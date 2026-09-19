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    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    Las ventas de semaglutida en Chile llegan a US$415 millones entre 2021 y 2026. Mientras las terapias originales de marcas como Ozempic y Wegovy mantienen precios elevados, la industria está a la espera del genérico Selfix y la posible homologación de registros para ampliar el acceso.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    Durante el último quinquenio, las ventas de semaglutida en Chile han experimentado un fuerte crecimiento. Este principio activo es comercializado por el laboratorio Novo Nordisk bajo las marcas Ozempic y Wegovy, en formato inyectable, además de Rybelsus, en tabletas. El auge comenzó en marzo de 2021, cuando la farmacéutica danesa inició la distribución de estos tratamientos, cuya demanda se ha disparado dado el creciente interés de la población en el país por soluciones para la pérdida de peso a corto plazo.

    Las cifras reflejan la magnitud de este fenómeno. Datos de la consultora IQVIA revelan que, entre julio de 2021 y julio de 2026, las ventas de semaglutida en Chile alcanzaron los US$415 millones a precio de público. Su rápida expansión es evidente: solo en el último año analizado (julio de 2025 a junio de 2026), la comercialización de este medicamento anotó un salto de 54% en 12 meses.

    La venta de semaglutida medida en unidades por año móvil refleja un alza sostenida e ininterrumpida. Mientras en el periodo MAT (Total Anual Móvil) 22 se despacharon 127.331 unidades, la demanda fue escalando año a año hasta llegar a 468.959 unidades en MAT 25. Y el salto más significativo en volumen se registró en el último periodo analizado (MAT 26), alcanzando 735.952 unidades, lo que representa un crecimiento del 57% en solo un año.

    Este boom comercial tiene un claro trasfondo sanitario. Según la última Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017, el 74,2% de los adultos en el país presenta malnutrición por exceso, cuadro dentro del cual un 34,4% padece obesidad.

    Tal es la gravedad del problema, que su impacto trasciende la esfera de la salud y golpea directamente a la economía. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) proyecta que el sobrepeso y las enfermedades relacionadas provocarán una caída de 3,8% en el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile acumulada en el período de 30 años que va entre 2020 y 2050.

    Dominio

    La farmacéutica danesa acaba de lanzar Wegovy en el mercado nacional hace apenas dos meses. Consultado por Pulso sobre cómo evalúan esta reciente entrada, el CEO de Novo Nordisk en Chile, Domenico Forte, explica que “la evaluación es positiva, no solo por la recepción del tratamiento, sino también por la confianza que han demostrado los agentes de salud y pacientes. Chile forma parte de los primeros países de la región en contar con Wegovy, lo que refleja la solidez de su marco regulatorio y la capacidad del sistema de salud para incorporar innovaciones terapéuticas”.

    Domenico Forte, CEO de Novo Nordisk en Chile.

    “La recepción inicial ha sido alentadora, lo que refleja una necesidad clínica concreta y no cubierta en la población chilena. Esto lo atribuimos a dos factores clave: por un lado, la alta demanda de terapias innovadoras con respaldo científico sólido, característica que los agentes de salud valoran al recomendar opciones con buena adopción, y por otro, el compromiso de Novo Nordisk con estándares globales de desarrollo y producción farmacéutica, consistentes con las exigencias del ISP (Instituto de Salud Pública) y organismos regulatorios internacionales”, indica el ejecutivo italiano.

    Precios

    Hoy en Chile, estas terapias biológicas originales tienen un alto costo. Por ejemplo, el precio de Ozempic fluctúa entre unos $165.000 y hasta más de $300.000 por pluma (dispositivo de 4 dosis, por lo general), mientras que Wegovy parte de $97.000 en su dosis de inicio, pero escala hasta superar los $300.000 en las dosis de mantención.

    Todo esto ocurre en un escenario en el que el ISP cobra cada vez mayor relevancia. ¿La razón? Laboratorio Chile sigue a la espera de la aprobación para fabricar la primera semaglutida genérica bajo el nombre de Selfix. Según comentan en la industria farmacéutica, las ventas aumentarían considerablemente si el laboratorio, de capitales israelíes, cumple su promesa de reducir los precios a la mitad.

    Desde Laboratorio Chile, Jorge Hübner, director de Asuntos de Gobierno, plantea que el país no necesita esperar una reforma legal para comenzar a reducir los tiempos. “Nuestra regulación contempla desde hace años un mecanismo potente que hoy se usa poco: la homologación de registros ya autorizados por agencias sanitarias de alto nivel. Hacemos un llamado a aplicarlo. Es una vía disponible, sin necesidad de cambios legales, para acelerar el otorgamiento de registros y, en consecuencia, bajar el precio de los medicamentos para las personas”, manifiesta.

    Otra alternativa

    Por otro lado, Adium Chile comercializa Tirzepatida, registrado bajo la marca Mounjaro, medicamento que actúa sobre los receptores GLP-1 y GIP, y que también ayuda en el control del peso.

    “Luego de casi 4 meses desde su lanzamiento, Tirzepatida ha tenido una penetración sostenida en el mercado. De hecho, los últimos datos disponibles lo posicionan como el medicamento con el mejor desempeño entre los productos lanzados en los últimos 12 meses en Chile en el mercado farmacéutico”, afirma Enrique Salinas, gerente general de Adium Chile.

    Mounjaro se mueve en un rango de precios que va de $260.000 hasta $370.000, según la concentración requerida.

    “Esta evolución muestra una tendencia de crecimiento sostenido, básicamente impulsado por la eficacia y seguridad que ofrece una molécula que actúa por dos vías, generando una sinergia sin precedentes para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, ayudando a que cada vez más pacientes puedan encontrar una solución a este problema de salud”, concluye Salinas.

    Enrique Salinas, gerente general de Adium Chile.

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