SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Santiago Wanderers se estrella con la historia y cae ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20

    El equipo de Felipe Salinas, que jugó con uno menos desde el 25' y sufrió un total de tres expulsiones, cayó por 3-1 ante el conjunto merengue. Los caturros se quedaron al borde de obtener un título inédito para el fútbol chileno.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Santiago Wanderers cayó ante el Real Madrid. Foto: UEFA.

    Santiago Wanderers se citó con la historia. El escenario era ideal: el Santiago Bernabéu. En la Casa Blanca, el Real Madrid, el mayor coloso del fútbol europeo, recibió a los caturros en la final de la Copa Intercontinental Sub 20. Sin embargo, el equipo chileno cayó por 3-1 y no pudo conseguir un título inédito para el fútbol nacional.

    Más de 50 mil espectadores llegaron al recinto ubicado en el Paseo de la Castellana. El propio club hispano se movilizó para un encuentro que catalogaron como histórico, ya que se trataba del único trofeo que aún no estaba en las atiborradas vitrinas del elenco más ganador de la historia del deporte.

    La expectativa de la organización era superar la marca establecida por el choque entre Flamengo y Barcelona durante el año pasado, que tuvo un marco de 45.656 personas en el Maracaná. Y así fue, con un récord de 52.231 espectadores, con una gran parte teñida de verde, que se hizo sentir a lo largo del encuentro.

    El Bernabéu contó con la presencia, por ejemplo, del técnico del primer equipo José Mourinho o Florentino Pérez, timonel del Madrid llegaron para ver a La Fábrica. También estuvieron Alejandro Domínguez y Pablo Milad, en representación de la Conmebol y ANFP.

    Caída agónica

    El partido comenzó con un claro dominio de la posesión por parte del Real Madrid, que se encontró con un combativo y bien parado equipo chileno. Santiago Wanderers se plantó y poco a poco comenzó a incomodar. Los caturros, por momentos, también intentaron desplegar su juego.

    Sin embargo, esa hidalguía poco a poco se transformó en un exceso de ímpetu. Los jugadores porteños buscaron fastidiar a los merengues con excesivas y reiterativas faltas. Los empujones y encontrones se apoderaron del encuentro.

    Algunas infracciones, lógicamente, se hicieron para cortar el juego. En principio, los españoles se incomodaron, pero después terminó siendo una exageración y Wanderers se comenzó a llenar de amarillas.

    En el 25′, en tanto, ocurrió una jugada que sería fatal. El lateral Alexander Dubó, uno de los mayores valores caturros, fue expulsado por una dura entrada sobre Daniel Yáñez. Un pisotón, difícil de apreciar en primera instancia, fue sancionado con roja directa por Damian Sylwestrzak. Mientras el chileno pedía revisión por VAR, el polaco no dudó y lo mandó a los vestuarios. El equipo chileno jugó casi todo el partido con un hombre menos.

    El propio Yáñez (29′) ejecutó un tiro libre que terminó rompiendo el cero para el lamento del equipo de Valparaíso. El atacante de 19 años fue la gran figura merengue. Con personalidad, fue una gran molestia para la defensa caturra.

    De hecho, es uno de los únicos que tenía experiencia jugando en el Bernabéu (junto a Cestero y Aguado), además de haber sido una de las grandes figuras de la España que se paseó por el Europeo Sub 19, en julio pasado.

    El tanto obligó a que el técnico Felipe Salinas cambiara su planificación. Wanderers bajó las revoluciones y logró sostener los últimos minutos, consiguiendo un descanso necesario.

    Tras el vestuario, los caturros salieron con otra actitud y golpearon de entrada a un aletargado elenco madrileño. Una presión alta de Cristóbal Ponce provocó una recuperación al borde del área. Christian Silva peleó y se quedó con la pelota, y definió con categoría ante un mano a mano ante el portero Javi Navarro. El oriundo de Casablanca, goleador de la Libertadores Sub 20, no falló en la primera que tuvo y desató la algarabía en todo Chile y especialmente en la Quinta Región.

    Christian Silva celebra su gol ante el Real Madrid. Foto: UEFA.

    El Madrid continuó con posesiones largas ante el repliegue de los porteños, que también supieron hacer daño cuando se animaron. Silva y Vargas provocaron paradas del arquero merengue.

    Cerca del cierre, cuando los chilenos ya pensaban en los penales, ocurrió una desconcentración. Yáñez desbordó por la derecha y sacó un preciso centro para Fran Santamaría (81′), que puso en ventaja a los merengues. Fue un golpe que sentenció las ilusiones porteñas.

    El final fue acontecido. Cristopher Valenzuela y Nicolás Carvacho fueron expulsados, dejando a Wanderers con ocho jugadores. En tanto, el portero Fabiano Avello le contuvo un penal a Yáñez. En la última jugada, Álvaro Lezcano (90+8’) marcó el tercero en medio de las lágrimas de los caturros.

    Santamaría anota el segundo tanto merengue. Foto: UEFA.
    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSantiago WanderersSantiago Wanderers Sub 20Copa Intercontinental Sub 20Real Madrid

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Great Southern Copper celebró los resultados de exploración de cobre y plata en su proyecto Especularita

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla

    Los precios del petróleo caen a la espera de acercamientos entre Irán y EE.UU. en la asamblea de la ONU

    Heridos dos tripulantes de un buque alcanzado por un “proyectil desconocido” en el estrecho de Ormuz

    Omar Larré, de Fintual, por Ahorro Voluntario para la Vivienda en MK4: “La redacción quedó muy rígida”

    A regañadientes del PC y libertarios, reforma política de Elizalde tiene todo a su favor para ser despachada a ley

    Lo más leído

    1.
    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    2.
    Tras la aplastante derrota de Chile: el gesto de Nicolás Massú con el equipo de España que fue destacado por la Copa Davis

    Tras la aplastante derrota de Chile: el gesto de Nicolás Massú con el equipo de España que fue destacado por la Copa Davis

    3.
    Histórico de Flamengo y renuncia de Pulgar a la Roja: “Juegas por tu pueblo, tu honra, tu orgullo, por lo que quieras”

    Histórico de Flamengo y renuncia de Pulgar a la Roja: “Juegas por tu pueblo, tu honra, tu orgullo, por lo que quieras”

    4.
    El nuevo dardo del técnico del Montreal de Alexis Sánchez: “Somos bastante mediocres; carecemos de cualidades individuales”

    El nuevo dardo del técnico del Montreal de Alexis Sánchez: “Somos bastante mediocres; carecemos de cualidades individuales”

    5.
    La potente autocrítica del equipo chileno tras ser barrido por España en la Copa Davis: “Una pena jugar a este nivel”

    La potente autocrítica del equipo chileno tras ser barrido por España en la Copa Davis: “Una pena jugar a este nivel”

    6.
    Sin sus familiares, yendo a comer croissants y manejando con Waze: cómo Vozinha ha vivido su primer mes en Colo Colo

    Sin sus familiares, yendo a comer croissants y manejando con Waze: cómo Vozinha ha vivido su primer mes en Colo Colo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla
    Chile

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla

    A regañadientes del PC y libertarios, reforma política de Elizalde tiene todo a su favor para ser despachada a ley

    El vecino de Viña del Mar que recolectó 400 refranes

    Great Southern Copper celebró los resultados de exploración de cobre y plata en su proyecto Especularita
    Negocios

    Great Southern Copper celebró los resultados de exploración de cobre y plata en su proyecto Especularita

    Los precios del petróleo caen a la espera de acercamientos entre Irán y EE.UU. en la asamblea de la ONU

    Omar Larré, de Fintual, por Ahorro Voluntario para la Vivienda en MK4: “La redacción quedó muy rígida”

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio
    Tendencias

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    La semaglutida de Ozempic logró reducir hasta un 40% los ataques de asma, según un estudio

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League
    El Deportivo

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    Tras la aplastante derrota de Chile: el gesto de Nicolás Massú con el equipo de España que fue destacado por la Copa Davis

    Con Endler y Antonia Canales a la cabeza y Alexis Sánchez tercero: el sorpresivo ranking de chilenos en el sucesor del FIFA

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    La gasolina de la nueva generación: por qué los jóvenes están prefiriendo el reggaetón clásico
    Cultura y entretención

    La gasolina de la nueva generación: por qué los jóvenes están prefiriendo el reggaetón clásico

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”

    Deberían arrestar al capitán: un relato de Jaime Bayly

    Heridos dos tripulantes de un buque alcanzado por un “proyectil desconocido” en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Heridos dos tripulantes de un buque alcanzado por un “proyectil desconocido” en el estrecho de Ormuz

    Dan Wang: “China nunca superará a Estados Unidos”

    Heridos tres militares surcoreanos por una explosión en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?