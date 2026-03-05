SUSCRÍBETE
    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Wegovy, la inyección para bajar de peso de Novo Nordisk, llegará a Chile este semestre. Dos estudios revelaron los beneficios asociados a una dosis de semaglutida de 2.4 mg, mayor a la de Ozempic.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Wegovy, la inyección para bajar de peso, llegará a Chile durante este primer semestre. Se trata de un medicamento adelgazante del laboratorio Novo Nordisk, que también fabrica Ozempic. Si bien ambos contienen semaglutida, el nuevo medicamento tiene una dosis mayor y está aprobado como tratamiento para la obesidad.

    En Chile, más del 70% de la población adulta vive con sobrepeso u obesidad, enfermedades crónicas que pueden desencadenar en otras afecciones, como enfermedades cardiovasculares y más de una decena de tipos de cáncer.

    En este contexto, en el país existen varias alternativas de tratamiento para lograr una pérdida de peso controlada y segura, que dependerá de cada caso y de la evaluación de un profesional de la salud.

    Una de ellas son los fármacos: según indican desde la farmacéutica, Wegovy está indicado como un complemento de una alimentación saludable y actividad física para el manejo crónico del peso en personas adultas con obesidad o sobrepeso asociado a comorbilidades.

    Y en dos estudios científicos, Novo Nordisk comprobó los beneficios para la obesidad y salud cardiovascular que ofrece este medicamento que pronto se venderá en el país.

    Esto es lo que dicen sus investigaciones.

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos de Wegovy, la inyección para bajar de peso

    La semaglutida es el principio activo de Wegovy. Este medicamento innovador permite regular el apetito y saciedad de la persona, razón por la que comienzan a bajar de peso de forma controlada.

    La diferencia con Ozempic es que Wegovy tiene una dosis más alta de 2.4 mg, ya que está específicamente diseñado para la pérdida de peso. Y es que la evidencia muestra que dosis más altas pueden resultar seguras y más eficaces para el adelgazamiento.

    En un estudio, publicado en The Lancet, Diabetes & Endocrinology —y financiado por Novo Nordisk— se demostró que los pacientes que utilizan 7.2 mg de semaglutida pueden perder hasta un 21% de peso, mantenido en el tiempo. Además, un tercio de las personas alcanzan pérdidas de hasta 25%.

    Según destacó la Dra. Camila Hernández, diabetóloga y nutrióloga del Hospital de La Florida, los datos también de los pacientes que utilizan semaglutida “muestran que la mayor parte de la pérdida de peso corresponde a tejido adiposo (grasa)”.

    “En el contexto de un manejo médico integral que incluya alimentación adecuada y actividad física, se logra mantener la masa muscular, un aspecto fundamental para la salud metabólica y la funcionalidad a largo plazo”.

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile. Foto: ARCHIVO.

    Los beneficios cardiovasculares de Wegovy

    Una segunda investigación, también financiada por la farmacéutica, reveló que el uso de la semaglutida de Wegovy tiene beneficios importantes en la salud cardiovascular de sus pacientes.

    Se trataría del primer tratamiento para la obesidad que demuestra científicamente poder reducir los eventos cardiovasculares mayores en personas que no padecen diabetes.

    El ensayo clínico reclutó a 17.604 pacientes de 45 años o más con enfermedad cardiovascular preexistente y un índice de masa corporal igual o superior a 27. De ellos, 8.803 utilizaron semaglutida en dosis de 2.4 mg y los otros 8.801 consumieron un placebo.

    Los autores concluyeron que la semaglutida en dosis de 2.4 mg redujo la incidencia de muerte por causas cardiovasculares, infarto de miocardio no mortal o ictus no mortal.

    Además, encontraron que la reducción de los riesgos cardiovasculares no dependían solo de la baja de peso, sino que sería un efecto propio del medicamento.

    Para la Dra. Yudith Preiss, nutrióloga del Centro de Nutrición de la Clínica Las Condes, este efecto “refleja un abordaje terapéutico que impacta múltiples dimensiones de la enfermedad (obesidad) y no únicamente el peso corporal”.

