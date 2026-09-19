Trece personas han fallecido en siniestros de tránsito durante las celebraciones de Fiestas Patrias, mientras otras 170 fueron detenidas en el marco de las fiscalizaciones realizadas a nivel nacional, de acuerdo con el balance entregado este sábado por Carabineros.

La institución informó que entre las 18 horas del jueves 17 y las 23.59 del viernes 18 se realizaron 36.283 controles y fiscalizaciones, además de 10.979 exámenes de alcohol y drogas. En el mismo periodo se cursaron 1.111 infracciones y se contabilizaron 136 siniestros de tránsito.

Del total de detenidos, 139 conducían bajo los efectos del alcohol, 27 bajo los efectos de drogas y cuatro fueron aprehendidos por conducción temeraria, precisó el jefe de zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Víctor Vielma.

“Durante las celebraciones de Fiestas Patrias de este año han fallecido 13 personas. Esto, si lo comparamos con la misma fecha del año pasado, representa un 86% más de personas fallecidas”, señaló Vielma, quien llamó a mantener una conducta responsable durante las jornadas que todavía restan de celebración.

Carabineros reporta 13 fallecidos en Fiestas Patrias y proyectan retorno de 178 mil vehículos a Santiago Diego Martin

Las autoridades también pusieron el foco en el retorno a la Región Metropolitana, luego de que 251.874 vehículos salieran de la capital entre el jueves y el viernes. Para este domingo 20 se proyecta el regreso de 178.751 vehículos, con el mayor flujo esperado entre las 12 y las 20 horas.

Las principales rutas consideradas en el plan son la Ruta 5 Norte, Ruta 5 Sur, Ruta 68, Ruta 78 y Ruta 57. Carabineros anticipó, además, un incremento progresivo del tránsito desde las 16 horas y llamó a quienes regresen a Santiago a adelantar sus viajes.

“El llamado es a evitar esto, a regresar temprano, aprovechar las medidas de gestión e informarse de los horarios (...) para que eviten estas congestiones de retorno”, sostuvo Vielma.

Peaje a $1.000 y restricciones a camiones

Por otro lado el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, anunció las medidas dispuestas para descongestionar las carreteras. Entre ellas se encuentra el peaje a $1.000 para autos y camionetas entre las 07 y las 12 horas. El beneficio operará en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, en dirección a Santiago; Las Vegas de la Ruta 5 Norte, en ambos sentidos; y Nueva Angostura de la Ruta 5 Sur, también en ambos sentidos.

También se aplicará una rebaja de 50% en el peaje para camiones de dos o más ejes entre las 00.00 y las 07.00 horas en la Ruta 68, en Lo Prado y Zapata hacia Santiago, y en Las Vegas de la Ruta 5 Norte, en ambos sentidos.

El biministro explicó que estas medidas buscan trasladar parte de los viajes hacia horarios de menor demanda. “La invitación es a escoger aquellos horarios de menor flujo, de menor demanda y en esos horarios hemos hecho de manera coordinada con las concesionarias la implementación del peaje a luca”, señaló.

A ello se sumará una restricción para camiones de dos o más ejes entre las 12 y las 19 horas en la Ruta 68, entre el enlace Algarrobo y Vespucio en dirección a Santiago, y en la Ruta 5 Norte, entre Llay Llay y el enlace Lo Pinto, también hacia la capital.

Los concesionarios de las rutas de la Región Metropolitana dispondrán además de 31 grúas, 12 ambulancias, 33 patrullas o móviles y cerca de mil personas para enfrentar el aumento del tránsito durante el retorno.

De Grange reiteró el llamado a conducir con precaución y descartó cualquier consumo de alcohol antes de manejar. “Si se va a ingerir alcohol no puedes manejar, está prohibido, ni siquiera una copa”, afirmó.