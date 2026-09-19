SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Christian Garin explica su fea derrota con Rafael Jódar en la Copa Davis: “Hay días que no sale nada”

    El tenista ariqueño enfrentó a los medios luego de la humillante caída ante el 14º del mundo, en el segundo punto de la serie entre Chile y España.

    Por 
    C. Tapia
    Garin perdió en dos sets con Jódar. Foto: Photosport

    Chile quedó 0-2 en la serie de Copa Davis ante España. Tras la derrota de Alejandro Tabilo (28º) con Daniel Mérida (41º), Christian Garin (133º) tenía la difícil misión de hacerle frente a Rafael Jódar (14º), tratando de igualar los guarismos para el equipo que dirige Nicolás Massú. Lamentablemente para las pretensiones nacionales, eso no sucedió. La raqueta chilena sucumbió ante el poderío de uno de los 15 mejores tenistas del mundo.

    En poco más de una hora, Jódar despachó al ariqueño con un expresivo parcial de 6-0 y 6-2. Esto deja a Chile colgando del Grupo Mundial. Después de una caída dolorosa, Garin enfrentó a los medios y explicó las razones de una presentación tan baja.

    “Rafael (Jódar) viene de un año increíble. Hice lo imposible por estar sano, quería jugar y sentía que estaba con buen nivel. Hoy no me salió nada, me sentí en la cancha totalmente distinto a como venía y obviamente triste, pero así es el deporte”, manifestó Garin.

    En esa dirección, el tenista local añadió que “hay días, como el mío hoy, que no sale nada y hay que aceptarlo. Duele mucho, pero hay que aceptarlo la verdad”. Respecto a los vaivenes de su rendimiento, declaró que “llevo seis, ocho, nueve meses con problemas, en lo personal ha sido bien difícil este último año dentro y fuera de la cancha”.

    Garin cerró mencionando que “estoy decepcionado, triste, me hubiese gustado al menos poder competir a buen nivel... Voy a intentar apoyar a mis compañeros a que ganen el dobles, a ver si el Ale (Tabilo) puede ganar, nunca se sabe en el deporte. Obviamente es difícil, pero hay chance y hay que ir a buscarlo”.

    La calendarización de la jornada del domingo tiene puesto al ariqueño Christian Garin para jugar el quinto punto de la serie, ante Daniel Mérida, la segunda raqueta española en esta llave. Eso sí, para que esto pueda suceder se necesita que Chile llegue con vida y estire todo a un quinto partido. Por lo tanto, sería necesario ganar el dobles y, posteriormente, que Alejandro Tabilo supere a Rafael Jódar, en el duelo de los número uno de cada equipo.

    Lee también:

    Más sobre:TenisCopa DavisChristian GarinRafael JódarChile vs EspañaPolideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica

    Trump pide poner fin a la “absurda” guerra en Ucrania: “El mundo entero sufre”

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    RN propone dos medidas impulsadas durante el gobierno de Piñera para recuperar el empleo

    Gobierno reingresa a Contraloría CEOL para proyecto de litio de Wealth Minerals por US$ 749 millones

    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    Lo más leído

    1.
    “No le funcionaron los cambios”: en España apuntan a las modificaciones de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis

    “No le funcionaron los cambios”: en España apuntan a las modificaciones de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis

    2.
    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    3.
    La Roja Sub 20 va por una medalla: supera a Colombia y clasifica a las semifinales de los Juegos Suramericanos

    La Roja Sub 20 va por una medalla: supera a Colombia y clasifica a las semifinales de los Juegos Suramericanos

    4.
    El nuevo dardo del técnico del Montreal de Alexis Sánchez: “Somos bastante mediocres; carecemos de cualidades individuales”

    El nuevo dardo del técnico del Montreal de Alexis Sánchez: “Somos bastante mediocres; carecemos de cualidades individuales”

    5.
    Tras la aplastante derrota de Chile: el gesto de Nicolás Massú con el equipo de España que fue destacado por la Copa Davis

    Tras la aplastante derrota de Chile: el gesto de Nicolás Massú con el equipo de España que fue destacado por la Copa Davis

    6.
    “Un retiro paradisíaco”: la reacción de la prensa hispana tras la derrota chilena en Copa Davis

    “Un retiro paradisíaco”: la reacción de la prensa hispana tras la derrota chilena en Copa Davis

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Gemini hackeó tres empresas reales durante una prueba de seguridad: Google explica qué ocurrió con su IA

    Gemini hackeó tres empresas reales durante una prueba de seguridad: Google explica qué ocurrió con su IA

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Servicios

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    Confirman fecha de pago para pensionados que no han recibido la PGU de septiembre

    Confirman fecha de pago para pensionados que no han recibido la PGU de septiembre

    Rating del domingo 20 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 20 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?
    Chile

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    RN propone dos medidas impulsadas durante el gobierno de Piñera para recuperar el empleo

    Confirman fecha de pago para pensionados que no han recibido la PGU de septiembre

    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica
    Negocios

    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica

    Gobierno reingresa a Contraloría CEOL para proyecto de litio de Wealth Minerals por US$ 749 millones

    Las primeras cifras de la nueva matriz de Bci y CNB

    Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años
    Tendencias

    Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años

    Anuncian un sistema frontal con un río atmosférico categoría 4: cuándo y qué regiones de Chile afectará

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    “Un retiro paradisíaco”: la reacción de la prensa hispana tras la derrota chilena en Copa Davis
    El Deportivo

    “Un retiro paradisíaco”: la reacción de la prensa hispana tras la derrota chilena en Copa Davis

    “No le funcionaron los cambios”: en España apuntan a las modificaciones de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones
    Tecnología

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    Las ciudades preferidas por los nómades digitales en 2026, según Nomads

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    Placebo vuelve a Chile con masivo show en el Estadio Bicentenario de La Florida
    Cultura y entretención

    Placebo vuelve a Chile con masivo show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Inti-Illimani Histórico llegó hasta el antiguo muro de Berlín junto a un artista chileno

    Aliocha De la Sotta vuelve a Teatro La Memoria con dos aplaudidos montajes

    Trump pide poner fin a la “absurda” guerra en Ucrania: “El mundo entero sufre”
    Mundo

    Trump pide poner fin a la “absurda” guerra en Ucrania: “El mundo entero sufre”

    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    Caso Madeleine McCann: el principal sospechoso admite que estaba a 150 metros de la casa de la niña la noche de su desaparición

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?
    Paula

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18