SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo cae ante Hubert Hurkacz y es eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá

    El chileno perdió por 6-4 y 7-6 (4) frente al polaco en su estreno en Montreal, luego de quedar libre en la primera ronda.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Alejandro Tabilo cae ante Hubert Hurkacz y es eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá. Foto: @tabilo97

    Alejandro Tabilo (26° del ranking ATP) quedó eliminado este miércoles en la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá, luego de caer ante el polaco Hubert Hurkacz (72°), exnúmero seis del mundo, por 6-4 y 7-6 (4) en el torneo que se disputa en Montreal.

    El chileno llegaba al certamen luego de alcanzar las semifinales del ATP 500 de Washington. Hurkacz, quien hasta hace algunos meses trabajaba con Nicolás Massú como entrenador, venía de superar en tres sets al estadounidense Marcos Girón (81°).

    El partido comenzó con ambos jugadores sosteniendo con facilidad sus primeros turnos de servicio. Tanto Tabilo como Hurkacz ganaron sus juegos iniciales sin ceder puntos y mantuvieron la igualdad en el marcador. La primera diferencia llegó en el tercer game. Tabilo dispuso de una oportunidad de quiebre al quedar 15-40, aunque el polaco respondió ganando tres puntos consecutivos para evitar la pérdida de su saque. Sin embargo, el chileno volvió a presionar en una nueva oportunidad y terminó consiguiendo el break para ponerse 2-1 arriba.

    La ventaja duró poco. En el juego siguiente, Hurkacz recuperó de inmediato el quiebre e igualó el marcador 2-2, dejando nuevamente el desarrollo sin diferencias. Desde ese momento ambos mantuvieron sus respectivos servicios durante varios juegos. Tabilo igualó 3-3 y posteriormente 4-4, mientras que el polaco sostuvo su saque para quedar 5-4 y obligar al chileno a servir para mantenerse en el set.

    Tabilo se despide del Masters de Canadá. Foto: FFT.

    En ese décimo game apareció una nueva oportunidad para Hurkacz. El europeo volvió a quebrar el servicio de Tabilo y cerró la primera manga por 6-4 después de poco más de media hora de juego.

    El segundo set comenzó con un panorama distinto para el chileno. Tabilo consiguió un quiebre en el primer game y luego confirmó la ventaja con su servicio para colocarse rápidamente 2-0. Durante los juegos siguientes logró sostener la diferencia. Ganó con comodidad su turno de saque para el 3-1 y posteriormente volvió a mantener su servicio para quedar 4-2, sin conceder oportunidades de quiebre.

    Sin embargo, cuando servía con ventaja de 4-3, Hurkacz encontró la forma de volver al partido. El polaco aprovechó una serie de errores del chileno y recuperó el quiebre para igualar el marcador 4-4. A partir de ese momento el encuentro volvió a quedar abierto, con ambos jugadores buscando quedarse con la iniciativa en la recta final del segundo parcial.

    En los juegos posteriores, ambos mantuvieron la ventaja en su saque. Así fue hasta que el europeo se colocó 6-5 arriba. En esa instancia, Hurcacz tuvo dos puntos de quiebre y de partido. Sin embargo, Tabilo logró rehacerse y estirar la manga hasta el tie break. En la instancia de desempate la diferencia fue amplia para el polaco, que terminó ganando por 7-4. Con este resultado, Tabilo cerró su participación en Montreal.

    El chileno continuará ahora con la gira norteamericana sobre cemento, cuyo próximo Masters 1000 será Cincinnati, último torneo antes del inicio del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

    Lee también:

    Más sobre:TenisPolideportivoMasters 1000 de CanadáMasters de CanadáAlejandro TabiloHubert Hurkacz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La poeta Roxana Miranda Rupailaf debuta en la narrativa con el libro de relatos Dos corazones tengo

    LPD-94 Rapa Nui estará listo en mayo de 2029: Armada inicia construcción de su segundo buque multipropósito

    La economía de Estados Unidos destruyó empleos de forma sorpresiva durante julio

    Pavez atiende inquietud de exministro Cordero por nuevo estado de excepción y afirma que el gobierno “está siendo muy audaz”

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    2.
    Marcelo Salas pierde la paciencia: despide a Arturo Sanhueza de la banca de Deportes Temuco

    Marcelo Salas pierde la paciencia: despide a Arturo Sanhueza de la banca de Deportes Temuco

    3.
    Conmebol pasa la cuenta: Boca Juniors recibe millonaria multa tras el duelo ante O’Higgins en la Bombonera

    Conmebol pasa la cuenta: Boca Juniors recibe millonaria multa tras el duelo ante O’Higgins en la Bombonera

    4.
    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    5.
    “No quiero nada, ya está”: masajista revela las últimas palabras que le dijo Diego Maradona antes de morir

    “No quiero nada, ya está”: masajista revela las últimas palabras que le dijo Diego Maradona antes de morir

    6.
    En Italia revelan las condiciones para que Darío Osorio sea comprado por el Milan

    En Italia revelan las condiciones para que Darío Osorio sea comprado por el Milan

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    LPD-94 Rapa Nui estará listo en mayo de 2029: Armada inicia construcción de su segundo buque multipropósito
    Chile

    LPD-94 Rapa Nui estará listo en mayo de 2029: Armada inicia construcción de su segundo buque multipropósito

    Pavez atiende inquietud de exministro Cordero por nuevo estado de excepción y afirma que el gobierno “está siendo muy audaz”

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    La economía de Estados Unidos destruyó empleos de forma sorpresiva durante julio
    Negocios

    La economía de Estados Unidos destruyó empleos de forma sorpresiva durante julio

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Las Diablas ya están en Países Bajos para competir en el Mundial de Hockey Césped
    El Deportivo

    Las Diablas ya están en Países Bajos para competir en el Mundial de Hockey Césped

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    La poeta Roxana Miranda Rupailaf debuta en la narrativa con el libro de relatos Dos corazones tengo
    Cultura y entretención

    La poeta Roxana Miranda Rupailaf debuta en la narrativa con el libro de relatos Dos corazones tengo

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”
    Mundo

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela