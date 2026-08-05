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    Venta de autos usados roza las 650 mil unidades a julio, el segundo mejor registro de la historia

    Solo el periodo enero-julio 2021 exhibe una cifra superior. En julio, en cambio, las operaciones cayeron 4,7%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    En el periodo enero-julio 2026 hubo un total de 648.372 transferencias de autos, según Cavem.

    El mercado de autos usados anota un arranque de año histórico. Así se desprende del informe mensual de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (Cavem), que, entre enero y julio de 2026, registró 648.372 transferencias de vehículos livianos y medianos.

    La cifra supone un alza de 4,3% frente al mismo lapso del año pasado y el segundo mejor enero-julio desde que existen registros, en 1990.

    Según las estadísticas históricas del gremio, este periodo solo es superado por los primeros siete meses de 2021, cuando se transfirieron 856.728 unidades en medio del auge de consumo impulsado por los retiros previsionales y las ayudas fiscales de la pandemia (IFE).

    El tercer lugar lo ocupa 2022, con 645.005 operaciones, unas 3.400 por debajo del registro actual.

    El desempeño de 2026 también deja al mercado en línea para volver a superar el millón de unidades anuales, una barrera que se ha franqueado en cuatro de los últimos seis años: 2020 (1.004.977), 2021 (1.429.335), 2022 (1.035.798), 2024 (1.003.038) y 2025 (1.060.919), año en que se anotó el segundo mayor volumen de la serie.

    Julio interrumpe la racha

    El resultado mensual, sin embargo, fue en la dirección contraria. En julio se realizaron 88.957 transferencias, una caída de 4,7% frente a las 93.326 del mismo mes de 2025, y la segunda baja en tres meses: en abril las operaciones habían retrocedido 0,4% y en mayo 4,6%, antes del repunte de junio.

    El mejor mes del año sigue siendo marzo, con 104.959 transacciones.

    Los autos chinos comienzan a brillar en el mercado de usados

    El gremio matizó la lectura del período. En su informe sostuvo que el documento de julio confirma “una desaceleración puntual en el mes, que contrasta con la tendencia positiva acumulada durante el primer semestre y julio del año”. Y agregó que la brecha entre el desempeño mensual y el acumulado “sugiere que julio representó un mes de ajuste puntual dentro de una trayectoria anual que, hasta ahora, se ha mantenido en terreno de crecimiento”.

    Tres de cada cuatro operaciones

    La segunda mano sigue dominando la actividad del sector. Sobre el mercado global acumulado, que suma vehículos nuevos y usados, livianos, medianos y camiones, los usados livianos y medianos concentraron el 74,86% de participación, muy por encima del 21,09% de los nuevos livianos y medianos, del 3,18% de los camiones usados y del 0,87% de los camiones nuevos.

    La relación entre ambos mercados se mantuvo estable: por cada vehículo nuevo inscrito en el país durante el año se transfirieron 3,6 usados. Esa razón era de 3,1 en 2023 y de 3,5 en 2024, un alza que para Cavem “confirma la creciente relevancia del mercado de segunda mano en Chile”.

    Los comerciales, la única categoría al alza

    Por categoría, los autos de pasajeros lideraron en volumen con 38.014 transferencias en julio, aunque exhibieron la mayor baja del mes, de 8,9%. Los SUV sumaron 27.130 unidades y cayeron 2,2%, mientras que las camionetas anotaron 17.345 operaciones, con un descenso acotado de 0,6%.

    Los vehículos comerciales usados fueron el único segmento en terreno positivo, con 6.468 transacciones y un alza de 1,4%.

    Las personas naturales siguen siendo el motor de las compras: adquirieron 74.360 vehículos usados en julio, el 83,6% del total, frente a 14.597 unidades transadas por empresas, el 16,4% restante.

    Chevrolet mantiene el liderazgo

    En el ranking de marcas, Chevrolet volvió a encabezar las transferencias con 10.480 unidades y una participación de 11,8%, aunque con una baja de 6,9% interanual.

    Le siguieron Hyundai (7.402 unidades, -6,7%), Toyota (6.743, -8,7%), Kia (6.231, -10,6%) y Nissan (6.008, -10,8%).

    Peugeot, en el séptimo lugar, fue la única del top diez que creció, con 4.589 operaciones y un avance de 0,3%.

    En el acumulado del año, Chevrolet suma 77.018 transferencias y 11,9% del mercado, seguida por Hyundai (55.889), Toyota (48.520), Kia (46.713), Suzuki (45.083) y Nissan (43.077).

    Las marcas chinas continúan ganando terreno, pero a un ritmo distinto al del mercado de vehículos nuevos. En julio registraron 12.247 transferencias, equivalentes a 13,77% del total, su mayor participación mensual del año.

    En el acumulado llegan a 83.178 unidades y 12,83% de las operaciones. Hay 50 marcas chinas entre las 128 que se transfirieron en el mes, ninguna en el top diez y cinco en el top veinte.

    Camiones usados también retroceden

    El segmento de camiones usados mostró la misma trayectoria mensual. En julio se transfirieron 3.777 unidades, 7,1% menos que un año antes, con una baja de 3,7% en camiones (2.719) y de 15% en tractocamiones (1.058).

    El acumulado del año, en cambio, llegó a 25.788 unidades, 5,1% por sobre 2025.

    Al sumar livianos, medianos y camiones, el mercado de usados totalizó 92.734 transferencias en julio, 4,8% menos que en igual mes del año anterior, y 674.160 operaciones en los primeros siete meses, un alza de 4,3%.

    De cara a lo que resta del año, Cavem proyectó que, de confirmarse la estabilidad de la razón de 3,6 usados por cada vehículo nuevo inscrito, “el mercado de segunda mano seguirá consolidándose como el principal motor de las transacciones automotrices del país durante el segundo semestre de 2026”.

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