, el gobierno ha puesto en marcha el plan Chile Renace, una política de Estado a largo plazo planteada a partir de ocho ejes de acción en ámbitos como el costo de la vida, el acceso a la vivienda, el apoyo a los cuidados, la corresponsabilidad y equidad de género, la conciliación laboral y familiar y la salud reproductiva, entre otros temas.

¿Qué rol juega la protección social en el camino hacia un aumento de las tasas de natalidad? Este y otros importantes temas tocamos en una nueva edición de Caja Abierta, un espacio de Radio Duna y La Tercera realizado en conjunto con Cajas de Chile A.G., que busca instalar en la discusión pública los grandes desafíos que hoy tiene el sistema de seguridad social en Chile.

En esta oportunidad, junto a María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia, analizamos esta realidad y los planes de su cartera para enfrentarla.

“Venimos viendo una caída sostenida desde hace varias décadas y no hemos reaccionado. Estamos llegando muy tarde”, comenzó diciendo la autoridad.

María Jesús Wulf también explicó el espíritu de la comisión presidencial que hoy asesora al gobierno para la implementación del Plan Chile Renace: generar una serie de medidas que permitan a aquellas familias que quieran tener hijos encontrar condiciones más favorables, tanto a nivel laboral como económico, educacional y social; todas, variables críticas a la hora de tomar la decisión de ser padres y madres, según constató el Primer Barómetro de la Protección Social, desarrollado por Cajas de Chile.

Además de la iniciativa Chile Renace, la ministra también se refirió a la recién promulgada Ley Integral de las Personas Mayores y a todas las ayudas que el gobierno está desplegando en las comunidades afectadas por el sistema frontal que ha afectado a la zona central del país.

“Estamos desplegados en diez regiones del país y en 199 comunas que estuvimos catastrando para una rápida implementación de la FIBE, la Ficha Básica de Emergencia, que nos permite identificar el nivel de daño que recibieron las viviendas, los enseres, y con ello activar el sistema de respuesta de ayudas tempranas que tiene el Estado de Chile”, aseguró la ministra Wulf.

“Además, implementamos un sitio web también que nos permite estar monitoreando la aplicación de la FIBE. Hoy mismo se están efectuando pagos, ya cerramos los procesos desde la Región Metropolitana a todas las regiones del sur que se vieron afectadas y también tenemos ya nóminas de Atacama y Coquimbo, que son regiones donde también requerían de apoyo. Hemos trabajado con mucha fuerza; el Presidente nos pidió que nos articularamos y nos desplegáramos el terreno”.

Soluciones para un fenómeno global

En el segundo bloque de Caja Abierta, llamado Box Populi, los diputados Lorena Fríes, representante del Frente Amplio por el distrito 10, y Sebastián Cristoffanini, representante del Partido Republicano por el distrito 16, siguieron profundizando en las medidas para enfrentar la baja natalidad en el país.

Ambos parlamentarios coincidieron en que se trata de un fenómeno global y estructural, sin una solución única.

El debate profundizó en los obstáculos para tener hijos que releva el Primer Barómetro de la Protección Social: acceso a la vivienda, costo de criar y educar hijos, y conciliación laboral-familiar. “La conciliación es la barrera número uno hoy en día”, aseguró el diputado Cristoffanini, quien también enfatizó en las dificultades que existen para el ingreso laboral de las mujeres, lo que perjudica especialmente a quienes son madres.

Por su parte, la diputada Lorena Fríes celebró que la Comisión Asesora Presidencial para el Programa Chile Renace pusiera como prioridad la aceleración de la agenda de igualdad de género, “ya que es esa agenda la que permite la incorporación al trabajo de las mujeres”.

Sobre las transferencias monetarias o subsidios por hijo, en tanto, ambos coincidieron en que ayudan, pero no bastan. El diputado Cristoffanini citó a Francia, que invierte entre 3% y 4% del PIB en políticas de natalidad, y contrastó los resultados acotados de las transferencias directas en Corea del Sur y Japón.

Consultada por el bono mensual de 30 mil pesos para el 80% más vulnerable que se tramita en el Congreso, la diputada Fríes destacó como más efectivo el modelo francés de salas cuna y jardines infantiles universales.

Revive este nuevo capítulo de Caja Abierta en el siguiente video.