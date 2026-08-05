Cenco Malls aumenta sus ganancias impulsadas por la expansión de su superficie de ventas

Cenco Malls, la filial de centros comerciales del holding Cencosud, siguió aumentado sus ganancias en el segundo trimestre.

La compañía, controlada por la familia Paulmann, reportó que una utilidad neta de $81.159 millones (US$90,2 millones) en el periodo abril -junio, cifra que representó un crecimiento de 27,9% respecto al mismo período del año anterior.

Esto, luego que los ingresos de la empresa se incrementaran en 9,3%, a $99.397 millones (US$110,5 millones), impulsados por la incorporación y comercialización de nuevas superficies derivadas de proyectos desarrollados en Chile, Perú y Colombia, equivalentes a 138.738 m² de GLA (superficie bruta arrendable), que subieron 9,9%, y por una mayor ocupación de oficinas, dijo la empresa en un comunicado.

“Sumado a lo anterior, la consolidación de Plaza Central en Bogotá durante junio impulsó el desempeño de Colombia, incorporando un activo con alta ocupación y una rentabilidad superior al promedio actual del portafolio local”, añadió Cenco Malls.

Plan de expansión

Sebastián Bellocchio, CEO de Cenco Malls, destacó que “cerramos un nuevo trimestre con resultados que reflejan la solidez y rentabilidad de nuestro negocio. Las visitas continúan creciendo y eso da cuenta de la capacidad de nuestros activos para atraer clientes y generar valor de manera consistente”.

Agregó que, “al mismo tiempo, seguimos ejecutando un ambicioso plan de expansión regional que fortalecerá significativamente nuestro portafolio y nuestras oportunidades de crecimiento en los próximos años”.

A nivel operacional, las visitas a los centros comerciales de la compañía crecieron 13,8% interanual, alcanzando 37 millones de visitantes durante el trimestre.