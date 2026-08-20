Laboratorio Chile estima en US$225 millones el ahorro del Fisco con venta del homólogo genérico del Ozempic

Laboratorio Chile salió a advertir sobre la crisis de la obesidad con una investigación titulada “Impacto económico de la aprobación de la semaglutida en Chile”, buscando instalar en la agenda pública una discusión que cruza salud y economía: cómo hacer accesible la semaglutida como tratamiento contra la obesidad.

Apoyándose en la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, que advierte que “Chile enfrenta una carga poblacional masiva de obesidad”, con un 74% de adultos con exceso de peso, y en un estudio del Ministerio de Salud de 2019, la farmacéutica puso sobre la mesa el costo directo estimado de esta enfermedad para el Estado en el país: US$ 1.691 millones al año.

Ese monto, que representa el 6,7% del gasto total en salud en Chile, contempla únicamente los gastos médicos, dejando fuera las pérdidas asociadas a la baja productividad, el ausentismo laboral y la mortalidad prematura.

Este informe ha sido socializado por el laboratorio con autoridades de gobierno, en medio del proceso que mantiene pendiente la aprobación final pr parte del Instituto de Salud Pública (ISP) de su medicamento Selfix. Se trata del primer genérico inyectable a base de semaglutida, una innovación que favorecería el mercado nacional debido a su precio más accesible que el medicamento original Ozempic, producido por el laboratorio multinacional danés Novo Nordisk.

De acuerdo a su presentación, Laboratorio Chile estima en US$225 millones el ahorro que tendría el Fisco una vez que comience a comercializar semaglutida genérica . Desde la compañía explican que el cálculo se sustenta en la diferencia de costos de los tratamientos por paciente. Mientras la terapia anual con el medicamento de marca implica un desembolso de US$3.206, la versión genérica requiere US$1.283. Esto genera una diferencia de US$1.923 a favor del Estado por cada persona.

El mercado actual registra 116.783 pacientes en terapias, con una duración promedio de seis meses. Al multiplicar esta cifra de usuarios por la reducción de costo por persona, el resultado alcanza los US$225 millones. Bajo este escenario, el desembolso total del sistema pasaría de los actuales US$374 millones a US$150 millones, según Laboratorio Chile.

El informe plantea que esta relación de precios entrega alternativas para la administración de los recursos en salud. El Fisco puede optar por concretar el ahorro o mantener el presupuesto original de US$374 millones, destinado a adquirir el producto genérico. Al optar por esta segunda vía, la reducción del costo unitario permite ampliar la cobertura del sistema para financiar el tratamiento de 291.958 pacientes.

Beneficio bloqueado

De acuerdo a la presentación, “la evidencia internacional refuerza el caso del menor precio. Los beneficios existen, pero la costo-efectividad depende del precio”.

A modo de ejemplo, señala que según una publicación de “JAMA Cardiology 2026”, en Estados Unidos se registraron 358.400 eventos cardiovasculares mayores evitados al tratar con semaglutida a adultos con sobrepeso/obesidad y enfermedad cardiovascular previa; con costo-efectivo solo con reducción de precio.

Al mismo tiempo, Value in Health 2025 detalló que los ahorros netos para Medicare (en EE.UU.) podrían pasar de US$412 millones a US$1.040 millones en 10 años (hasta US$1.710 millones con pérdida de exclusividad).

“Lectura para Chile: el catalizador de costo-efectividad no es negar el tratamiento, sino reducir el precio de entrada mediante competencia genérica”, consigna la presentación.

“A escala chilena, el ahorro directo es una cota mínima. Ancla: gasto directo atribuible por adulto con obesidad y reducción conservadora del exceso. Es una cota mínima: no captura el retorno principal en productividad, años de vida saludable ni menor presión futura sobre comorbilidades”.

Sin embargo, Laboratorio Chile advierte en su informe que este “beneficio está bloqueado por la autorización del ISP”.

“La demora regulatoria impide capturar ahorro, competencia y acceso”, señala en el mismo documento.

Según el estudio, la evidencia radica en la carga sanitaria y económica documentada, pero se mantiene pendiente el registro por parte del Instituto de Salud Pública (ISP), provocando un impacto de US$225 millones de ahorro base y expansión de acceso detenidos.

“La aprobación del genérico permite restaurar competencia, reducir el precio y financiar más pacientes con el mismo presupuesto. Al cierre del estudio (julio 2026), Selfix seguía pendiente de autorización para ingresar al mercado chileno”, cierra la presentación.

Descargos

Frente a las críticas de Laboratorio Chile, el Instituto de Salud Pública explicó ha recibido 7 solicitudes de registro de productos genéricos que contienen Semaglutida en diferentes dosis.

“A diferencia del innovador (Ozempic), que es de origen biológico, estos 7 son de origen químico. Por ello, su aprobación no puede ser automática, el ISP tiene la obligación de asegurar que cada uno de ellos es de calidad y cumple la función con la misma eficacia y seguridad que el innovador”, acotó.

“La estimación de los tiempos de evaluación de estos medicamentos varía según la calidad de los antecedentes presentados y la prontitud con la que responden a nuestras observaciones. En estos momentos, todos estos medicamentos ya han sido examinados y durante septiembre serán sometidos a la Comisión de Productos Farmacéuticos Nuevos que propone su aprobación o rechazo”, acotó.

“Toda la información relativa a los productos en proceso de evaluación y sus estados se encuentra disponible y publicada de manera transparente en el sitio web institucional del ISP. Cabe mencionar que este medicamento es un adyuvante de los cambios de estilo de vida necesarios para el control del diagnóstico clínico de obesidad y debe ser utilizado bajo supervisión médica”, concluyó.