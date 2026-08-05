Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?
El beneficio se distribuirá automáticamente durante septiembre a las personas que cumplan con los requisitos.
En las próximas semanas llegará el mes patrio, lo que también significa el siguiente pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias para las personas pensionadas.
Se trata de un beneficio que se distribuye durante septiembre de forma automática a quienes cumplen con los requisitos. Revisa los detalles a continuación.
Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados
Los pensionados cuentan con un Aguinaldo de Fiestas Patrias que tiene un monto base de $25.280 determinado para este año.
Dicho depósito aumenta en $12.969 por cada carga familiar que se encuentre acreditada al 31 de agosto, según indica ChileAtiende.
El pago se realizará automáticamente junto a la pensión de septiembre para beneficiarios de:
- Instituto de Previsión Social (Pensión Garantizada Universal, Pensión Básica Solidaria de Invalidez o Subsidio de Discapacidad).
- Ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.
- Instituto de Seguridad Laboral.
- Leyes de exonerados políticos.
- Mutualidades de Empleadores.
- Dipreca o Capredena.
- Leyes de reparación.
- AFP o compañía de seguro (si se recibe Pensión Garantizada Universal, Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con Garantía Estatal).
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