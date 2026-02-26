Director ejecutivo del Festival de Viña explica el criticado y abrupto cierre de la rutina de Asskha Sumatra

La abrupta salida de Asskha Sumatra del escenario del Festival de Viña del Mar 2026 generó críticas del público, despertando al “monstruo” que continuó expresando su molestia durante el resto de la noche. Frente a la polémica, el productor ejecutivo de Bizarro, Daniel Merino, utilizó su cuenta de X para explicar lo ocurrido.

En una serie de declaraciones publicadas por el ejecutivo señaló que la rutina tenía un tiempo previamente pactado de 50 minutos el cual aclaró que “es lo que duró su rutina en el escenario de la Quinta Vergara”.

Asimismo, Merino atribuyó la confusión directamente en la estructura del libreto de la transformista, señalando que la rutina no tenía un libreto estructurado, por lo que, según explicó, “no teníamos claridad del momento exacto para ingresar a entregarle sus merecidas Gaviotas de Oro y Plata que el monstruo estaba pidiendo”.

#Viña2026

Asskha Sumathra tenía 50 minutos de rutina pactados y es lo que duró su rutina en el escenario de la Quinta Vergara, conectando con la audiencia rápidamente.



Su humor no sigue un libreto continuo, sino historias que nacen de diferentes textos, por lo que, no teníamos… — Daniel Merino (@IamDonDani) February 26, 2026

Bajo esta premisa, Merino reconoció que la situación resultó “rara”, especialmente cuando la artista no alcanzó a despedirse en el escenario. Ante ello, indicó que la organización envió inmediatamente una cámara hasta el camarín para que pudiera dirigirse tanto al público presente como a la audiencia televisiva.

Claro, como decía en el post anterior, fue raro todo porque no sabíamos en qué momento entregar los premios, que el monstruo estaba pidiendo. Cuando vimos que ella no pudo despedirse, inmediatamente se envió una cámara a su camarín y pudo hablarle a toda la audiencia de la quinta… https://t.co/BclKaPz2D8 — Daniel Merino (@IamDonDani) February 26, 2026

Respecto a los cuestionamientos por los extensos cortes comerciales posteriores a la rutina, Merino sostuvo que los tiempos de presentación se acuerdan previamente con cada comediante y que la publicidad forma parte esencial del financiamiento del certamen.

Pese a la polémica, el productor calificó la jornada como una “gran noche” destacando que por primera vez una comediante drag y artista transformista logró presentarse en el festival, obteniendo los dos galardones principales del certamen.