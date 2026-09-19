Amplio operativo de búsqueda por hombre desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

Un operativo de búsqueda se mantiene desplegado en el sector de la desembocadura del río Aconcagua y áreas adyacentes, luego de que un hombre de 33 años ingresara al mar y se perdiera su rastro.

A las 16.24 horas, un ciudadano haitiano llamó al número de emergencias marítimas 137 para informar que su familiar había ingresado al mar en el sector y no había logrado retornar a tierra.

A las 16.30 horas, la Autoridad Marítima dispuso el zarpe de la LSR-4400 para iniciar las labores de rebusca. Paralelamente, personal de Policía Marítima se desplazó hasta el lugar.

Amplio operativo de búsqueda por hombre desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

Posteriormente, se ordenó el zarpe de la LSG “Valparaíso”, ampliándose el dispositivo de búsqueda marítima y solicitándose apoyo aeronaval.

A las labores también se incorporó el Bote Salvavidas R-1 “Bravo Sierra”, mientras que personal de buzos del Bote Salvavidas fue desplegado para reforzar la búsqueda subacuática en sectores de interés.

Además, un helicóptero naval inició labores de rebusca aérea, ampliando la cobertura del área marítima y costera.

Amplio operativo de búsqueda por hombre desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

Al respecto, el Capitán de corbeta y subjefe de la cabina de puerto de Valparaíso, Sergio Roa, explicó: “Nos encontramos cubriendo una emergencia marítima en el sector de la desembocadura de Concón, con nuestros medios desplegados (...) más el apoyo de otras instituciones como Carabineros de Chile y bomberos. Nos mantendremos en el sector hasta tener mayores novedades”.

Así también, el Capitán del Puerto de Valparaíso, Jacob Silva, señaló que “más de 70 personas participaron en esta búsqueda durante la tarde del día de hoy, y el día de mañana se mantendrán en este sector, de manera tal de lograr encontrar a la persona que se encuentra aún desaparecida”.

Hasta el momento, se mantienen desplegados medios marítimos, terrestres, aéreos y subacuáticos, que realizan labores coordinadas de búsqueda en la desembocadura del río Aconcagua y sectores adyacentes.

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