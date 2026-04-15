SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic

    Un estudio reveló por qué 1 de cada 10 personas no responde a fármacos GLP-1 como Ozempic: unas variantes genéticas afectarían su eficacia, especialmente en pacientes con diabetes tipo 2.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic Tendencias / La Tercera

    Las inyecciones GLP-1 para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad parecen no afectar al 10% de la población. Así lo reveló una reciente investigación de salud que quiso entender por qué algunas personas parecen ser inmunes a los efectos de los fármacos como Ozempic y Wegovy.

    Esta resistencia a la eficacia de las inyecciones de semaglutida es mayor en pacientes que tienen diabetes tipo 2, más que en quienes tienen obesidad o sobrepeso.

    Según distintos médicos, es difícil predecir la respuesta clínica de los pacientes que tienen esta enfermedad metabólica y buscan tratarse con medicamentos GLP-1.

    Por tanto, los investigadores del estudio, publicado en la revista científica Genome Medicine, quisieron entender qué pasa en el cuerpo de quienes no responden al tratamiento. Y es que, según la evidencia científica, estos medicamentos han mostrado resultados prometedores para quienes viven con enfermedades metabólicas.

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic Tendencias / La Tercera

    Por qué hay personas que no responden a los fármacos GLP-1

    La investigación concluyó en que hay variantes genéticas en alrededor del 10% de la población que reducen la eficacia de los tratamientos para la diabetes tipo 2 con fármacos GLP-1 como Ozempic.

    Uno de los efectos de este medicamento es regular el azúcar en la sangre, aumentando la insulina y ralentizando la digestión. Por tanto, está indicado para quienes viven con diabetes tipo 2 como tratamiento a permanencia.

    Y aunque hay una larga lista de casos de éxito, también hay pacientes que no responden como se esperaría. Una hipótesis de por qué sucede lo anterior, es la variante de una enzima llamada PAM (peptidil-glicina alfa-amidante monooxigenasa) en el cuerpo.

    Los autores postularon que 1 de cada 10 personas tiene variantes en el gen PAM que interfieren en la activación de hormonas como el GLP-1. Además, los resultados arrojaron que estas diferencias son más comunes en pacientes con diabetes.

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic. Foto: Archivo.

    Para entender mejor, se puede imaginar la enzima PAM como un “interruptor” que activa hormonas, guiada por un gen que le dice cómo funcionar correctamente. Pero hay personas que tienen variaciones en ese gen que hace que la enzima no funcione como se espera.

    Por tanto, en este caso, el GLP-1 que ayuda a regular el azúcar en la sangre no se logra activar correctamente, por lo que el paciente con la variante no tendría los efectos esperados con el medicamento.

    El estudio abrió la puerta para realizar más investigaciones que logren comprender qué mecanismos del cuerpo pueden impedir que los fármacos GLP-1 surtan efecto en pacientes que los requieren como apoyo para tratar su enfermedad.

    De esta manera, los profesionales de la salud podrían implementar pruebas genéticas que determinen si estos tratamientos funcionarán o no en ellas.

    Además, según postularon desde Science Alert, posiblemente en el futuro, y con más evidencia, las farmacéuticas podrían modificar sus medicamentos para intentar sortear la resistencia que se genera con las variantes del gen PAM, “aunque aún es pronto para saberlo”, escribieron.

    Lee también:

    Más sobre:SaludOzempicSemaglutidaGLP-1Inyecciones para bajar de pesoBajar de pesoObesidadDiabetesDiabetes tipo 2SobrepesoSemaglutideEstudioinsulinaregulación de la glucosaeficacia de fármacosdiabetes tipo 2obesidadresistencia al tratamientoWegovysemaglutida

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ACHM acusa falta de información del Ejecutivo por subsidio al gas licuado: “Hoy no existen ni vales ni recursos disponibles”

    Junta de acredores de Brando apueba reorganización para evitar la quiebra

    Al menos cuatro muertos y 20 heridos deja nuevo tiroteo en un colegio del sur de Turquía

    Minuto a Minuto| Expectación por primera cadena nacional del Presidente Kast para presentar Plan de Reconstrucción

    Sudán: tres años de una guerra que está devastando al país

    Ministro García Ruminot defiende reducción del impuesto a las empresas y apunta que “no es un capricho”

    Lo más leído

    1.
    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    2.
    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    3.
    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    4.
    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

    5.
    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Cruzeiro vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Cruzeiro vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Sporting por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Sporting por la Champions League en TV y streaming

    Rating del martes 14 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 14 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ACHM acusa falta de información del Ejecutivo por subsidio al gas licuado: “Hoy no existen ni vales ni recursos disponibles”
    Chile

    ACHM acusa falta de información del Ejecutivo por subsidio al gas licuado: “Hoy no existen ni vales ni recursos disponibles”

    Minuto a Minuto| Expectación por primera cadena nacional del Presidente Kast para presentar Plan de Reconstrucción

    A qué hora y dónde ver a Cruzeiro vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

    Cónclave en Cerro Castillo: Quiroz adelanta que crédito tributario a empleo beneficiará a 4,8 millones de trabajadores
    Negocios

    Cónclave en Cerro Castillo: Quiroz adelanta que crédito tributario a empleo beneficiará a 4,8 millones de trabajadores

    Bancos siguen restringiendo las condiciones para el otorgamiento de créditos de consumo

    Junta de acredores de Brando apueba reorganización para evitar la quiebra

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic
    Tendencias

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Día de la Cocina Chilena: estas son las recetas más buscadas por los chilenos

    La Cámara de Diputados rinde homenaje a las Diablas por la clasificación al Mundial de 2026
    El Deportivo

    La Cámara de Diputados rinde homenaje a las Diablas por la clasificación al Mundial de 2026

    Salomón Rodríguez aborda su gran presente en Uruguay con la mente en Colo Colo: “Ojalá pueda cumplir lo que dejé al debe”

    ¿Picardía o blooper? El feo error de Jorge Sánchez que permitió el gol de Bolívar ante La Guaira

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos
    Tecnología

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Los íconos japoneses del post-rock toe regresan a Chile después de ocho años
    Cultura y entretención

    Los íconos japoneses del post-rock toe regresan a Chile después de ocho años

    Cómo Mon Laferte se unió a La Casa de los Espíritus: “Mostró un entusiasmo impresionante”

    Universidad de Chile conmemora el Día del Libro entregando miles de ejemplares de Gabriela Mistral

    Al menos cuatro muertos y 20 heridos deja nuevo tiroteo en un colegio del sur de Turquía
    Mundo

    Al menos cuatro muertos y 20 heridos deja nuevo tiroteo en un colegio del sur de Turquía

    Sudán: tres años de una guerra que está devastando al país

    EE.UU. nombra a John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?