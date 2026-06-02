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    El otro gran coletazo de la hazaña de la UC en la Libertadores: Boca Juniors oficializa la salida del DT Claudio Úbeda

    El equipo xeneize oficializó la salida del entrenador tras el fracaso internacional producido por el épico triunfo cruzado en La Bombonera.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Claudio Úbeda dejó de ser el DT de Boca Juniors. FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    El batacazo que dio Universidad Católica ante Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores sigue trayendo consecuencias para el cuadro xeneize. Este martes se oficializó la salida del entrenador Claudio Úbeda tras no cumplir con los objetivos que tenía para este semestre.

    El DT quedó eliminado en los octavos de final del torneo argentino tras caer como local frente a Huracán, mientras que en la Copa Libertadores quedó tercero en la fase de grupos tras la histórica derrota sufrida en casa ante los cruzados.

    La presión sobre su continuidad se hizo insostenible y era un secreto a voces que su permanencia estaba sentenciada después de lo sucedido la semana pasada. Todos esos augurios se terminaron de confirmar con una escueta comunicación del elenco de la Ribera.

    “El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo”, anunciaron, junto con entregar las habituales palabras de buena crianza cuando se rompe un vínculo: “Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”.

    Campaña irregular

    El extécnico de Magallanes asumió la banca de Boca de manera muy trágica, luego del fallecimiento del DT Miguel Ángel Russo en octubre del año pasado. Úbeda pasó de ser ayudante técnico a entrenador titular, un rol que ya había tenido ante el debilitamiento de la salud del estratega.

    La estadía del adiestrador se cerró con un balance de 32 partidos oficiales. El registro estadístico arrojó 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, con 45 goles a favor y 22 en contra. Números que no alcanzaron para cumplir con las metas y que, de paso, ponen en serio entredicho la labor de Juan Román Riquelme en la presidencia de Boca Juniors.

    De acuerdo a la prensa transandina, los principales candidatos a suceder a Úbeda son Néstor Lorenzo, DT de Colombia, Roberto Ayala, ayudante de Lionel Scaloni, y Gustavo Costas, recientemente desvinculado de Racing.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresBoca JuniorsUniversidad CatólicaClaudio Úbeda

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