SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Amplio operativo de búsqueda por hombre desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

    La Autoridad Marítima desplegó medios marítimos, terrestres, aéreos y subacuáticos luego de que se informara que un hombre de 33 años ingresó al mar en el sector y no logró retornar a tierra.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Amplio operativo de búsqueda por hombre desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

    Un operativo de búsqueda se mantiene desplegado en el sector de la desembocadura del río Aconcagua y áreas adyacentes, luego de que un hombre de 33 años ingresara al mar y se perdiera su rastro.

    A las 16.24 horas, un ciudadano haitiano llamó al número de emergencias marítimas 137 para informar que su familiar había ingresado al mar en el sector y no había logrado retornar a tierra.

    A las 16.30 horas, la Autoridad Marítima dispuso el zarpe de la LSR-4400 para iniciar las labores de rebusca. Paralelamente, personal de Policía Marítima se desplazó hasta el lugar.

    Amplio operativo de búsqueda por hombre desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

    Posteriormente, se ordenó el zarpe de la LSG “Valparaíso”, ampliándose el dispositivo de búsqueda marítima y solicitándose apoyo aeronaval.

    A las labores también se incorporó el Bote Salvavidas R-1 “Bravo Sierra”, mientras que personal de buzos del Bote Salvavidas fue desplegado para reforzar la búsqueda subacuática en sectores de interés.

    Además, un helicóptero naval inició labores de rebusca aérea, ampliando la cobertura del área marítima y costera.

    Amplio operativo de búsqueda por hombre desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

    Al respecto, el Capitán de corbeta y subjefe de la cabina de puerto de Valparaíso, Sergio Roa, explicó: “Nos encontramos cubriendo una emergencia marítima en el sector de la desembocadura de Concón, con nuestros medios desplegados (...) más el apoyo de otras instituciones como Carabineros de Chile y bomberos. Nos mantendremos en el sector hasta tener mayores novedades”.

    Así también, el Capitán del Puerto de Valparaíso, Jacob Silva, señaló que “más de 70 personas participaron en esta búsqueda durante la tarde del día de hoy, y el día de mañana se mantendrán en este sector, de manera tal de lograr encontrar a la persona que se encuentra aún desaparecida”.

    Hasta el momento, se mantienen desplegados medios marítimos, terrestres, aéreos y subacuáticos, que realizan labores coordinadas de búsqueda en la desembocadura del río Aconcagua y sectores adyacentes.

    Amplio operativo de búsqueda por hombre desaparecido en desembocadura del río Aconcagua
    Amplio operativo de búsqueda por hombre desaparecido en desembocadura del río Aconcagua
    Más sobre:Río AconcaguaRegión de ValparaísoBúsquedaDesaparecidoPolicialPolicía Marítima

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a seis personas por robos de celulares en La Pampilla de Coquimbo: recuperaron 88 aparatos, algunos enterrados en sitio eriazo

    Cadem: Canciller Pérez Mackenna sufre caída de 9 puntos en su aprobación y ministro Quiroz es el peor evaluado del gabinete

    Menos del 60% de las comunas en las regiones de Arica, Antofagasta y Aysén tienen un plan de seguridad vigente

    El plan B de Bachelet tras deponer su postulación a la secretaría general de la ONU

    Pollo, pañales y papas: Dipres identifica a 28 servicios que concentraron $10 mil millones de sobregasto en compras durante periodo Boric

    Fuertes vientos provocan caída de árboles y daños en techumbres en Longaví

    Lo más leído

    1.
    Menor de edad muere tras caer desde el noveno piso de un edificio en comuna de Santiago

    Menor de edad muere tras caer desde el noveno piso de un edificio en comuna de Santiago

    2.
    Quién es Sebastián García-Huidobro, el general que solicitó el inicio de la Parada Militar 2026

    Quién es Sebastián García-Huidobro, el general que solicitó el inicio de la Parada Militar 2026

    3.
    Carabineros detiene a dos conductores por exceso de velocidad en Costanera Norte: uno iba a 172 km/h y estaba ebrio

    Carabineros detiene a dos conductores por exceso de velocidad en Costanera Norte: uno iba a 172 km/h y estaba ebrio

    4.
    Pollo, pañales y papas: Dipres identifica a 28 servicios que concentraron $10 mil millones de sobregasto en compras durante periodo Boric

    Pollo, pañales y papas: Dipres identifica a 28 servicios que concentraron $10 mil millones de sobregasto en compras durante periodo Boric

    5.
    PDI incauta más de 800 kilos de cannabis en operativo contra estructura criminal en la Región Metropolitana

    PDI incauta más de 800 kilos de cannabis en operativo contra estructura criminal en la Región Metropolitana

    6.
    El más austral de Chile: miembros de la Armada protagonizan desfile en Puerto Williams

    El más austral de Chile: miembros de la Armada protagonizan desfile en Puerto Williams

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Fiestas Patrias 2027: la particular distribución del 18 y 19 de septiembre que implicará un feriado adicional

    Fiestas Patrias 2027: la particular distribución del 18 y 19 de septiembre que implicará un feriado adicional

    Detienen a seis personas por robos de celulares en La Pampilla de Coquimbo: recuperaron 88 aparatos, algunos enterrados en sitio eriazo
    Chile

    Detienen a seis personas por robos de celulares en La Pampilla de Coquimbo: recuperaron 88 aparatos, algunos enterrados en sitio eriazo

    Cadem: Canciller Pérez Mackenna sufre caída de 9 puntos en su aprobación y ministro Quiroz es el peor evaluado del gabinete

    Menos del 60% de las comunas en las regiones de Arica, Antofagasta y Aysén tienen un plan de seguridad vigente

    Ignacio Briones: “Si no hay pragmatismo para hacerse cargo de la emergencia laboral de hoy, la agenda de reformas de largo plazo se complica”
    Negocios

    Ignacio Briones: “Si no hay pragmatismo para hacerse cargo de la emergencia laboral de hoy, la agenda de reformas de largo plazo se complica”

    NotCo: por qué ya not

    Nada es Imposible

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor
    Tendencias

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor

    Cómo el ejercicio en la mediana edad puede ralentizar el deterioro cognitivo en la vejez, según una investigación

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    Ya son 29: el ciclismo de pista aporta una nueva medalla de oro para Chile en los Juegos Odesur
    El Deportivo

    Ya son 29: el ciclismo de pista aporta una nueva medalla de oro para Chile en los Juegos Odesur

    Una pole position y dos podios: el feliz fin de semana de Clemente Huerta en Estados Unidos

    Un posteo y Mourinho con imágenes: las ácidas críticas del Real Madrid al arbitraje tras la caída en el derbi ante el Atlético

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”
    Cultura y entretención

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”

    Deberían arrestar al capitán: un relato de Jaime Bayly

    Patricio Guzmán: el legado y los herederos artísticos del maestro del documental chileno

    EE.UU.: agente del ICE dispara y hiere a un hombre durante operativo en Austin
    Mundo

    EE.UU.: agente del ICE dispara y hiere a un hombre durante operativo en Austin

    Canciller alemán Merz promete permanecer en el cargo a pesar del “desastre” en las elecciones regionales

    EE.UU. extradita a 18 sospechosos por el asesinato al presidente de Haití en 2021

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?