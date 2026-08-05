Alejandro Tabilo cae ante Hubert Hurkacz y es eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá. Foto: @tabilo97

Alejandro Tabilo (26° del ranking ATP) quedó eliminado este miércoles en la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá, luego de caer ante el polaco Hubert Hurkacz (72°), exnúmero seis del mundo, por 6-4 y 7-6 (4) en el torneo que se disputa en Montreal.

El chileno llegaba al certamen luego de alcanzar las semifinales del ATP 500 de Washington. Hurkacz, quien hasta hace algunos meses trabajaba con Nicolás Massú como entrenador, venía de superar en tres sets al estadounidense Marcos Girón (81°).

El partido comenzó con ambos jugadores sosteniendo con facilidad sus primeros turnos de servicio. Tanto Tabilo como Hurkacz ganaron sus juegos iniciales sin ceder puntos y mantuvieron la igualdad en el marcador. La primera diferencia llegó en el tercer game. Tabilo dispuso de una oportunidad de quiebre al quedar 15-40, aunque el polaco respondió ganando tres puntos consecutivos para evitar la pérdida de su saque. Sin embargo, el chileno volvió a presionar en una nueva oportunidad y terminó consiguiendo el break para ponerse 2-1 arriba.

La ventaja duró poco. En el juego siguiente, Hurkacz recuperó de inmediato el quiebre e igualó el marcador 2-2, dejando nuevamente el desarrollo sin diferencias. Desde ese momento ambos mantuvieron sus respectivos servicios durante varios juegos. Tabilo igualó 3-3 y posteriormente 4-4, mientras que el polaco sostuvo su saque para quedar 5-4 y obligar al chileno a servir para mantenerse en el set.

Tabilo se despide del Masters de Canadá. Foto: FFT.

En ese décimo game apareció una nueva oportunidad para Hurkacz. El europeo volvió a quebrar el servicio de Tabilo y cerró la primera manga por 6-4 después de poco más de media hora de juego.

El segundo set comenzó con un panorama distinto para el chileno. Tabilo consiguió un quiebre en el primer game y luego confirmó la ventaja con su servicio para colocarse rápidamente 2-0. Durante los juegos siguientes logró sostener la diferencia. Ganó con comodidad su turno de saque para el 3-1 y posteriormente volvió a mantener su servicio para quedar 4-2, sin conceder oportunidades de quiebre.

Sin embargo, cuando servía con ventaja de 4-3, Hurkacz encontró la forma de volver al partido. El polaco aprovechó una serie de errores del chileno y recuperó el quiebre para igualar el marcador 4-4. A partir de ese momento el encuentro volvió a quedar abierto, con ambos jugadores buscando quedarse con la iniciativa en la recta final del segundo parcial.

En los juegos posteriores, ambos mantuvieron la ventaja en su saque. Así fue hasta que el europeo se colocó 6-5 arriba. En esa instancia, Hurcacz tuvo dos puntos de quiebre y de partido. Sin embargo, Tabilo logró rehacerse y estirar la manga hasta el tie break. En la instancia de desempate la diferencia fue amplia para el polaco, que terminó ganando por 7-4. Con este resultado, Tabilo cerró su participación en Montreal.

El chileno continuará ahora con la gira norteamericana sobre cemento, cuyo próximo Masters 1000 será Cincinnati, último torneo antes del inicio del US Open, el último Grand Slam de la temporada.