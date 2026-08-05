Detienen a segundo adolescente implicado en homicidio de menor en liceo de San Bernardo: sería el autor del ataque con arma blanca

Santiago, 30 de julio de 2026. Un estudiante de origen venezolano fue asesinado por un companero del Liceo Santiago de Compostela de San Bernardo durante una pelea en cercanias del colegio en calle Pinto con Freire Diego Martin/Aton Chile

Personal de Carabineros concretó esta jornada la detencion del segundo implicado en el homicidio de un escolar de 15 años, registrado el jueves 30 de julio al exterior de un liceo en San Bernardo, Región Metropolitana.

El crimen ocurrió al término de la jornada escolar de ese día, cuando Y.J.F.G., de origen venezolano, fue interceptado por otros dos alumnos del propio Liceo Polivalente Santiago de Compostela, con quienes mantenía conflictos previos. De acuerdo con la investigación, el primer imputado lo tiró al suelo para luego golpearlo y el segundo le propinó una herida cortopunzante en el tórax, falleciendo posteriormente en el Hospital Parroquial de San Bernardo.

En este marco, uno de los presuntos agresores, identificado como J.T.O.P. de 17 años, se entregó al día siguiente en dependencias de Carabineros, y tras ser formalizado por el hecho, quedó con arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a los familiares de la víctima.

Sin embargo, faltaba ubicar a quien es sindicado por la Fiscalía como el autor material del homicidio. Este último, quien responde a las iniciales G.A.E.A.T. (15), sería quien le propinó la lesión mortal con arma blanca a la víctima.

Su captura se dio en las inmediaciones de un inmueble de San Bernardo, tras el trabajo del OS-9 y Labocar de Carabineros, quienes lideran la investigación por instrucción de la Fiscalía Occidente. Tales diligencias incluyeron declaraciones de testigos, reconocimientos fotográficos y análisis de registros audiovisuales, los que permitieron identificar a los dos adolescentes involucrados y el rol de cada uno de ellos en el ataque.

El segundo detenido por el homicidio fue puesto a disposición del Ministerio Público.