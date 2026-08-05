Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto para 2026? Foto referencial de archivo

En las próximas semanas llegará el mes patrio, lo que también significa el siguiente pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias para las personas pensionadas.

Se trata de un beneficio que se distribuye durante septiembre de forma automática a quienes cumplen con los requisitos. Revisa los detalles a continuación.

Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados

Los pensionados cuentan con un Aguinaldo de Fiestas Patrias que tiene un monto base de $25.280 determinado para este año.

Dicho depósito aumenta en $12.969 por cada carga familiar que se encuentre acreditada al 31 de agosto, según indica ChileAtiende.

El pago se realizará automáticamente junto a la pensión de septiembre para beneficiarios de: