Santiago Wanderers se estrella con la historia y cae ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20

Santiago Wanderers se citó con la historia. El escenario era ideal: el Santiago Bernabéu. En la Casa Blanca, el Real Madrid, el mayor coloso del fútbol europeo, recibió a los caturros en la final de la Copa Intercontinental Sub 20. Sin embargo, el equipo chileno cayó por 3-1 y no pudo conseguir un título inédito para el fútbol nacional.

Más de 50 mil espectadores llegaron al recinto ubicado en el Paseo de la Castellana. El propio club hispano se movilizó para un encuentro que catalogaron como histórico, ya que se trataba del único trofeo que aún no estaba en las atiborradas vitrinas del elenco más ganador de la historia del deporte.

La expectativa de la organización era superar la marca establecida por el choque entre Flamengo y Barcelona durante el año pasado, que tuvo un marco de 45.656 personas en el Maracaná. Y así fue, con un récord de 52.231 espectadores, con una gran parte teñida de verde, que se hizo sentir a lo largo del encuentro.

El Bernabéu contó con la presencia, por ejemplo, del técnico del primer equipo José Mourinho o Florentino Pérez, timonel del Madrid llegaron para ver a La Fábrica. También estuvieron Alejandro Domínguez y Pablo Milad, en representación de la Conmebol y ANFP.

Caída agónica

El partido comenzó con un claro dominio de la posesión por parte del Real Madrid, que se encontró con un combativo y bien parado equipo chileno. Santiago Wanderers se plantó y poco a poco comenzó a incomodar. Los caturros, por momentos, también intentaron desplegar su juego.

Sin embargo, esa hidalguía poco a poco se transformó en un exceso de ímpetu. Los jugadores porteños buscaron fastidiar a los merengues con excesivas y reiterativas faltas. Los empujones y encontrones se apoderaron del encuentro.

Algunas infracciones, lógicamente, se hicieron para cortar el juego. En principio, los españoles se incomodaron, pero después terminó siendo una exageración y Wanderers se comenzó a llenar de amarillas.

En el 25′, en tanto, ocurrió una jugada que sería fatal. El lateral Alexander Dubó, uno de los mayores valores caturros, fue expulsado por una dura entrada sobre Daniel Yáñez. Un pisotón, difícil de apreciar en primera instancia, fue sancionado con roja directa por Damian Sylwestrzak. Mientras el chileno pedía revisión por VAR, el polaco no dudó y lo mandó a los vestuarios. El equipo chileno jugó casi todo el partido con un hombre menos.

El propio Yáñez (29′) ejecutó un tiro libre que terminó rompiendo el cero para el lamento del equipo de Valparaíso. El atacante de 19 años fue la gran figura merengue. Con personalidad, fue una gran molestia para la defensa caturra.

De hecho, es uno de los únicos que tenía experiencia jugando en el Bernabéu (junto a Cestero y Aguado), además de haber sido una de las grandes figuras de la España que se paseó por el Europeo Sub 19, en julio pasado.

El tanto obligó a que el técnico Felipe Salinas cambiara su planificación. Wanderers bajó las revoluciones y logró sostener los últimos minutos, consiguiendo un descanso necesario.

Tras el vestuario, los caturros salieron con otra actitud y golpearon de entrada a un aletargado elenco madrileño. Una presión alta de Cristóbal Ponce provocó una recuperación al borde del área. Christian Silva peleó y se quedó con la pelota, y definió con categoría ante un mano a mano ante el portero Javi Navarro. El oriundo de Casablanca, goleador de la Libertadores Sub 20, no falló en la primera que tuvo y desató la algarabía en todo Chile y especialmente en la Quinta Región.

Christian Silva celebra su gol ante el Real Madrid. Foto: UEFA.

El Madrid continuó con posesiones largas ante el repliegue de los porteños, que también supieron hacer daño cuando se animaron. Silva y Vargas provocaron paradas del arquero merengue.

Cerca del cierre, cuando los chilenos ya pensaban en los penales, ocurrió una desconcentración. Yáñez desbordó por la derecha y sacó un preciso centro para Fran Santamaría (81′), que puso en ventaja a los merengues. Fue un golpe que sentenció las ilusiones porteñas.

El final fue acontecido. Cristopher Valenzuela y Nicolás Carvacho fueron expulsados, dejando a Wanderers con ocho jugadores. En tanto, el portero Fabiano Avello le contuvo un penal a Yáñez. En la última jugada, Álvaro Lezcano (90+8’) marcó el tercero en medio de las lágrimas de los caturros.