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    Tres sujetos prestaron declaraciones ante la PDI como imputados en causa de violación grupal a estudiante de la USS

    La investigación desarrollada por la Fiscalía Local de Concepción todavía continúa desarrollando diversas diligencias investigativas. Según denunció la víctima, el hecho habría ocurrido en el contexto de una fiesta vinculada al inicio del año académico.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    USS sede Concepción.

    Este martes tres individuos habrían prestado declaraciones ante la Policía de Investigaciones en el contexto de la investigación por presunta violación grupal a una estudiante de la Universidad San Sebastián (USS) de Concepción.

    Según se conoce hasta el momento, la víctima habría denunciado al Ministerio Público este hecho, que habría ocurrido en el contexto de una fiesta vinculada al inicio del año académico.

    La Fiscalía Local de Concepción inicio una investigación de la causa, en la que la víctima habría entregado un nombre involucrado y la participación de cuatro personas.

    En ese contexto, y según información confirmada por la institución policial, los tres sujetos habrían declarado esta jornada en un proceso normal dentro de la investigación desarrollada por Ministerio Público.

    Los individuos estarían en este momento en calidad de imputados, mientras el Ministerio Público continúa realizando diligencias investigativas.

    Sumándose a la denuncia al Ministerio Público, el Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG) presentó una querella criminal ante el Tribunal de Garantía de Concepción, luego que la víctima aceptara recibir representación jurídica del servicio.

    Por otro lado, la Superintendencia de Educación también ofició a la institución de educación superior para recibir diversos antecedentes relacionados con las acciones adoptadas por la universidad tras los hechos denunciados.

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