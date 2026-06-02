De Candelabro a Mon Laferte: la reñida disputa por el premio al Álbum del Año en los Pulsar 2026

Es probablemente la categoría más esperada en las ceremonias de los premios Pulsar. La fiesta mayor de la música chilena tiene en sus mayores reconocimientos al Álbum del año, cuyos títulos en competencia suelen anunciarse de manera separada. Así se hizo el pasado 27 de mayo.

Esta temporada los discos seleccionados reúnen una diversidad de sonidos y carreras, además de haber ganado reconocimiento de público y crítica. Además están cruzados por un eje común; de alguna forma todos son propositivos y llevan a las carreras de los respectivos artistas a rincones diferentes.

Los nominados esta temporada son: Femme Fatale, de Mon Laferte; Inmersión, de Javiera Mena; Deseo, Carne y Voluntad, de Candelabro; De Encuentros y Ausencias, de Catalina y Las Bordonas de Oro; y Refugio, de Nano Stern.

Mon Laferte Foto: Pedro Rodríguez

En el caso de Femme Fatale, se trata de un álbum que introdujo un nuevo universo sonoro en el repertorio de la viñamarina. Es un trabajo orientado sobre una estética cabaret y jazz, que debutó en el número 10 de la lista Top Latin Pop Albums de Billboard en noviembre pasado.

“Lo primero que tuve en la cabeza, antes de pensar en un estilo musical o por dónde iba a ir el proyecto, fue pensar en el título, Femme Fatale. Y pensé en una estética y en una sensación, como en colores más que en un estilo musical. Y poco a poco fueron surgiendo las canciones que me fueron llevando hacia el universo del jazz y salieron un par y después me fui por ese camino", contó a este medio.

Un cuerpo de canciones que según ha contado Mon, trazó una noche en la terraza entre antiguos mensajes en el teléfono, notas de voz y un paquete de cigarrillos. Un disco muy personal y en algún punto no demasiado complaciente, que explora la vulnerabilidad y tendrá una segunda parte a publicarse el próximo 12 de junio. Es decir, habla de la ambición de Laferte, la más internacional de las cantantes chilenas.

Mon Laferte es además el nombre con más nominaciones en esta edición del Pulsar; además de Álbum del año, tiene presencia en Mejor Álbum Pop (Femme Fatale), Intérprete Vocal del Año y Canción del Año con Otra noche de llorar. De ganar, coronaría una temporada de ensueño marca por la Gaviota de Platino recibida en el Festival de Viña y el éxito de convocatoria y crítica que ha tenido la gira promocional del disco, con dos noches en el Movistar Arena.

Javiera Mena. Foto: Sebastián Freire.

Por otro lado, está Inmersión. El celebrado álbum de Javiera Mena, uno de los nombres notables en el pop chileno. Tras algunos años más orientada hacia la música más pistera, este álbum está acotado al formato canción que se sumerge en las emociones más profundas.

La misma palabra del título de alguna forma traza su universo. “Es un disco que tiene que ver con mirarse, con meterse muy internamente, y eso es la inmersión también -dijo la misma artista a Culto-. Muchas canciones también hablan del agua. El agua tiene que ver mucho con las emociones también, con las emociones profundas, con adentrarse. Es un disco también como de mirarse, de meterse como muy internamente, y eso es la inmersión también".

En el sexto disco de Mena, trabajado en Madrid, hay canciones que se han sumado a su repertorio. Allí están Pez en el agua, Esta ciudad, Absurda, que muestran una capa diferente del material más animado que se le suele conocer. En otras palabras, permitió una extensión de su universo. Mientras, la artista se apronta a celebrar los 20 años de su álbum Esquemas Juveniles.

Candelabro Foto: Pablo Vásquez Rocha.

De otro lado, está la revelación del rock chileno. El buen Deseo, carne y voluntad, el segundo disco de Candelabro que los posicionó como una fuerza a considerar en un panorama nacional que ha mostrado una interesante renovación en su camada rockera.

Aquel es un trabajo ambicioso que reúne influencias rockeras nacionales y foráneas, rebosante en cambios de cifras de compás, diversidad de ritmos e instrumentación que incluye hasta saxofón (soprano y alto). Una mezcla que puede sonar a funk, punk rock, jazz y rock progresivo a la vez.

Definitivamente, el disco es muy distinto a lo que se suele escuchar. Eso explica, en parte el reconocimiento que ha logrado la banda y le ha permitido sumar hitos como su comentada presentación en Lollapalooza 2026, el exitoso lanzamiento en La Cúpula de Deseo, Carne y Voluntad, su actual gira por España y su próxima presentación sold out en el Teatro Caupolicán.

Según comentaron a Culto en su momento, el grupo apunta alto, a ganar transversalidad. “Ese es el horizonte, yo creo. Ser recordado y ser valorado acá en Chile. Y sobre todo que sean canciones que puedan sonar, en una micro, en una casa, en la feria, donde sea, pero en Chile”.

Catalina y las Bordonas de Oro.

La nómina también incluye a De encuentros y ausencias, un notable disco del proyecto Catalina y las Bordonas de Oro en que explora el folclore desde un costado propio. Es decir, con un impecable trabajo instrumental que ya tiene un sello propio de una fina factura.

“Es algo que se salió un poco de lo que nosotros hacemos en relación al bolero y es algo que tenemos muchas ganas de lanzar porque es lo que más nos gusta”, dijo a Culto la cantante Catalina Plaza respecto a este trabajo.

En el disco destacan piezas como la tonada Pudiste Huir, cuya instrumentación, limpia y bien interpretada, recuerda a cortes como la Zamba del riego, de Quilapayún. También colaboraciones con Lucy Avilés, María Esther Zamora y Valentín Trujillo.

La nominación de este año puede marcar un salto para el proyecto. El disco debut Presagio, fue reconocido en 2025 con el Premio Pulsar al Mejor Álbum Balada o Música Romántica. Y a las puertas de un nuevo lanzamiento esta temporada, marcado por un giro a la música baile, la banda puede tomar una nueva altura. Merecido para un proyecto original y muy bien trabajado.

Nano Stern

Por último, está Refugio. Un disco que posiciona a Nano Stern en un costado más arrojado, entre la música de raíz y guiños al jazz. Una fusión muy particular, que suena orgánica y cálida, pero que igualmente tiene gusto a música chilena.

El álbum fue grabado en el EastSide Sound de Manhattan, con una formación más cercana a la de un cuarteto de jazz, con Yago Vázquez (piano), Rodrigo Recabarren (batería y percusiones) y Pablo Menares (contrabajo).

En sus ocho canciones, destacan Desorden y El tiempo nos dirá, en colaboración con la reconocida cantante Claudia Acuña. También La Rueda de la Fortuna, un tema de la pluma de Eduardo Carrasco de Quilapayún.

Los Premios Pulsar se alistan para sus ceremonias estelares. La Gala Inaugural a realizarse en la Sala SCD Plaza Egaña, el jueves 4 de junio desde las 20:00 horas, con la animación del periodista Ignacio Franzani. Será transmitida por la señal digital de TVN, además de Rockaxis, Radio Bio-Bío y Bio-Bío TV.

La ceremonia principal, la Gala Final con alfombra roja, está agendada para el domingo 7 de junio, desde las 18:30 horas, en los estudios de TVN con la conducción de la periodista Carolina Urrejola. Será transmitida en vivo y en directo, precisamente por la señal principal de la estación de Bellavista 0990 y Radio Bío-Bío.