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    Filme chileno Denominación de origen llega a las pantallas de Mubi

    La cinta de Tomás Alzamora Muñoz que en Chile fue el mayor éxito de taquilla y la película nacional más vista de 2025, se prepara para llegar al streaming durante el segundo semestre de este año.

    Por 
    Equipo de Culto
    Una manifestación del Movimiento Social por la Longaniza de San Carlos (MSPLSC) en el documental Denominación de Origen.

    MUBI, la distribuidora global, plataforma de streaming y productora, ha adquirido los derechos de streaming en Latinoamérica del más reciente y aclamado largometraje del cineasta Tomás Alzamora Muñoz (La Mentirita Blanca), titulado Denominación de Origen. La cinta, que en Chile fue el mayor éxito de taquilla y la película nacional más vista de 2025, se prepara para llegar al catálogo de MUBI durante el segundo semestre de este año.

    Dirigida por Tomás Alzamora Muñoz, escrita por Alzamora y Javier Salinas, con fotografía de Sergio Armstrong, música original de Martín Schlotfeldt y dirección de arte de Nicolás Oyarce; la película fue producida por Tomás Alzamora y Pablo Calisto bajo su productora EQUECO, fundada por el dúo en 2016 en Santiago de Chile con el objetivo de promover a jóvenes autores con visiones frescas y audaces que conecten con el público internacional.

    Rodada íntegramente al sur de Chile, Denominación de Origen se propone el retrato único y auténtico de los conflictos sociales e identitarios que azotan al pueblo de San Carlos, Ñuble, a través de una propuesta híbrida entre la ficción y el documental. Con un tono original y cómico, las problemáticas de la región trascienden las fronteras y reflejan las tensiones del individualismo y la fragmentación que afectan globalmente al tejido social.

    Con un elenco compuesto exclusivamente por actores naturales de la localidad, Denominación de Origen es estelarizada por Luisa Marabolí, Exequías Inostroza, Roberto Betancourt y Alexis Marín.

    Más sobre:CineDenominación de origenMubiCine Culto

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