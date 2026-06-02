Filme chileno Denominación de origen llega a las pantallas de Mubi

Una manifestación del Movimiento Social por la Longaniza de San Carlos (MSPLSC) en el documental Denominación de Origen.

MUBI, la distribuidora global, plataforma de streaming y productora, ha adquirido los derechos de streaming en Latinoamérica del más reciente y aclamado largometraje del cineasta Tomás Alzamora Muñoz (La Mentirita Blanca), titulado Denominación de Origen. La cinta, que en Chile fue el mayor éxito de taquilla y la película nacional más vista de 2025, se prepara para llegar al catálogo de MUBI durante el segundo semestre de este año.

Dirigida por Tomás Alzamora Muñoz, escrita por Alzamora y Javier Salinas, con fotografía de Sergio Armstrong, música original de Martín Schlotfeldt y dirección de arte de Nicolás Oyarce; la película fue producida por Tomás Alzamora y Pablo Calisto bajo su productora EQUECO, fundada por el dúo en 2016 en Santiago de Chile con el objetivo de promover a jóvenes autores con visiones frescas y audaces que conecten con el público internacional.

Rodada íntegramente al sur de Chile, Denominación de Origen se propone el retrato único y auténtico de los conflictos sociales e identitarios que azotan al pueblo de San Carlos, Ñuble, a través de una propuesta híbrida entre la ficción y el documental. Con un tono original y cómico, las problemáticas de la región trascienden las fronteras y reflejan las tensiones del individualismo y la fragmentación que afectan globalmente al tejido social.

Con un elenco compuesto exclusivamente por actores naturales de la localidad, Denominación de Origen es estelarizada por Luisa Marabolí, Exequías Inostroza, Roberto Betancourt y Alexis Marín.