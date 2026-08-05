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    EN VIVO

    Repasa la victoria de Universidad de Chile frente a San Felipe por la Copa Chile

    Los azules avanzaron en el segundo torneo local, mientras que los anfitriones quedaron eliminados. Revive todos los detalles de este encuentro en el siguiente relato virtual.

    Assadi es titular en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    San Felipe 0-1 U. de Chile

    Hasta la próxima

    Vive toda la Copa Chie en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    Termina el partido

    La U avanza a los octavos de final de la Copa Chile.

    Cabezazo

    92′. Cofré gana por arriba para la U. Se va por poco.

    Agregado

    90′. Se añaden 3 minutos más al partido.

    Casi cae el segundo

    86′. Centro de Reyna. Cabezazo de Cofré. El balón le sacó pintura al segundo palo y se fue de la cancha.

    Tiro al arco

    83′. Reyna prueba desde fuera del área para la U. Cañete la manda al córner.

    Disparo

    79′. Díaz le pega desde fuera. Ataja el portero de la U, Castellón.

    Cambio

    78′. Suárez ingresa por Perales en San Felipe.

    Cabezazo

    70′. Vásquez gana por arriba para la U. No le apunta al arco.

    Cambios

    59′. Óscar Henríquez, Bairo Riveros y Bruno Videz reemplazan a Benjamín Aravena, Nicolás Brun y Patricio Muñoz en San Felipe.

    El único gol del partido

    Cambios

    Disparo

    55′. Vásquez le pega desde fuera. Repele el portero de San Felipe.

    Llega la U

    47′. Lucero tiene una chance. Ataja Cañete.

    Segundo tiempo

    Únete

    Vive toda la Copa Chile en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    Descanso

    Termina el primer tiempo. La U tuvo más la pelota. Lo gana con justicia.

    Se salva San Felipe

    45′+2′. Fernández gana la banda. Tira el centro. Lucero no alcanza a definir, pues le sacan justo la pelota.

    Agregado

    Se añaden 2 minutos más a este primer tiempo.

    Posesión

    43’. La U tiene el balón. Y se diluye una vez que pisa el área de San Felipe.

    Falta definir

    35′. La U juega bien. Hilvana varios pases. Pero no termina las jugadas ni crea gran peligro.

    Cambio en la U

    Buena jugada

    22′. Gran juego colectivo de la U. Lucero intenta rematar. Le sacan justo la pelota.

    Complicaciones

    18’. Poblete acusa una lesión en la U. Y sale para ser atendido.

    Tarjeta Amarilla

    15′. Ramírez es sancionado en la U por falta.

    Gol de la U

    7′. Fernández aprovecha un error en el fondo de San Felipe y abre la cuenta en La Calera.

    Dominio

    5’. La U tiene el balón y busca el arco de San Felipe.

    Comienza el partido

    San Felipe y la U ya juegan por el paso a los octavos de final de la Copa Chile.

    El 11 de San Felipe

    Sin Aránguiz ni Vargas

    Cómo clasifican

    La U debe sumar al menos un punto y San Felipe debe ganar y esperar que Wanderers le empate o le gane a La Calera.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

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