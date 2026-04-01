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    8 beneficios para la salud de las inyecciones para bajar de peso como Ozempic, según la evidencia científica

    La semaglutida no solo ayuda a bajar de peso: distintos ensayos y estudios muestran que también tiene beneficios en el corazón, riñones, hígado, adicciones y demencia, entre otros.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    8 beneficios para la salud de las inyecciones para bajar de peso como Ozempic, según la evidencia científica Tendencias / La Tercera

    Cerca de la mitad de la población adulta mundial tiene sobrepeso u obesidad. Las cifras de esta enfermedad son desalentadoras para la salud, y Chile se posiciona como uno de los países con mayor incidencia en el mundo: se estima que el 75% de los chilenos viven con ella.

    Pero en medio de este escenario, las inyecciones para bajar de peso GLP-1 —cuyo principio activo es la semaglutida, desarrollada por Novo Nordisk— se han posicionado como una herramienta poderosa para tratar la obesidad.

    Su principal mecanismo de acción es imitar la hormona GLP-1, que producimos de forma natural, para así aumentar la sensación de saciedad y reducir el apetito.

    Aunque esta hormona existe naturalmente en el cuerpo, el fármaco dura mucho más tiempo en el organismo, por lo que ayuda a disminuir la ingesta calórica y, con el tiempo, favorece la pérdida de peso.

    8 beneficios para la salud de las inyecciones para bajar de peso como Ozempic, según la evidencia científica. Foto: Europa Press.

    Ahora, con el boom de la semaglutida no solo en Chile, sino alrededor del mundo, se han publicado distintos estudios que no solo muestran su efectividad en la baja de peso, sino que también tendría otros beneficios importantes para la salud.

    Se han reportado mejoras en los riñones, artritis, inflamación general, presión arterial, apnea del sueño, dolor articular, enfermedades hepáticas, asma, adicciones, entre otras.

    Estas son las investigaciones, recopiladas por el Washington Post, que respaldan cada beneficio reportado de los medicamentos GLP-1.

    1. Artritis e inflamación

    Un estudio que se publicó en 2024, en la revista New England Journal of Medicine, encontró que los pacientes que utilizaron semaglutida redujeron su dolor de rodillas por osteoartritis y trastorno articular degenerativo.

    En el mismo año, otro análisis publicado en Obesity Science and Practice concluyó que tomar semaglutida hacía que los pacientes tuvieran “un riesgo significativamente menor” de padecer dolor de rodilla.

    Algunos especialistas asocian este efecto con la pérdida de peso, pues las rodillas estarían menos sobrecargadas. También lo relacionaron con la disminución de la inflamación en el cuerpo, no obstante, todavía no se comprenden del todo los mecanismos de la semaglutida para lograr este beneficio.

    2. Riñones

    Después de seguir a 3.500 pacientes, un ensayo clínico mostró que la semaglutida logró reducir “drásticamente” el riesgo de complicaciones renales en personas con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica.

    Según los autores, la mejoría de esta enfermedad no guarda relación con los cambios en el peso corporal. Esto quiere decir que el fármaco por sí solo produciría protección a los riñones.

    Tras la publicación de la evidencia, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el uso de Ozempic para tratar la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes tipo 2.

    3. Enfermedades cardiovasculares

    La evidencia científica sobre los beneficios para el corazón de la semaglutida es contundente: un estudio publicado en 2023 demostró que este fármaco reduce el riesgo de eventos cardiovasculares como infartos, ACV y muerte cardiovascular en cerca de un 20%.

    Después de un seguimiento de 40 meses a los pacientes que estaban siendo tratados con GLP-1, el riesgo de eventos cardiovasculares graves se redujo en 1.5%, en comparación al placebo.

    8 beneficios para la salud de las inyecciones para bajar de peso como Ozempic, según la evidencia científica Tendencias / La Tercera

    4. Enfermedad hepática

    De acuerdo a un reciente estudio de 2025, financiado por Novo Nordisk, la semaglutida puede mejorar la condición de pacientes que padecen esteatohepatitis asociada a una disfunción metabólica (MASH) —antes conocida como hígado graso— y fibrosis hepática.

    Ambas son comorbilidades asociadas a la obesidad y, según los resultados de varios estudios más pequeños, los resultados son prometedores. En Estados Unidos, la FDA aprobó el uso de semaglutida para el hígado graso en adultos con cicatrices hepáticas.

    5. Alzheimer y demencia

    Desde Novo Nordisk aseguraron que, de acuerdo a los resultados de sus ensayos donde participaron pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia, la semaglutida no aportaba ningún beneficio cognitivo.

    No obstante, un estudio publicado en Nature a inicios de 2025 mostró que quienes estaban siendo tratados con fármacos GLP-1 tenían menor riesgo de desarrollar demencia, en comparación a quienes consumían otros medicamentos para la diabetes.

    Otro más, que fue difundido por The Lancet, mostró que el uso de Ozempic estaba vinculado a un menor riesgo de problemas cognitivos.

    6. Adicciones

    Un llamativo estudio de la revista BMJ siguió a más de 600.000 veteranos estadounidenses que padecían diabetes tipo 2 y que fueron tratados con GLP-1: presentaron un riesgo 14% menor de desarrollar adicción al alcohol, cannabis, cocaína, nicotina y opioides.

    Quienes eran adictos antes de comenzar su tratamiento, también tuvieron menos cantidad de visitas a urgencias, hospitalizaciones, sobredosis, muertes e incidentes de comportamiento suicida relacionadas con las drogas.

    Todavía falta mayor evidencia para entender qué partes del cerebro pueden ser afectadas por los GLP-1 para disminuir la ansía de consumir drogas.

    8 beneficios para la salud de las inyecciones para bajar de peso como Ozempic, según la evidencia científica

    7. Cáncer

    La obesidad es una enfermedad que está relacionada con decenas de tipos de cáncer. Por tanto, los estudios han arrojado que la semaglutida podría reducir el riesgo de padecer algunos de ellos al tratar la enfermedad, pero también al reducir la inflamación del cuerpo (otro de sus efectos per se).

    Por ejemplo, una revisión de distintos estudios que se publicó en Nature Cancer encontró que hay al menos una docena de ensayos clínicos de GLP-1 que han demostrado la posibilidad de disminución de algunos tipos de cánceres, como endometrio, mama y próstata.

    8. Asma

    Como repercusión de los efectos antiinflamatorios que tiene la semaglutida, las personas asmáticas podrían verse beneficiadas: un estudio de Reino Unido analizó a 60.000 pacientes que, de ellos, 10.000 tenían obesidad y asma.

    Tras el tratamiento con semaglutida, los pacientes percibieron una reducción en sus síntomas de asma.

    Lee también:

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