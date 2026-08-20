SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Laboratorio Chile estima en US$225 millones el ahorro del Fisco con venta del homólogo genérico del Ozempic

    Según una presentación del laboratorio, el Estado ahorraría un estimado de US$ 225 millones al permitir la comercialización de la semaglutida genérica (Selfix). Este ahorro se debe a la reducción del costo por paciente versus el uso del medicamento original Ozempic, lo que bajaría el desembolso total del sistema de US$ 374 millones a US$ 150 millones.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    22 MAYO 2025 JUAN MELI GERENTE GENERAL DE LABORATORIO CHILE FOTO PABLO VASQUEZ R. PABLO VASQUEZ R.

    Laboratorio Chile salió a advertir sobre la crisis de la obesidad con una investigación titulada “Impacto económico de la aprobación de la semaglutida en Chile”, buscando instalar en la agenda pública una discusión que cruza salud y economía: cómo hacer accesible la semaglutida como tratamiento contra la obesidad.

    Apoyándose en la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, que advierte que “Chile enfrenta una carga poblacional masiva de obesidad”, con un 74% de adultos con exceso de peso, y en un estudio del Ministerio de Salud de 2019, la farmacéutica puso sobre la mesa el costo directo estimado de esta enfermedad para el Estado en el país: US$ 1.691 millones al año.

    Ese monto, que representa el 6,7% del gasto total en salud en Chile, contempla únicamente los gastos médicos, dejando fuera las pérdidas asociadas a la baja productividad, el ausentismo laboral y la mortalidad prematura.

    Este informe ha sido socializado por el laboratorio con autoridades de gobierno, en medio del proceso que mantiene pendiente la aprobación final pr parte del Instituto de Salud Pública (ISP) de su medicamento Selfix. Se trata del primer genérico inyectable a base de semaglutida, una innovación que favorecería el mercado nacional debido a su precio más accesible que el medicamento original Ozempic, producido por el laboratorio multinacional danés Novo Nordisk.

    De acuerdo a su presentación, Laboratorio Chile estima en US$225 millones el ahorro que tendría el Fisco una vez que comience a comercializar semaglutida genérica. Desde la compañía explican que el cálculo se sustenta en la diferencia de costos de los tratamientos por paciente. Mientras la terapia anual con el medicamento de marca implica un desembolso de US$3.206, la versión genérica requiere US$1.283. Esto genera una diferencia de US$1.923 a favor del Estado por cada persona.

    El mercado actual registra 116.783 pacientes en terapias, con una duración promedio de seis meses. Al multiplicar esta cifra de usuarios por la reducción de costo por persona, el resultado alcanza los US$225 millones. Bajo este escenario, el desembolso total del sistema pasaría de los actuales US$374 millones a US$150 millones, según Laboratorio Chile.

    El informe plantea que esta relación de precios entrega alternativas para la administración de los recursos en salud. El Fisco puede optar por concretar el ahorro o mantener el presupuesto original de US$374 millones, destinado a adquirir el producto genérico. Al optar por esta segunda vía, la reducción del costo unitario permite ampliar la cobertura del sistema para financiar el tratamiento de 291.958 pacientes.

    Beneficio bloqueado

    De acuerdo a la presentación, “la evidencia internacional refuerza el caso del menor precio. Los beneficios existen, pero la costo-efectividad depende del precio”.

    A modo de ejemplo, señala que según una publicación de “JAMA Cardiology 2026”, en Estados Unidos se registraron 358.400 eventos cardiovasculares mayores evitados al tratar con semaglutida a adultos con sobrepeso/obesidad y enfermedad cardiovascular previa; con costo-efectivo solo con reducción de precio.

    Al mismo tiempo, Value in Health 2025 detalló que los ahorros netos para Medicare (en EE.UU.) podrían pasar de US$412 millones a US$1.040 millones en 10 años (hasta US$1.710 millones con pérdida de exclusividad).

    “Lectura para Chile: el catalizador de costo-efectividad no es negar el tratamiento, sino reducir el precio de entrada mediante competencia genérica”, consigna la presentación.

    “A escala chilena, el ahorro directo es una cota mínima. Ancla: gasto directo atribuible por adulto con obesidad y reducción conservadora del exceso. Es una cota mínima: no captura el retorno principal en productividad, años de vida saludable ni menor presión futura sobre comorbilidades”.

    Sin embargo, Laboratorio Chile advierte en su informe que este “beneficio está bloqueado por la autorización del ISP”.

    “La demora regulatoria impide capturar ahorro, competencia y acceso”, señala en el mismo documento.

    Según el estudio, la evidencia radica en la carga sanitaria y económica documentada, pero se mantiene pendiente el registro por parte del Instituto de Salud Pública (ISP), provocando un impacto de US$225 millones de ahorro base y expansión de acceso detenidos.

    “La aprobación del genérico permite restaurar competencia, reducir el precio y financiar más pacientes con el mismo presupuesto. Al cierre del estudio (julio 2026), Selfix seguía pendiente de autorización para ingresar al mercado chileno”, cierra la presentación.

    Descargos

    Frente a las críticas de Laboratorio Chile, el Instituto de Salud Pública explicó ha recibido 7 solicitudes de registro de productos genéricos que contienen Semaglutida en diferentes dosis.

    “A diferencia del innovador (Ozempic), que es de origen biológico, estos 7 son de origen químico. Por ello, su aprobación no puede ser automática, el ISP tiene la obligación de asegurar que cada uno de ellos es de calidad y cumple la función con la misma eficacia y seguridad que el innovador”, acotó.

    “La estimación de los tiempos de evaluación de estos medicamentos varía según la calidad de los antecedentes presentados y la prontitud con la que responden a nuestras observaciones. En estos momentos, todos estos medicamentos ya han sido examinados y durante septiembre serán sometidos a la Comisión de Productos Farmacéuticos Nuevos que propone su aprobación o rechazo”, acotó.

    “Toda la información relativa a los productos en proceso de evaluación y sus estados se encuentra disponible y publicada de manera transparente en el sitio web institucional del ISP. Cabe mencionar que este medicamento es un adyuvante de los cambios de estilo de vida necesarios para el control del diagnóstico clínico de obesidad y debe ser utilizado bajo supervisión médica”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosFarmaOzempicSemaglutidaGLP1Salud

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno financiará reconstrucción de zonas afectadas por temporales con venta de activos fiscales

    Así fue el simulacro de incendio que se realizó este jueves en La Moneda

    Fiscalía investiga como femicidio muerte de mujer cuyos restos fueron hallados en cementerio de San Miguel de Azapa

    Definición del nuevo director del INE: subrogante termina período en octubre y gobierno aún no abre concurso por ADP

    Niños haitianos: Thayer renuncia al Frente Amplio y acusa que el partido lo dejó solo en la crisis

    Francisca Ponce alista roadshow internacional para que extranjeros inviertan en Pampa Investments

    Lo más leído

    1.
    Fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande es condenado a cadena perpetua

    Fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande es condenado a cadena perpetua

    2.
    Fundación Yarur Bascuñan acude a tribunales para revocar permiso ambiental de proyecto inmobiliario a un costado de dunas de Concón

    Fundación Yarur Bascuñan acude a tribunales para revocar permiso ambiental de proyecto inmobiliario a un costado de dunas de Concón

    3.
    Latam logra financiamiento por más de US$500 millones para incorporar 11 nuevos aviones a su flota

    Latam logra financiamiento por más de US$500 millones para incorporar 11 nuevos aviones a su flota

    4.
    Grau dice que el gobierno afectó a la economía con discurso de crisis y alza histórica de las bencinas

    Grau dice que el gobierno afectó a la economía con discurso de crisis y alza histórica de las bencinas

    5.
    Claudio Chamorro dejará la gerencia general de Red Megacentro luego de cuatro años en el cargo

    Claudio Chamorro dejará la gerencia general de Red Megacentro luego de cuatro años en el cargo

    6.
    Pampa Investments de la familia Ponce ingresará al Ipsa

    Pampa Investments de la familia Ponce ingresará al Ipsa

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Así funciona la red de Metro este jueves 20 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 20 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Niños haitianos: Thayer renuncia al Frente Amplio y acusa que el partido lo dejó solo en la crisis
    Chile

    Niños haitianos: Thayer renuncia al Frente Amplio y acusa que el partido lo dejó solo en la crisis

    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Gobierno realiza primera mesa técnico política para la reconstrucción de Coquimbo y Atacama: se recibirán fondos desde la CAF y el BID

    Laboratorio Chile estima en US$225 millones el ahorro del Fisco con venta del homólogo genérico del Ozempic
    Negocios

    Laboratorio Chile estima en US$225 millones el ahorro del Fisco con venta del homólogo genérico del Ozempic

    Francisca Ponce alista roadshow internacional para que extranjeros inviertan en Pampa Investments

    Recuperar capacidad de crecimiento igual a recuperar confianza

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción
    Tendencias

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Cuáles fueron los 10 emojis más utilizados en 2025, según Google

    Maxim Molokoedov: la novela inspirada en el futbolista preso que jamás volvió
    El Deportivo

    Maxim Molokoedov: la novela inspirada en el futbolista preso que jamás volvió

    “Tanto amor por los chilenos”: Montreal reacciona a la locura por Alexis Sánchez en el debut del delantero

    “Más que un refuerzo, Vozinha pasó a ser un problema”: Johnny Herrera enciende la disputa por el arco de Colo Colo

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo
    Cultura y entretención

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo

    Moria: cómo la serie de Moria Casán de Netflix se convirtió en la más excesiva del momento

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles
    Mundo

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles

    Rusia señala a Reino Unido como el mayor impulsor europeo del apoyo a Ucrania frente al “cansancio” de otros

    China insiste ante Corea del Sur en que Estados Unidos abandone su “política hostil” hacia Pyongyang

    Insuficiencia Ovárica Prematura: La salud mental tras un diagnóstico
    Paula

    Insuficiencia Ovárica Prematura: La salud mental tras un diagnóstico

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez