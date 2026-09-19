La Unión Europea (UE) lamentó este sábado la decisión de Estados Unidos de denegar por segundo año consecutivo los visados al presidente palestino, Mahmud Abás, y a funcionarios de su Gobierno para asistir al debate ante la Asamblea General de la ONU, que se celebra la próxima semana en Nueva York.

“Lamentamos la decisión de prorrogar, por segundo año consecutivo, la denegación de visados de entrada a los miembros de la delegación palestina”, señaló un portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE) en un comunicado.

En esa línea, el organismo pidió a Washington reconsiderar la medida.

“A la luz de los acuerdos de sede vigentes con la ONU y de sus obligaciones como Estado anfitrión, instamos a Estados Unidos a que reconsidere esta decisión”, agregó.

UE lamenta que Estados Unidos niegue visados a presidente de Palestina y pide reconsiderar la decisión. En la imagen, la ONU.

Abás intervino por videoconferencia el año pasado

El año pasado, Abás se vio obligado a intervenir ante la Asamblea General de la ONU mediante videoconferencia.

En aquella instancia denunció “una guerra de genocidio, destrucción, inanición y desplazamiento” en Gaza.

Por su parte, está previsto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaje a Nueva York y se dirija a la Asamblea General el próximo 24 de septiembre.

Esto ocurre pese a la orden de arresto que pende sobre él desde noviembre de 2024 por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo palestino.