SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    La patente de Ozempic comenzará a expirar en varios países, incluido Chile, abriendo paso a genéricos más económicos. ¿Cuánto podrían costar y cuáles son las diferencias con el original?

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países. Foto: ARCHIVO.

    Ozempic, el medicamento para bajar de peso y tratar la diabetes de Novo Nordisk, pronto perderá su patente en al menos cinco países que albergan el 40% de la población mundial. Esto quiere decir que muchas personas que no habían podido acceder al tratamiento por su alto costo, ahora podrán hacerlo a través de la venta de los genéricos.

    Entre los países en los que la patente expirará están Chile, la India, China, Canadá, Brasil, Turquía y Sudáfrica. En algunos de ellos, las cifras de obesidad y sobrepeso son extremadamente altas, por lo que distintos profesionales de la salud celebran que la semaglutida pueda democratizarse.

    Pero en Estados Unidos y Europa no pasará lo mismo: tienen unas protecciones regulatorias especiales que protegen la innovación de los fabricantes como Novo Nordisk, por lo que no perderán su exclusividad de venta hasta principios de 2030.

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países. Foto: ARCHIVO.

    Así, muchos laboratorios están esperando sus aprobaciones regulatorias para comenzar a competir en el mercado de la semaglutida, y los analistas estiman que habrá una demanda gigante por los genéricos, principalmente porque serán mucho más económicos.

    ¿Cuánto podrían llegar a costar los genéricos de la semaglutida? Esto es lo que se sabe, hasta ahora.

    Precio de Ozempic y sus genéricos

    Hasta ahora, ningún fabricante ha revelado cuáles serán los precios de los genéricos de la semaglutida de Ozempic, no obstante, según los analistas que conversaron con el Washington Post, se estima que podrían bajar hasta 15 dólares al mes (cerca de $15.000 pesos chilenos), mientras que otros creen que el precio podría disminuir hasta en un 50%.

    En Chile, Laboratorio Chile anunció que lanzarán el primer fármaco genérico de semaglutida, llamado Selfix, a un precio “significativamente” más bajo que el original durante el primer semestre de 2026. Todavía se encuentra en proceso de evaluación por el Instituto de Salud Pública (ISP).

    Para hacerse una idea del panorama, el precio de Ozempic en el país ronda entre los $188.000 y $335.000 CLP, dependiendo de la concentración (mientras más baja, más económico).

    “Creo que nunca hubo tanta expectación por el fin de la patente de ninguna clase de medicamento”, aseguró Siddharth Mittal, director ejecutivo de Biocon, un fabricante indio que planea vender genéricos de semaglutida en Brasil, Canadá y Turquía en 2027.

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países Tendencias / La Tercera

    La diferencia entre el Ozempic original y uno genérico

    La semaglutida, que es el fármaco innovador de Novo Nordisk, es una molécula compleja que lograron crear después de años de estudios y ensayos clínicos que permitieron garantizar su eficacia y seguridad para, después, lanzarla al mercado.

    Ahora que la patente expira, y podrán crearse fármacos genéricos a partir de ella, algunos expertos alertan que la revisión de la eficacia y seguridad de estos nuevos medicamentos más económicos debe ser exhaustiva.

    Los genéricos deben pasar por una evaluación obligatoria de las autoridades sanitarias en cada país. En Chile, el ISP es el encargado de revisar que la evidencia que presenten los laboratorios sobre sus medicamentos sea veraz.

    Y es que, según un informe de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA), las versiones sintéticas que se fabrican a partir del medicamento innovador, tras la expiración de sus patentes, se producen —como su nombre lo dice— de forma sintética, “mientras que el producto de referencia se fabrica mediante tecnología recombinante”.

    En términos sencillos, la semaglutida de Ozempic es producida biológicamente, y es probable que los genéricos sean fabricados con procesos sintéticos.

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países. Foto: ARCHIVO.

    En este caso, para la IFPMA, la evaluación de estos fármacos nuevos debe ser más minuciosa ya que “las diferencias en el proceso de fabricación que resultan de la producción de un producto de seguimiento sintético pueden alterar significativamente las propiedades del producto y podrían tener consecuencias clínicas importantes”.

    “Por lo tanto, se deben considerar ensayos clínicos para establecer que se puede obtener el mismo perfil de eficacia, seguridad y tolerabilidad con un producto sintético de seguimiento en comparación con su producto de referencia de origen biológico”.

    Esto no significa que los genéricos no sirvan para tratar la obesidad y sobrepeso, sino que sus fabricantes deben demostrar ante las autoridades sanitarias que las diferencias generadas a partir de su producción no afectan la seguridad, calidad ni eficacia del fármaco.

    Lee también:

    Más sobre:SaludOzempicGenérico de OzempicSemaglutidaGLP-1GLP1Novo Nordiskfabricación sintética vs biológicademanda genéricos OzempicISP evaluación semaglutidaSelfix Laboratorio Chilecosto semaglutida Chilepatente Ozempic vencimientoprecio genéricos Ozempicgenéricos de semaglutidaobesidad y sobrepeso tratamientoNoticias de hoyLa TerceraISP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Filial brasileña de Claro adquirirá el control de proveedor de internet en Brasil

    Comitiva de policías PDI repele a disparos asalto en servicentro de Buin: delincuentes resultaron heridos y fueron detenidos

    El boom de la cosmética coreana: quiénes están detrás de su explosión de ventas

    El impacto del menor consumo de vino a nivel global: sólo dos viñas cierran con ganancias en 2025 y otras cuatro anotan pérdidas

    Presidenta de la Asociación de Casinos: “Hacienda va a tener que revisar bien cómo se le va a dar sustentabilidad a esta industria”

    Los escándalos del jefe de Gabinete argentino que complican al gobierno de Milei

    Lo más leído

    1.
    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    2.
    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    3.
    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Flamengo por la Copa Libertadores Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Flamengo por la Copa Libertadores Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Atlético en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Atlético en TV y streaming

    Comitiva de policías PDI repele a disparos asalto en servicentro de Buin: delincuentes resultaron heridos y fueron detenidos
    Chile

    Comitiva de policías PDI repele a disparos asalto en servicentro de Buin: delincuentes resultaron heridos y fueron detenidos

    Ministra Steinert solicita remoción de la número tres de la PDI y abre primer flanco con las policías

    El primer test de Kast: la renovación del estado de excepción en La Araucanía y el Biobío

    Filial brasileña de Claro adquirirá el control de proveedor de internet en Brasil
    Negocios

    Filial brasileña de Claro adquirirá el control de proveedor de internet en Brasil

    Internet fijo: Chile registra la banda ancha más económica de América Latina según JPMorgan

    Las Big Four apuestan a que los préstamos de bancos a empresas repuntarán en 2026

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica
    Tendencias

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    José Mourinho rompe en llanto en el homenaje póstumo a su histórico entrenador de porteros
    El Deportivo

    José Mourinho rompe en llanto en el homenaje póstumo a su histórico entrenador de porteros

    Cambios importantes en las definiciones y mayor dinero: el escenario que depara la versión 2026 de la Libertadores

    La regla de la UEFA que tiene al Betis de Manuel Pellegrini en las puertas de la próxima Champions League

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron
    Tecnología

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Cuando Chile recibió a Hollywood: la historia de las superproducciones que se grabaron en el país
    Cultura y entretención

    Cuando Chile recibió a Hollywood: la historia de las superproducciones que se grabaron en el país

    El huracán (todavía) lleva tu nombre: un relato de Jaime Bayly

    Paolo Sorrentino: “La vanidad y el oportunismo son totalmente incompatibles con la política”

    Los escándalos del jefe de Gabinete argentino que complican al gobierno de Milei
    Mundo

    Los escándalos del jefe de Gabinete argentino que complican al gobierno de Milei

    Italia: un referéndum muy politizado sobre la reforma judicial

    China advierte de que la guerra en Irán amenaza con arrastrar a Medio Oriente a “un caos incontrolable”

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión