Christian Garin explica su fea derrota con Rafael Jódar en la Copa Davis: “Hay días que no sale nada”

Chile quedó 0-2 en la serie de Copa Davis ante España. Tras la derrota de Alejandro Tabilo (28º) con Daniel Mérida (41º), Christian Garin (133º) tenía la difícil misión de hacerle frente a Rafael Jódar (14º), tratando de igualar los guarismos para el equipo que dirige Nicolás Massú. Lamentablemente para las pretensiones nacionales, eso no sucedió. La raqueta chilena sucumbió ante el poderío de uno de los 15 mejores tenistas del mundo.

En poco más de una hora, Jódar despachó al ariqueño con un expresivo parcial de 6-0 y 6-2. Esto deja a Chile colgando del Grupo Mundial. Después de una caída dolorosa, Garin enfrentó a los medios y explicó las razones de una presentación tan baja.

“Rafael (Jódar) viene de un año increíble. Hice lo imposible por estar sano, quería jugar y sentía que estaba con buen nivel. Hoy no me salió nada, me sentí en la cancha totalmente distinto a como venía y obviamente triste, pero así es el deporte”, manifestó Garin.

En esa dirección, el tenista local añadió que “hay días, como el mío hoy, que no sale nada y hay que aceptarlo. Duele mucho, pero hay que aceptarlo la verdad”. Respecto a los vaivenes de su rendimiento, declaró que “llevo seis, ocho, nueve meses con problemas, en lo personal ha sido bien difícil este último año dentro y fuera de la cancha”.

Garin cerró mencionando que “estoy decepcionado, triste, me hubiese gustado al menos poder competir a buen nivel... Voy a intentar apoyar a mis compañeros a que ganen el dobles, a ver si el Ale (Tabilo) puede ganar, nunca se sabe en el deporte. Obviamente es difícil, pero hay chance y hay que ir a buscarlo”.

La calendarización de la jornada del domingo tiene puesto al ariqueño Christian Garin para jugar el quinto punto de la serie, ante Daniel Mérida, la segunda raqueta española en esta llave. Eso sí, para que esto pueda suceder se necesita que Chile llegue con vida y estire todo a un quinto partido. Por lo tanto, sería necesario ganar el dobles y, posteriormente, que Alejandro Tabilo supere a Rafael Jódar, en el duelo de los número uno de cada equipo.