Seminario “100 días Kast”: participa en una conversación exclusiva para suscriptores de La Tercera

Una instancia para entender el Chile que viene

Los primeros meses de una administración suelen marcar el tono de los años siguientes. Por eso, La Tercera reunirá a destacados periodistas, analistas y autoridades en el seminario “100 días Kast”, una instancia de conversación y análisis para revisar las decisiones, desafíos y escenarios que han definido el inicio del nuevo gobierno.

El encuentro busca ofrecer una mirada informada sobre los principales hitos de estos primeros cien días, abordando temas de interés público y las perspectivas que se abren para el país en los próximos años.

Un panel de destacados invitados

La jornada será conducida por Polo Ramírez y contará con palabras de apertura de José Luis Santa María, director de La Tercera. Entre los participantes se encuentra el ministro del Interior Claudio Alvarado.

Además de un panel moderado por Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, junto a los columnistas Paula Escobar y Ascanio Cavallo.

Datos del evento

📅 Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

🕣 Hora: 08:30 hrs.

📍 Lugar: ICARE El Golf

👥 Evento exclusivo para suscriptores de La Tercera

⚠️ Cupos limitados

¿Cómo asistir?

La inscripción está disponible exclusivamente para suscriptores de La Tercera. Para reservar tu cupo, puedes ingresar tu RUT de suscriptor o utilizar el código que recibirás en las comunicaciones oficiales enviadas por el equipo de suscripciones.

Beneficio exclusivo LT Beneficios

✔ Acceso preferente a un seminario exclusivo para suscriptores.

✔ Cupos limitados.

✔ Participación junto al equipo editorial de La Tercera y destacados invitados del ámbito público.

👉 Inscríbete aquí y asegura tu participación en esta conversación sobre los primeros 100 días del nuevo gobierno.