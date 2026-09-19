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    “Derrota condicionada por terceros”: la dura queja de Santiago Wanderers tras caída ante el Real Madrid

    A través de sus redes sociales, el elenco caturro realizó un potente cuestionamiento al arbitraje del polaco Damian Sylwestrzak en la final de la Intercontinental Sub 20.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La dura queja de Santiago Wanderers tras caída ante el Real Madrid. Foto: UEFA.

    La dolorosa caída en la final de la Copa Intercontinental Sub 20 ante el Real Madrid, marcada por un controversial arbitraje del polaco Damian Sylwestrzak, provocó una molestia generalizada en Santiago Wanderers.

    La entidad de Valparaíso realizó una tajante publicación a través de sus redes sociales. El club caturro valoró lo realizado por sus jugadores, pero también se lanzó contra el arbitraje. “Porque no tenenmos nada. Queremos hacerlo todo”, comienza el escrito.

    Es difícil de asimilar una derrota que fue condicionada por terceros, pero todos los wanderinos y wanderinas del mundo están orgullosos de ustedes muchachos. Demostraron garra, sangre y pasión”, añadió el club en sus redes sociales.

    Los cuestionamientos caturros

    Las críticas también provinieron por parte de los jugadores. El capitán Lucas Aveldaño mostró amargura por la derrota y cuestionó al polaco Sylwestrzak, que expulsó a tres futbolistas porteños, además de cobrar un penal: “Creíamos que podíamos, tuvimos momentos muy buenos. Lamentablemente nos condiciona una roja. Me molesta lo de los árbitros, no me gusta poner excusas, pero en el sentido de que sea un polaco, que no podamos comunicarnos con ellos, es vergonzoso para mí eso. Pero bueno, no me gustan las excusas, totalmente agradecido con la gente que nos vino a apoyar, con la gente que está en Chile, que no pudo venir y nos está apoyando igual”, comenzó señalando el volante en TNT Sports.

    Los fouls más mínimos se los cobraban, a nosotros no. Las expulsiones nos condicionaron todo, pero no es excusa, ellos juegan bien. Y nada, a seguir trabajando en Chile. Se notó. Incluso con uno menos les competimos, tratamos de jugar de igual a igual, pero así es el fútbol”, añadió.

    En tanto, el portero Fabiano Avello también lamentó la caída y las expulsiones, aunque también realizó una autocrítica: “Un sabor amargo, la verdad, porque quizás con el equipo completo hubiésemos dado un partido más de exhibición. Fue un partido de mucha lucha de nuestra parte, que no supimos majear bien las ansías de nuestra parte, pero es parte de, porque es una ocasión única. Las emociones son distintas en todos y no supimos manejarlas de la mejor manera”, aseguró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa Intercontinental Sub 20Intercontinental Sub 20Santiago WanderersSantiago Wanderers Sub 20Real Madrid

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