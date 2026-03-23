Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países. Foto: ARCHIVO.

Ozempic, el medicamento para bajar de peso y tratar la diabetes de Novo Nordisk, pronto perderá su patente en al menos cinco países que albergan el 40% de la población mundial . Esto quiere decir que muchas personas que no habían podido acceder al tratamiento por su alto costo, ahora podrán hacerlo a través de la venta de los genéricos.

Entre los países en los que la patente expirará están Chile, la India, China, Canadá, Brasil, Turquía y Sudáfrica. En algunos de ellos, las cifras de obesidad y sobrepeso son extremadamente altas, por lo que distintos profesionales de la salud celebran que la semaglutida pueda democratizarse.

Pero en Estados Unidos y Europa no pasará lo mismo: tienen unas protecciones regulatorias especiales que protegen la innovación de los fabricantes como Novo Nordisk, por lo que no perderán su exclusividad de venta hasta principios de 2030.

Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países. Foto: ARCHIVO.

Así, muchos laboratorios están esperando sus aprobaciones regulatorias para comenzar a competir en el mercado de la semaglutida , y los analistas estiman que habrá una demanda gigante por los genéricos, principalmente porque serán mucho más económicos.

¿Cuánto podrían llegar a costar los genéricos de la semaglutida? Esto es lo que se sabe, hasta ahora.

Precio de Ozempic y sus genéricos

Hasta ahora, ningún fabricante ha revelado cuáles serán los precios de los genéricos de la semaglutida de Ozempic, no obstante, según los analistas que conversaron con el Washington Post, se estima que podrían bajar hasta 15 dólares al mes (cerca de $15.000 pesos chilenos), mientras que otros creen que el precio podría disminuir hasta en un 50%.

En Chile, Laboratorio Chile anunció que lanzarán el primer fármaco genérico de semaglutida, llamado Selfix, a un precio “significativamente” más bajo que el original durante el primer semestre de 2026. Todavía se encuentra en proceso de evaluación por el Instituto de Salud Pública (ISP).

Para hacerse una idea del panorama, el precio de Ozempic en el país ronda entre los $188.000 y $335.000 CLP, dependiendo de la concentración (mientras más baja, más económico).

“Creo que nunca hubo tanta expectación por el fin de la patente de ninguna clase de medicamento”, aseguró Siddharth Mittal, director ejecutivo de Biocon, un fabricante indio que planea vender genéricos de semaglutida en Brasil, Canadá y Turquía en 2027.

Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países Tendencias / La Tercera

La diferencia entre el Ozempic original y uno genérico

La semaglutida, que es el fármaco innovador de Novo Nordisk, es una molécula compleja que lograron crear después de años de estudios y ensayos clínicos que permitieron garantizar su eficacia y seguridad para, después, lanzarla al mercado.

Ahora que la patente expira, y podrán crearse fármacos genéricos a partir de ella, algunos expertos alertan que la revisión de la eficacia y seguridad de estos nuevos medicamentos más económicos debe ser exhaustiva.

Los genéricos deben pasar por una evaluación obligatoria de las autoridades sanitarias en cada país. En Chile, el ISP es el encargado de revisar que la evidencia que presenten los laboratorios sobre sus medicamentos sea veraz.

Y es que, según un informe de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA), las versiones sintéticas que se fabrican a partir del medicamento innovador, tras la expiración de sus patentes, se producen —como su nombre lo dice— de forma sintética, “mientras que el producto de referencia se fabrica mediante tecnología recombinante”.

En términos sencillos, la semaglutida de Ozempic es producida biológicamente, y es probable que los genéricos sean fabricados con procesos sintéticos.

Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países. Foto: ARCHIVO.

En este caso, para la IFPMA, la evaluación de estos fármacos nuevos debe ser más minuciosa ya que “las diferencias en el proceso de fabricación que resultan de la producción de un producto de seguimiento sintético pueden alterar significativamente las propiedades del producto y podrían tener consecuencias clínicas importantes”.

“Por lo tanto, se deben considerar ensayos clínicos para establecer que se puede obtener el mismo perfil de eficacia, seguridad y tolerabilidad con un producto sintético de seguimiento en comparación con su producto de referencia de origen biológico”.