Mon Laferte se convierte en la sexta y más joven artista en recibir Gaviota de Platino en Viña

Mon Laferte recibió la codiciada Gaviota de Platino en su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026. Con esto, la artista es la sexta en unirse al selecto grupo de artistas que han conseguido el galardón. Tras interpretar esta noche Tu falta de querer, recibió el galardón en la Quinta Vergara, ante el pedido enfervorizado del Monstruo.

Entre ellos, Luis Miguel (2012), Isabel Pantoja (2017), Lucho Gatica (de forma póstuma en 2019), Los Jaivas (2023) y Myriam Hernández (2025). Además, con solo 42 años, se convierte en la más joven en la lista de los ganadores máximos del certamen.

Incluso antes de que la artista saliera a escena, el público ya pedía el premio. En los carteles se podían leer consignas asociadas. En un momento, la animadora Karen Doggenweiler leyó una pancarta y la gente comenzó a gritar: “Platino, platino, platino”.

El reloj ya marcaba las 23:00, Mon Laferte cantaba Tu falta de querer con lágrimas en los ojos. Se arrastraba por el suelo con su vestido rojo en una actuación memorable. Los esspectadores de la Quinta Vergara ya estaban en su bolsillo acompañándola en su canto.

26 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La cantante Mon Laferte se presenta en la Quinta Vergara, durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Ya tenía los dos galardones, de oro y plata, pero le faltaba uno para coronar la noche. Uno para pasar a la historia. El público era su gran aliado en la misión, ya que continuaban su grito por el platino de la cantante.

Las cámaras captaron el momento en que, de una caja azul, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, tomaba el codiciado premio y lo llevaba para su entrega.

Tras unos segundos, la autoridad entró al escenario y le entregó el galardón a Mon Laferte, quien no podía hablar por la emoción. “Es hermosa, la verdad no sé ni qué decir”, expresó la cantante. Los espectadores, totalmente complices de la artista, explotaron en aplausos y vitoreos.

En el escenario, la cantante recién premiada expresó su amor al público. “Solo quiero decirles a cada persona que está aquí que de verdad yo los amo, genuinamente amo a mi público, a mi país y lo único que deseo para cada persona es que sea muy feliz y mucho amor, mucho amor para ustedes”.

El exigente reglamento

La Gaviota de Platino es el galardón máximo que se puede obtener en el Festival de Viña del Mar. La entrega del premio es también el reconocimiento del vínculo entre el artista y el público de la Quinta Vergara. Para obtenerlo, no solo hay que tener un buen espectáculo, como con la Gaviota de Oro y Plata, sino también una trayectoria destacada.

En un principio, la obtención de este premio se veía lejano para la oriunda de la ciudad costera. Esencialmente, las estrictas reglas materializadas en el decreto 1530, dificultaban su entrega.

El documento plantea que “en situaciones muy excepcionales, el público asistente luego de haber solicitado la entrega de las gaviotas de plata y de oro como reconocimiento a la trayectoria artística y a la calidad de la presentación efectuada, ha solicitado la entrega de la Gaviota de Platino”.

También, señala dos requerimientos esenciales para la entrega del premio. El primer requisito era tener una trayectoria de más de 30 años. El segundo, un vínculo profundo con el escenario del Festival de Viña del Mar.

La carrera de Mon Laferte ya había cruzado el certamen viñamarino en dos exitosas ocasiones (2017 y 2020), con esta siendo la tercera. La primera vez que pisó las tablas de la Quinta Vergara, fue su vuelta triunfal a la ciudad que la vio crecer. Mientras que su participación en 2020 fue la que consagró su carrera. Además, el vínculo con la localidad es tan potente que en 24 horas tendrá una ceremonia para nombrarla Hija Ilustre.

Por tanto, el segundo requisito lo cumple con creces.

El problema estaba en el requerimiento de los 30 años de trayectoria. Ya que, por ejemplo, el primer disco de la artista fue La chica de rojo lanzado en 2003, hace 23 años. Es decir, en este aspecto estaba casi una década alejada de la regla.

Sin embargo, para la entrega del galardón a Mon Laferte se hizo una adaptación del reglamento. Según pudo saber Culto, la Municipalidad ha decidido considerar el ingreso de Mon Laferte al conservatorio Zidor Handler de Viña del Mar como el inicio de su trayectoria. La artista entró al centro educativo cuando tenía 10 años, es decir, tiene una carrera de 32 años.

Esta no sería la primera vez que la se toma la decisión de esta manera. La Municipalidad señala que para los premios de Los Jaivas en 2023 y Myriam Hernández en 2025, también fueron considerados sus primeros pasos formativos.