Alcaldesa Ripamonti trabaja en modificación de decreto municipal para entregar Gaviota de Platino a Mon Laferte en Viña

Todo indica que habrá una nueva Gaviota de Platino en el actual Festival de Viña 2026.

En un principio, el escenario era difícil y se veía lejano: la propia Municipalidad de la Ciudad Jardín firmó el decreto 1530 el 6 de febrero del año pasado, el que establecía que, conocida la interacción entre el público y los artistas a la hora de entregar un premio, se “solicita la entrega de los galardones denominados ‘Gaviota’, de plata y de oro”.

No obstante, plantea el documento, “en situaciones muy excepcionales, el público asistente luego de haber solicitado la entrega de las gaviotas de plata y de oro como reconocimiento a la trayectoria artística y a la calidad de la presentación efectuada, ha solicitado la entrega de la Gaviota de Platino”.

Mon Laferte. Foto: Manuel Lema/Aton Chile.

Por lo mismo, el decreto estableció varios criterios para su entrega, debido a su carácter de “excepcionalísimo”. ¿Cuáles eran esos criterios? Básicamente dos: tener un mínimo de 30 años de trayectoria y ostentar un vínculo profundo con el escenario del Festival de Viña del Mar.

En esta edición, sólo Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Yandel y Juanes cumplían con la cláusula de las tres décadas de carrera, pero en contraste, ninguno de ellos ostenta un lazo umbilical con la Quinta Vergara.

En cambio, ese requisito si lo tiene Mon Laferte: sus pasos de 2017 y 2020 han sido decisivos en su recorrido artístico, sobre todo el primero, que significó su consagración a nivel masivo. Eso sí, Laferte no posee 30 años de trayectoria, ya que su carrera mas formal comenzó en 2003 en el espacio Rojo fama contrafama de TVN.

Por lo mismo, mañana en la mañana la alcaldesa Macarena Ripamonti modificará el decreto municipal para permitir que la Gaviota de Platino sí pueda caer en manos de Laferte durante su show de este jueves 26 de febrero. Ya se le habría avisado a la cantante que podría recibir el galardón mayúsculo del evento.

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

La Gaviota de Platino, entonces, será una realidad en sus vitrinas.

En 65 años de historia, será la sexta figura en recibirla, luego de Luis Miguel en 2012, Isabel Pantoja en 2017, Lucho Gatica de forma póstuma en 2019, Los Jaivas en 2023 y Myriam Hernández en 2025.