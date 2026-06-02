CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    De Candelabro a Mon Laferte: la reñida disputa por el premio al Álbum del Año en los Pulsar 2026

    Mon Laferte, Javiera Mena, Candelabro, Catalina y Las Bordonas de Oro y Nano Stern compiten por el principal galardón de los Premios Pulsar, en una categoría marcada por discos que expandieron los límites creativos de sus autores. Cada uno con sus méritos, se anticipa una definición muy cerrada este domingo 7 de junio.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Es probablemente la categoría más esperada en las ceremonias de los premios Pulsar. La fiesta mayor de la música chilena tiene en sus mayores reconocimientos al Álbum del año, cuyos títulos en competencia suelen anunciarse de manera separada. Así se hizo el pasado 27 de mayo.

    Esta temporada los discos seleccionados reúnen una diversidad de sonidos y carreras, además de haber ganado reconocimiento de público y crítica. Además están cruzados por un eje común; de alguna forma todos son propositivos y llevan a las carreras de los respectivos artistas a rincones diferentes.

    Los nominados esta temporada son: Femme Fatale, de Mon Laferte; Inmersión, de Javiera Mena; Deseo, Carne y Voluntad, de Candelabro; De Encuentros y Ausencias, de Catalina y Las Bordonas de Oro; y Refugio, de Nano Stern.

    Mon Laferte Foto: Pedro Rodríguez

    En el caso de Femme Fatale, se trata de un álbum que introdujo un nuevo universo sonoro en el repertorio de la viñamarina. Es un trabajo orientado sobre una estética cabaret y jazz, que debutó en el número 10 de la lista Top Latin Pop Albums de Billboard en noviembre pasado.

    “Lo primero que tuve en la cabeza, antes de pensar en un estilo musical o por dónde iba a ir el proyecto, fue pensar en el título, Femme Fatale. Y pensé en una estética y en una sensación, como en colores más que en un estilo musical. Y poco a poco fueron surgiendo las canciones que me fueron llevando hacia el universo del jazz y salieron un par y después me fui por ese camino", contó a este medio.

    Un cuerpo de canciones que según ha contado Mon, trazó una noche en la terraza entre antiguos mensajes en el teléfono, notas de voz y un paquete de cigarrillos. Un disco muy personal y en algún punto no demasiado complaciente, que explora la vulnerabilidad y tendrá una segunda parte a publicarse el próximo 12 de junio. Es decir, habla de la ambición de Laferte, la más internacional de las cantantes chilenas.

    Mon Laferte es además el nombre con más nominaciones en esta edición del Pulsar; además de Álbum del año, tiene presencia en Mejor Álbum Pop (Femme Fatale), Intérprete Vocal del Año y Canción del Año con Otra noche de llorar. De ganar, coronaría una temporada de ensueño marca por la Gaviota de Platino recibida en el Festival de Viña y el éxito de convocatoria y crítica que ha tenido la gira promocional del disco, con dos noches en el Movistar Arena.

    Javiera Mena. Foto: Sebastián Freire.

    Por otro lado, está Inmersión. El celebrado álbum de Javiera Mena, uno de los nombres notables en el pop chileno. Tras algunos años más orientada hacia la música más pistera, este álbum está acotado al formato canción que se sumerge en las emociones más profundas.

    La misma palabra del título de alguna forma traza su universo. “Es un disco que tiene que ver con mirarse, con meterse muy internamente, y eso es la inmersión también -dijo la misma artista a Culto-. Muchas canciones también hablan del agua. El agua tiene que ver mucho con las emociones también, con las emociones profundas, con adentrarse. Es un disco también como de mirarse, de meterse como muy internamente, y eso es la inmersión también".

    En el sexto disco de Mena, trabajado en Madrid, hay canciones que se han sumado a su repertorio. Allí están Pez en el agua, Esta ciudad, Absurda, que muestran una capa diferente del material más animado que se le suele conocer. En otras palabras, permitió una extensión de su universo. Mientras, la artista se apronta a celebrar los 20 años de su álbum Esquemas Juveniles.

    Candelabro Foto: Pablo Vásquez Rocha.

    De otro lado, está la revelación del rock chileno. El buen Deseo, carne y voluntad, el segundo disco de Candelabro que los posicionó como una fuerza a considerar en un panorama nacional que ha mostrado una interesante renovación en su camada rockera.

    Aquel es un trabajo ambicioso que reúne influencias rockeras nacionales y foráneas, rebosante en cambios de cifras de compás, diversidad de ritmos e instrumentación que incluye hasta saxofón (soprano y alto). Una mezcla que puede sonar a funk, punk rock, jazz y rock progresivo a la vez.

    Definitivamente, el disco es muy distinto a lo que se suele escuchar. Eso explica, en parte el reconocimiento que ha logrado la banda y le ha permitido sumar hitos como su comentada presentación en Lollapalooza 2026, el exitoso lanzamiento en La Cúpula de Deseo, Carne y Voluntad, su actual gira por España y su próxima presentación sold out en el Teatro Caupolicán.

    Según comentaron a Culto en su momento, el grupo apunta alto, a ganar transversalidad. “Ese es el horizonte, yo creo. Ser recordado y ser valorado acá en Chile. Y sobre todo que sean canciones que puedan sonar, en una micro, en una casa, en la feria, donde sea, pero en Chile”.

    Catalina y las Bordonas de Oro.

    La nómina también incluye a De encuentros y ausencias, un notable disco del proyecto Catalina y las Bordonas de Oro en que explora el folclore desde un costado propio. Es decir, con un impecable trabajo instrumental que ya tiene un sello propio de una fina factura.

    “Es algo que se salió un poco de lo que nosotros hacemos en relación al bolero y es algo que tenemos muchas ganas de lanzar porque es lo que más nos gusta”, dijo a Culto la cantante Catalina Plaza respecto a este trabajo.

    En el disco destacan piezas como la tonada Pudiste Huir, cuya instrumentación, limpia y bien interpretada, recuerda a cortes como la Zamba del riego, de Quilapayún. También colaboraciones con Lucy Avilés, María Esther Zamora y Valentín Trujillo.

    La nominación de este año puede marcar un salto para el proyecto. El disco debut Presagio, fue reconocido en 2025 con el Premio Pulsar al Mejor Álbum Balada o Música Romántica. Y a las puertas de un nuevo lanzamiento esta temporada, marcado por un giro a la música baile, la banda puede tomar una nueva altura. Merecido para un proyecto original y muy bien trabajado.

    Nano Stern

    Por último, está Refugio. Un disco que posiciona a Nano Stern en un costado más arrojado, entre la música de raíz y guiños al jazz. Una fusión muy particular, que suena orgánica y cálida, pero que igualmente tiene gusto a música chilena.

    El álbum fue grabado en el EastSide Sound de Manhattan, con una formación más cercana a la de un cuarteto de jazz, con Yago Vázquez (piano), Rodrigo Recabarren (batería y percusiones) y Pablo Menares (contrabajo).

    En sus ocho canciones, destacan Desorden y El tiempo nos dirá, en colaboración con la reconocida cantante Claudia Acuña. También La Rueda de la Fortuna, un tema de la pluma de Eduardo Carrasco de Quilapayún.

    Los Premios Pulsar se alistan para sus ceremonias estelares. La Gala Inaugural a realizarse en la Sala SCD Plaza Egaña, el jueves 4 de junio desde las 20:00 horas, con la animación del periodista Ignacio Franzani. Será transmitida por la señal digital de TVN, además de Rockaxis, Radio Bio-Bío y Bio-Bío TV.

    La ceremonia principal, la Gala Final con alfombra roja, está agendada para el domingo 7 de junio, desde las 18:30 horas, en los estudios de TVN con la conducción de la periodista Carolina Urrejola. Será transmitida en vivo y en directo, precisamente por la señal principal de la estación de Bellavista 0990 y Radio Bío-Bío.

    Lee también:

    Más sobre:Pulsar 2026Mon LaferteJaviera MenaCandelabroCatalina y las Bordonas de OroNano SternFemme FataleInmersiónDeseo, carne y voluntadDe encuentros y ausenciasRefugioMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bachelet aterriza en China y prepara cita con canciller Wang Yi para afianzar apoyo a su candidatura a la ONU

    “Traidores a la patria”: Lula acusa a los hijos de Bolsonaro de la propuesta de aranceles de EE.UU. a Brasil

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    Tres sujetos prestaron declaraciones ante la PDI como imputados en causa de violación grupal a estudiante de la USS

    Kast pide a Andrés Jouannet continuar trabajando en el Segundo Piso de La Moneda

    Clientes de BancoEstado reportan cuentas en cero y problemas para transferir

    Lo más leído

    1.
    “Fue la peor noche de mi vida como músico”: el concierto que Paul McCartney prefiere olvidar

    “Fue la peor noche de mi vida como músico”: el concierto que Paul McCartney prefiere olvidar

    2.
    ¿Cómo fue el final de Euphoria? O por qué la “aburrida” tercera temporada sepultó al fenómeno juvenil

    ¿Cómo fue el final de Euphoria? O por qué la “aburrida” tercera temporada sepultó al fenómeno juvenil

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Bachelet aterriza en China y prepara cita con canciller Wang Yi para afianzar apoyo a su candidatura a la ONU
    Chile

    Bachelet aterriza en China y prepara cita con canciller Wang Yi para afianzar apoyo a su candidatura a la ONU

    Tres sujetos prestaron declaraciones ante la PDI como imputados en causa de violación grupal a estudiante de la USS

    Kast pide a Andrés Jouannet continuar trabajando en el Segundo Piso de La Moneda

    Clientes de BancoEstado reportan cuentas en cero y problemas para transferir
    Negocios

    Clientes de BancoEstado reportan cuentas en cero y problemas para transferir

    ¿Qué habría pasado si en vez de comprar un iPhone o un Galaxy en 2021 hubieras adquirido acciones de Apple y Samsung?

    Las primeras ventas del CyberDay 2026 registran un leve crecimiento versus 2025, pero la cifra anota récord

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio
    Tendencias

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    El otro gran coletazo de la hazaña de la UC en la Libertadores: Boca Juniors oficializa la salida del DT Claudio Úbeda
    El Deportivo

    El otro gran coletazo de la hazaña de la UC en la Libertadores: Boca Juniors oficializa la salida del DT Claudio Úbeda

    “Analfabetismo y alcoholismo”: el informe de la prensa italiana sobre Chile que provocó la histórica Batalla de Santiago

    “Este estadio tiene todo; depende de Conmebol”: O’Higgins defiende la localía en Rancagua en la Copa Sudamericana ante Boca

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores
    Tecnología

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    De Candelabro a Mon Laferte: la reñida disputa por el premio al Álbum del Año en los Pulsar 2026
    Cultura y entretención

    De Candelabro a Mon Laferte: la reñida disputa por el premio al Álbum del Año en los Pulsar 2026

    Filme chileno Denominación de origen llega a las pantallas de Mubi

    Aula Records lanzará nuevo disco colaborativo de Jorge González en Feria Vinilo Garage

    “Traidores a la patria”: Lula acusa a los hijos de Bolsonaro de la propuesta de aranceles de EE.UU. a Brasil
    Mundo

    “Traidores a la patria”: Lula acusa a los hijos de Bolsonaro de la propuesta de aranceles de EE.UU. a Brasil

    Rusia lanza una de sus ofensivas más mortíferas contra ciudades clave de Ucrania en medio de reveses en la línea del frente

    Cuba arremete contra Kast por hablar de “dictadura” en la isla y respaldar una intervención militar

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada
    Paula

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”