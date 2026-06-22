Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio

Los medicamentos GLP-1, como Ozempic y Wegovy, se han convertido en alternativas cada vez más comunes para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la pérdida de peso.

Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, sugiere que sus efectos podrían ir más allá de la salud metabólica e influir también en ciertos comportamientos asociados con la violencia .

El estudio, publicado en la revista científica Criminology, analizó si los agonistas del receptor GLP-1 están relacionados con cambios en la conducta violenta de los adultos.

Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio Tendencias / La Tercera

¿De qué trataba el estudio?

Los investigadores pusieron especial atención en dos factores estrechamente vinculados a este tipo de comportamientos: la impulsividad y el consumo de alcohol.

Para ello, el equipo examinó datos de una encuesta realizada en 2025 a 7.521 adultos estadounidenses. De ellos, 821 habían utilizado algún medicamento GLP-1.

Los científicos compararon a quienes los consumían actualmente con quienes los habían usado en el pasado, evaluando además indicadores de conducta violenta , como peleas, agresiones y robos, a través de herramientas de autoinforme validadas.

Los resultados mostraron que la relación entre impulsividad y comportamiento violento era significativamente más débil entre quienes estaban tomando estos fármacos.

Según el estudio, esta asociación fue aproximadamente un 62% menor en los usuarios actuales de estos medicamentos en comparación con los exusuarios .

“El hallazgo más significativo fue que la relación bien establecida entre la impulsividad y el comportamiento violento era sustancialmente más débil entre los usuarios actuales de GLP-1”, señala Daniel Semenza, autor principal del trabajo, director de investigación del Centro de Investigación sobre la Violencia Armada de Nueva Jersey.

Los investigadores también observaron que el vínculo entre el consumo de alcohol y la conducta violenta era cerca de un 52% más débil entre quienes utilizaban estos medicamentos , aunque este resultado mostró menor consistencia en análisis adicionales.

Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio

¿Qué dicen los autores?

Para Christopher Thomas, profesor asistente de la Universidad de Rutgers-Camden y coautor del estudio, los hallazgos respaldan la hipótesis de que estos medicamentos podrían actuar de manera similar a ciertas terapias psicológicas.

“Nuestros hallazgos concuerdan con la idea de que estos medicamentos funcionan como la terapia cognitivo-conductual, debilitando el camino que va del impulso a la acción en lugar de eliminar la impulsividad en sí misma ”, explica.

Pese a los resultados, los autores advirtieron que la investigación no demuestra una relación causal.

Debido a que se trata de un estudio observacional y transversal, solo permite identificar asociaciones entre variables.

Por ello, concluyen que serán necesarias investigaciones longitudinales y experimentales para determinar si los medicamentos GLP-1 pueden confirmar esta hipótesis.