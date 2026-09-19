Armada emite aviso por eventual formación de trombas marinas en cinco regiones durante este domingo

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano emitió un aviso por la probabilidad de formación de trombas marinas en sectores oceánicos y costeros comprendidos entre las regiones del Maule y Los Ríos durante este domingo 20 de septiembre.

El informe de la Armada establece una vigencia entre las 00.00 y las 15.00 horas, periodo en el que podrían desarrollarse nubes convectivas capaces de generar condiciones favorables para la aparición de estos fenómenos.

El tramo bajo vigilancia comprende el borde costero y el sector oceánico frente a las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, de acuerdo con la zona indicada por el organismo meteorológico.

Meteorología explicó que el eventual desarrollo de nubosidad convectiva constituye la principal condición asociada a la posibilidad de trombas marinas durante el periodo señalado.

Ante este escenario, el organismo recomendó mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente quienes se encuentren en zonas costeras o desarrollen actividades marítimas durante la vigencia del aviso.