Arrau destaca récord de postulantes a Carabineros en 20 años: “Es una señal relevante”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó el aumento de las postulaciones para ingresar a Carabineros, luego de que La Tercera informara que la Escuela de Oficiales alcanzara 2.845 interesados, su cifra más alta en al menos dos décadas.

“Hoy tenemos una muy buena noticia: 2.845 jóvenes postularon a la Escuela de Carabineros, la cifra más alta de los últimos 20 años”, señaló el secretario de Estado. Además, destacó que la Escuela de Formación ya acumula más de 11 mil postulaciones durante 2026.

Arrau vinculó el aumento de interesados con una mayor disponibilidad futura de personal policial. “Más postulantes hoy significa la posibilidad de contar con más y mejores Carabineros mañana”, afirmó.

La tendencia también se observa en la Escuela de Formación Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, encargada de preparar a los futuros suboficiales. Hasta el 16 de septiembre contabilizaba 11.724 postulaciones, frente a las 9.819 registradas durante todo 2025 y las 7.941 de 2024.

Carabineros proyecta que esa escuela cierre el año con cerca de 14 mil postulaciones, lo que, sumado a los casi tres mil interesados en la Escuela de Oficiales, llevaría el total a alrededor de 17 mil postulantes durante 2026.

Arrau apunta al respeto por la autoridad

En su reacción a las cifras, Arrau sostuvo que una de las principales demandas que recibe en terreno es contar con una mayor presencia policial.

“Lo primero que nos piden los vecinos en cada lugar de Chile es claro: más Carabineros”, afirmó. Luego calificó como “una señal relevante” que aumente el número de jóvenes interesados en ingresar a la institución.

El ministro agregó que “recuperar el respeto por la autoridad y poner la seguridad entre las prioridades del Estado también se expresa en hechos concretos”.

El aumento de las postulaciones se produce en un escenario en que dentro de Carabineros se mencionan distintos factores que podrían estar detrás de la tendencia, entre ellos las expectativas profesionales, la valoración de la formación académica y cambios en las condiciones de ingreso.

Entre estos últimos se encuentra la modificación del reglamento que redujo a 17 años la edad mínima para postular. Durante los diez días posteriores a la entrada en vigencia de esa normativa, 75 jóvenes de esa edad ingresaron al proceso de admisión de la Escuela de Carabineros.

También se encuentra en tramitación en el Senado una iniciativa que contempla mejoras en ingresos, remuneraciones y beneficios para funcionarios policiales, proyecto originado durante el gobierno anterior y que recibió indicaciones de la actual administración.