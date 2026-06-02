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    Economista Alejandra Mizala es electa nueva rectora de la Universidad de Chile

    La ingeniera comercial titulada en la Facultad de Economía y Negocios obtuvo el 60,93% de los votos en la segunda vuelta y sucederá en el cargo a Rosa Devés.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Alejandra Mizala, rectora electa de la Universidad de Chile

    La académica Alejandra Mizala Salces fue electa rectora de la Universidad de Chile para el periodo 2026-2030, tras imponerse con más del 60% de los votos en la segunda vuelta de la elección de la casa de estudios, convirtiéndose así en la sucesora de Rosa Devés.

    La ingeniera comercial titulada en la Facultad de Economía y Negocios obtuvo el 60,93% (1.353.375 votos) en la segunda vuelta, frente al 39,07% (867.875 votos) alcanzado por el profesor Francisco Martínez Concha en el proceso eleccionario.

    En el proceso, la mayoría en la primera vuelta fue lograda por Mizala con 42,72% de los sufragios; le siguió Martínez con 23,02%. Los otros dos candidatos que quedaron fuera del proceso fueron Sergio Lavandero, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, con 22,33%, y Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho con 11,75%. La votación contó con una participación del 72% del claustro, correspondiente a 3.037 participantes de un universo de 4.218 académicos.

    La votación de segunda vuelta se realizó de forma completamente electrónica, modalidad que la Universidad de Chile empleó por primera vez en este proceso con récord de votación. Participó un 64,96% del padrón electoral, con 2.740 participaciones.

    Mizala sucederá en el cargo a la rectora Rosa Devés, quien en 2022 se convirtió en la primera mujer en dirigir la institución en sus más de 180 años de historia.

    En su primer discurso, la Mizala señaló que “recibo este resultado con profunda emoción, como podrán ver. Con alegría, por supuesto, pero también con humildad y sobre todo con un enorme sentido de responsabilidad”.

    “Agradezco asimismo el amplio apoyo recibido, un respaldo transversal que me conmueve profundamente porque da cuenta de que nuestra propuesta encontró eco en espacios muy diversos de la universidad. Lo entiendo no como un respaldo personal, sino como la expresión de una voluntad colectiva de proyectar a la Universidad de Chile en un nuevo ciclo, fortaleciendo lo que hemos construido y enfrentando con decisión los desafíos que vienen”, añadió Mizala.

    Además, aseveró que quieren una universidad “comprometida con la defensa de la educación pública como una convicción irrenunciable, porque una sociedad más democrática, más integrada y con mayores oportunidades para todas y todos, solo es posible cuando existe una educación pública fuerte, de calidad y al servicio de la sociedad”.

    ¿Quién es Alejandra Mizala?

    Mizala es ingeniera comercial titulada en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (1978) y doctora en Economía por la Universidad de California, Berkeley. Profesora titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, acumula más de 37 años de trayectoria académica en docencia, investigación y gestión institucional, con foco en economía de la educación, calidad, equidad y brechas de género en áreas STEM. Entre 2022 y 2026 se desempeñó como prorrectora de la casa de estudios.

    Entre otros cargos, fue vicepresidenta del Consejo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) y la primera directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile.

    Más sobre:Universidad de ChileAlejandra MizalaRosa Devés

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