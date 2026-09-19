Este viernes, un movimiento sísmico remeció a la región Metropolitana. No se trató de un ‘terremoto’, el clásico brebaje propio de las Fiestas Patrias, sino un de un temblor que generó tensión en todos sus habitantes. Particularmente, en unos que tienen carácter de visitantes: la delegación de España que enfrentará a Chile, por la Copa Davis.

En la escuadra que capitanea David Ferrer, la vibración, que se cifró en 4,8 grados en la escala Richter, generó la natural inquietud. En ese momento, Rafael Jódar, la primera raqueta de los europeos en la confrontación, se entrenaba junto a su compañero Jaime Munar. Ninguno advirtió el movimiento. Para el resto de la escuadra ibérica, sin embargo, no pasó inadvertido.

No solo España se ha asustado: el día en que un terremoto se llevó una serie de Copa Davis

España no es el primer visitante que sufre un percance de esta naturaleza. El 3 de marzo de 1985, Chile fue azotado por uno de los terremotos más recordados del último tiempo: la intensidad fue de 7,7 grados. La escuadra nacional esperaba la visita de Suecia, que defendía el título de la Copa Davis, que tenía en sus filas a dos figuras consulares del deporte blanco: Mats Wilander y Stefan Edberg.

El duelo, válido por la primera ronda del Grupo Mundial se disputaría el fin de semana siguiente. Chile, que había accedido a la instancia al haberse adjudicado la Zona Americana I, tenía como sus principales cartas a Hans Gildemeister y Pedro Rebolledo.

“Tuvimos mucha mala suerte porque justo se produjo el terremoto cuando estábamos cenando en el hotel”, declaró Edberg a La Tercera en esa oportunidad.

Hans Gildemeister, icono chileno en la Copa Davis

Petición de traslado

Los escandinavos pidieron que la serie fuera trasladada y sugirieron a Río de Janeiro como la ciudad para disputarla. Sin embargo, inicialmente, el árbitro canadiense Lend Allard estimó que la confrontación podía realizarse sin inconvenientes, pues el Court Central del Estadio Nacional no había sufrido daños.

Fue en ese momento en que Suecia hizo valer su peso internacional. En principio, porque no perdió la serie, pese a haber dejado el país, y, luego, porque consiguió que se reagendara para abril.

Finalmente, los europeos lograron imponerse por un categórico 4-1, aunque con una formación distinta, sin Wilander. Edberg y Henrik Sundström se transformaron en los soportes de la victoria. Gildemeister le dio a Chile su único punto, en el primer partido de la serie.

“Fue la primera Copa Davis de mi carrera, pero me quedó un buen recuerdo a pesar de todo”, recordó Edberg a La Tercera. Los europeos terminaron revalidando su título. Chile, cayó a la Zona Americana.