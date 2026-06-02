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    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    La investigación, publicada en el Journal of the American College of Cardiology, analizó los hábitos alimentarios y la salud de casi 200.000 personas durante tres décadas.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio. Foto: Pexels

    Durante años, el debate sobre cuál es la mejor dieta para proteger el corazón se ha centrado en una pregunta: ¿es mejor reducir los carbohidratos o las grasas?

    Sin embargo, una nueva investigación de gran escala sugiere que la respuesta podría estar en otro lugar.

    Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Harvard y publicado en el Journal of the American College of Cardiology concluyó que la clave para una buena salud cardiovascular radicaría en la calidad de los alimentos que conforman la dieta.

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    ¿Cómo se llegó a esa conclusión?

    Una investigación siguió a casi 200.000 hombres y mujeres en Estados Unidos durante aproximadamente 30 años, acumulando más de 5,2 millones de personas-año de seguimiento.

    Los científicos analizaron distintos patrones alimentarios bajos en carbohidratos y bajos en grasas, descubriendo que no todas estas dietas ofrecen los mismos beneficios para el corazón.

    Según los resultados, las dietas que privilegiaban verduras, frutas, cereales integrales, grasas saludables y nutrientes esenciales se asociaron con mejores indicadores cardiovasculares.

    Por el contrario, aquellos regímenes que incluían una alta proporción de alimentos ultraprocesados o que dependían excesivamente de proteínas y grasas de origen animal mostraron resultados menos favorables.

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    ¿Qué dicen los investigadores?

    “Nuestros hallazgos pusieron de manifiesto que no se trata simplemente de reducir los carbohidratos o las grasas, sino de la calidad de los alimentos que la gente elige para elaborar esas dietas”, afirmó Zhiyuan Wu, epidemiólogo de Harvard y autor principal del estudio.

    El investigador añadió que “centrarse únicamente en la composición nutricional y no en la calidad de los alimentos puede no aportar beneficios para la salud”.

    Los participantes que seguían patrones alimentarios considerados saludables presentaron niveles más altos de colesterol HDL (conocido como colesterol “bueno”), menores concentraciones de grasas en la sangre y menos marcadores de inflamación.

    Además, registraron un riesgo significativamente más bajo de desarrollar enfermedad coronaria, la principal causa de ataques cardíacos.

    De acuerdo con los autores, tanto las dietas bajas en carbohidratos como las bajas en grasas pueden contribuir a la salud cardiovascular siempre que estén construidas sobre alimentos de alta calidad.

    “Estos resultados sugieren que las dietas saludables bajas en carbohidratos y bajas en grasas pueden compartir vías biológicas comunes que mejoran la salud cardiovascular”, explicó Wu.

    “Centrarse en la calidad general de la dieta puede ofrecer flexibilidad a las personas para elegir patrones de alimentación que se ajusten a sus preferencias, al tiempo que se cuida la salud cardiovascular”, agregó.

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    Limitaciones del estudio

    Los investigadores reconocen algunas limitaciones. La información alimentaria fue reportada por los propios participantes y todos eran profesionales de la salud, un grupo que podría tener mayor conocimiento sobre hábitos saludables y mejor acceso a atención médica que la población general.

    Aun así, los hallazgos se suman a una creciente evidencia científica que apunta en una dirección similar: reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y aumentar la presencia de vegetales y cereales integrales parece ser más importante que contar calorías, carbohidratos o grasas.

    Para Harlan Krumholz, cardiólogo de la Universidad de Yale y editor jefe de la revista donde fue publicado el estudio, la investigación ayuda a replantear una discusión que lleva décadas.

    “Este estudio ayuda a llevar la conversación más allá del debate de larga data sobre las dietas bajas en carbohidratos frente a las bajas en grasas”, señaló.

    “Lo más importante para la salud del corazón es la calidad de los alimentos que consumimos. Tanto si la dieta es baja en carbohidratos como en grasas, priorizar los alimentos de origen vegetal, los cereales integrales y las grasas saludables se asocia con mejores resultados cardiovasculares”, concluyó Krumholz.

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