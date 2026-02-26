Un bis que no fue, animadores incómodos y una rutina que no siguió el guion: la frenética trastienda de Asskha Sumathra

La transformista Asskha Sumathra materializó la noche de este miércoles 25 el pasaje más tenso en lo que va de Viña 2026.

Ganadora del espacio Coliseo de Mega -el que le dio el ticket instantáneo a la Quinta Vergara-, basó su rutina en la improvisación, riéndose de marcas auspiciadoras del certamen, interactuando con el público, tirando chistes a los jurados de las primeras filas, haciendo lo propio con figuras como Emilia Dides y Sammis Reyes, recordando el grito soez que le devolvieron a Xuxa en el mismo anfiteatro hace décadas y, en general, zigzagueando en un guion disperso, atrevido y caótico.

La misma performance que se coronó a los 44 minutos con el sonido de la cortina musical de cierre, la aparición de los animadores y la entrega rápida de ambas gaviotas. Un final abrupto y precipitado que fue ampliamente criticado tanto por televidentes como, sobre todo, por los presentes en la Quinta, quienes pifiaron de forma estruendosa para pedir de vuelta a Sumathra, bramando también un “¡Fea la actitud! ¡Fea la actitud!“.

Vina del Mar, 25 de febrero 2026 La comediante Asskha Sumathra se presenta en la cuarta noche del Festival de Vina del Mar 2026 Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Según pudo Culto, la comediante no se ciñó al libreto que había entregado a la organización, incluso teniendo pasajes donde se aclaraba que habría improvisación. Algunas fuentes aseguran que, cuando ya llevaba casi 20 minutos de espectáculo, sólo había avanzado dos páginas del libreto entregado, dejando el resto a la libertad y la espontaneidad. Otros consultados aseguran que el desorden fue la tónica: de las cerca de 20 páginas del libreto, “saltaba de la 2 a la 18, luego de la 15 a la 3,y volvía a la 2″.

La actitud descolocó a la organización. En rigor, los hizo ingresar a un trance en donde no sabían en qué momento ingresar para otorgar los galardones ni cerrar el espectáculo. Algunos de los productores de la cita tampoco habían visto a Sumathra en vivo en shows anteriores ni en los lugares donde habitualmente actúa, por lo que desconocían su dinámica frenética y algo punk.

Según cuentan a Culto fuentes conocedoras, muchas menciones a marcas estaban en el guion, aunque otras no, como cuando aludió al Banco Santander. Tampoco figuraban los chistes hacia personajes presentes como Dides y Reyes.

Por lo mismo, también había una sensación incierta de no saber “qué iba a decir” en el desarrollo de su presentación. Podría haber salido con algo totalmente fuera de esquema, según dicen.

Cuándo ingresar

En ese acertijo, y cuando la rutina se acercaba a los 40 minutos, se le dio la orden a Rafael Araneda y Karen Doggenweiler de intentar ingresar para iniciar el ritual de los premios. La pareja estuvo unos minutos al costado del escenario hasta que se les dictaminó hacer ingreso.

Por el telepronter que tenía en un costado del montaje, a Sumathra se le habría insistido varias veces para que entrara, bajo el mensaje “haz un remate para que entren los animadores”, el que no habría leído.

“No se sabía en qué momento terminaba su rutina, por lo improvisada que fue, así que tampoco se sabía muy bien en qué instante los animadores debían ingresar. Estuvieron cuatro veces a punto de entrar”, dice una fuente conocedora de la frenética jornada.

Con todo, el corte se vio abrupto y grotesco, después de un chiste a la Miss Universo Fátima Bosch, situada en las primeras filas en su rol de jurado.

”Fátima, ¿entiendes todo? No entiende ni una hueá. Solo hay una cosa que no me gusta de México de ir, porque cuando uno va a México a uno le dicen “no mames” ¿y cómo no?”. Ahí entraron los animadores, se tiró la música encima y se concretó el pasaje más incómodo y controversial de la velada.

Tampoco hubo bis, el que según comentó la propia Sumathra en la conferencia posterior, estaba contemplado y cuya opción se le ha dado a todos los humoristas que hasta ahora han pasado por la tarima. Hasta tenía preparado otra ropa para aquello.

Al interior de la organización reconocen que no fue la mejor manera de terminar, que se le deberían haber dado 10 minutos más para cerrar el show -su contrato establecía cerca de 50 minutos- y que su adiós debería haber sido de otra forma, para evitar el descalabro siguiente. “No fue la mejor forma”, repiten.

Además, se comenta que el tema expuso a los animadores a ls pifias posteriores.

Algunos conocedores de la trastienda apuntan a que lo que tenía pensado de bis, lo adelantó en la presentación para ponerlo en los tramos iniciales.

Doggenweiler y Araneda se fueron caminando con ella a backstage, mientras en la Quinta los abucheos arreciaban. En camarines, Sumathra también se reunió con la alcaldesa dela Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, con quien habló del tema, aparte de otros asuntos.

FOTO: Manuel Lema/Aton Chile Jonnathan Oyarzun

Luego, al seguir la emisión, Doggenweiler se subió a la Quinta Vergara junto a su coanimador, el actor Fernando Godoy, para presentar la Competencia Internacional, bajo el rechazo generalizado de los presentes.

Para aplacar la situación, los animadores habrían tenido una reunión en ese momento con el director general del Festival de Viña, Juan Pablo González, para dirimir los pasos a seguir. Araneda habría actuado con aplomo para enfrentar la situación, recordando su experiencia y otras noches festivaleras donde ha sufrido circunstancias similares.

Eso sí, el show de cierre con Ke Personajes no gozó de la euforia esperada y se sintió una suerte de ambiente enrarecido.

Los aludidos: ¿se enojaron?

En contraparte, sus protagonistas calman las aguas y aseguran que no se sintieron golpeados por las pifias o por la rutina de la transformista.

El periodista de Mega Juan Manuel Astorga fue uno de los aludidos en el show: “Estas hueonas que dan las noticias son las más hueonas. Perdón, te estoy tonteando. Es parte del hueveo, señor Astorga. Yo igual te amo. Me encantaría que nos amáramos por donde meamos. Precioso. Fuerte el aplauso para Manuel Astorga. Gran periodista, representante de nuestro canal, dando las noticias. Lo encuentro maravilloso: puras desgracias”, dijo Sumathra en el Festival.

Consultado or Culto, Astorga dice: “Uno asume que es parte del riesgo de ‘estar en la primera línea’ cuando hay humoristas. Pero no, nada. Me dio mucha risa de hecho. Vi que hizo referencia a Matteo, pero Matteo se lo tomó muy bien, se rió harto. Bueno, entendió la mitad, yo le fui traduciendo el resto, pero se lo tomó bastante bien. Desconozco el caso de Emilia Dides y Sammis Reyes porque los tenía más lejos, así que no sé, no los vi después. En el caso, al menos de Matteo, se lo tomó bastante bien”.

Ante el corte que sufrió la rutina, comenta: " O sea, de que fue abrupto, fue abrupto, pero lo entendí tal cual como entiendo que fue la razón. Sentado ahí en primera fila, evidentemente. la sensación que a uno le quedó, al menos a mí, es de que en algún momento se perdió en su propia rutina. Sentí que salió jugando increíble, que fue capaz de improvisar y retomar el relato, pero era bastante evidente que en algún momento se perdió en su rutina. De hecho, uno miraba que ella estaba tratando de mirar su propio torpedo para retomar en alguna parte. La sensación era de que completó su tiempo, aparecieron los animadores, le entregaron las gaviotas y, cuando se produjo el corte y no hubo un bis, cuando pregunté me dijeron que fue básicamente porque había completado su tiempo y además porque, me imagino yo (esto es una teoría mía), pero dado que a ella se le perdió su rutina, darle un bis era arriesgar a que se extendiera por 40 minutos más. Lo interpreto de esa manera. En ningún caso tiendo a pensar que fue censura, porque habría que ser bastante torpe, digamos, de llevarla a ella a hacer una rutina de un festival sin asumir cuál iba a ser la rutina, si era bastante evidente que su rutina iba a girar en torno a lo que finalmente hizo. Así que no, ni siquiera lo considero como parte de las opciones. El riesgo de que se hubiese alargado más de la cuenta, porque han tratado de ser muy rigurosos en el festival con los tiempos visto lo que pasó el día domingo".

FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO Oscar Guerra

Fernando Godoy, por su lado, asevera:“Tiene sus condiciones y complicaciones para todos, no para mí solamente. Es para la gente que está en el backstage, los comunicadores, la Karen, el Rafa y para todos. Es una situación complicada, pero déjame decirte que he sacado la conclusión de que cuando está todo bien, uno puede hacer las cosas bien, pero cuando las situaciones son adversas y uno logra hacerlo bien, para mí es un logro tremendo, así que me voy doblemente contento. El público se expresa y es parte del Festival. En distintas situaciones se pueden expresar así. Puedes encontrarles la razón o no; no es mi tema. Yo vine a coanimar, creo que lo hice bien y en una situación muy difícil, que fue la segunda salida de la competencia internacional, creo que lo hice bien con todo en contra. No tuve un furcio, no me enredé, no pensé nada malo, lo disfruté igual, de la misma forma. Entiendo lo que estaba pasando, no me hago cargo porque no es mi responsabilidad. Ya sacarán las conclusiones los que tengan que hacerlo, pero lo mío yo lo hice bien”.

Culto se intentó comunicar con los representantes de Sumathra para esta nota, pero no contestaron sus teléfonos. La producción de Viña 2026 habría hablado durante esta mañana con ella para dialogar de lo acontecido.

La comediante sólo respondió en conferencia de prensa tras su show acerca del criticado cierre de su paso por Viña 2026: “Todos tenemos que entender que todos los artistas tenemos un tiempo. El tiempo está destinado y también como artista uno tiene que respetar al que viene, eso es importantísimo”.

Más tarde, la comediante añadió que “ese corte que ustedes ven, es el tiempo. Nunca remato historias. Fue hecho y pensado así. Más allá de que todos pensábamos que el corte es más importante que el resto, son 45 minutos de rutina donde todos rieron”.