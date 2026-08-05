Repasa la victoria de Universidad de Chile frente a San Felipe por la Copa Chile
Los azules avanzaron en el segundo torneo local, mientras que los anfitriones quedaron eliminados. Revive todos los detalles de este encuentro en el siguiente relato virtual.
San Felipe 0-1 U. de Chile
Hasta la próxima
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Termina el partido
La U avanza a los octavos de final de la Copa Chile.
Cabezazo
92′. Cofré gana por arriba para la U. Se va por poco.
Agregado
90′. Se añaden 3 minutos más al partido.
Casi cae el segundo
86′. Centro de Reyna. Cabezazo de Cofré. El balón le sacó pintura al segundo palo y se fue de la cancha.
Tiro al arco
83′. Reyna prueba desde fuera del área para la U. Cañete la manda al córner.
Disparo
79′. Díaz le pega desde fuera. Ataja el portero de la U, Castellón.
Cambio
78′. Suárez ingresa por Perales en San Felipe.
Cabezazo
70′. Vásquez gana por arriba para la U. No le apunta al arco.
Cambios
59′. Óscar Henríquez, Bairo Riveros y Bruno Videz reemplazan a Benjamín Aravena, Nicolás Brun y Patricio Muñoz en San Felipe.
El único gol del partido
Cambios
Disparo
55′. Vásquez le pega desde fuera. Repele el portero de San Felipe.
Llega la U
47′. Lucero tiene una chance. Ataja Cañete.
Segundo tiempo
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Descanso
Termina el primer tiempo. La U tuvo más la pelota. Lo gana con justicia.
Se salva San Felipe
45′+2′. Fernández gana la banda. Tira el centro. Lucero no alcanza a definir, pues le sacan justo la pelota.
Agregado
Se añaden 2 minutos más a este primer tiempo.
Posesión
43’. La U tiene el balón. Y se diluye una vez que pisa el área de San Felipe.
Falta definir
35′. La U juega bien. Hilvana varios pases. Pero no termina las jugadas ni crea gran peligro.
Cambio en la U
Buena jugada
22′. Gran juego colectivo de la U. Lucero intenta rematar. Le sacan justo la pelota.
Complicaciones
18’. Poblete acusa una lesión en la U. Y sale para ser atendido.
Tarjeta Amarilla
15′. Ramírez es sancionado en la U por falta.
Gol de la U
7′. Fernández aprovecha un error en el fondo de San Felipe y abre la cuenta en La Calera.
Dominio
5’. La U tiene el balón y busca el arco de San Felipe.
Comienza el partido
San Felipe y la U ya juegan por el paso a los octavos de final de la Copa Chile.
El 11 de San Felipe
Sin Aránguiz ni Vargas
Cómo clasifican
La U debe sumar al menos un punto y San Felipe debe ganar y esperar que Wanderers le empate o le gane a La Calera.
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