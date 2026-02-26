SUSCRÍBETE
    Juanes invita a Mon Laferte e interpreta a Chico Trujillo en su aplaudido regreso al Festival de Viña

    En el arranque de la cuarta noche del Festival, el colombiano desplegó un show concentrado en sus hits, con acento rockero. El público respondió coreando los temas y brindó una ovación cuando entró Mon Laferte para cantar Fotografía, la canción que originalmente grabó con Nelly Furtado. Y todavía más cuando intercaló Loca, el clásico de Chico Trujillo.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Juanes y Mon Laferte Foto: Devdi Missene/La Tercera

    La cuarta noche del Festival de Viña, subrraya el acento latino. Para el primer número, el regreso de uno que comienza a perfilarse como neoclásico de la Quinta Vergara; Juanes, por cuarta vez en el Festival (ya estuvo en las ediciones de 2003, 2005 y 2009).

    Antes, vino la obertura. El “Monstruo” recibió a la soprano Verónica Villarroel, también presidenta del jurado Festival. Junto a los integrantes de la competencia internacional presentaron un homenaje a Selena Quintanilla, repasando temas clásicos como Bidi Bidi Bom Bom, Como la flor, Baila esta cumbia, entre otros. Un momento en que el público, tocado por la fibra del recuerdo, coreó.

    También se hizo presente Enzo Ferrada, joven cantante -y alumno de Villarroel- que ganó la chance en el concurso Talento Mallplaza. Luciendo una chaqueta del diseñador Ricardo Oyarzún, que alguna vez vistió Juan Gabriel, interpretó la desgarrada Amor Prohibido. Su técnica y sentida interpretación le ganaron el aplauso sincero de la Quinta Vergara.

    Juanes en el Festival de Viña FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

    Ante la ovación del respetable -que lo aplaudía cada vez que apareció en los clips de la transmisión televisiva-, Juanes entró a escena casi a las 22.00 horas. A tono con lo que sucede en los conciertos en la actualidad, un video introductorio musicalizado por su banda de apoyo le dio la entrada con el característico riff de Me enamora. El “Monstruo” comenzó a corear.

    El colombiano acaba de recibir el premio Lo Nuestro a la trayectoria -luciendo la polera con la leyenda “se habla español”-. Esta noche arranca su gira mundial de 50 fechas Juanes World Tour 2026, precisamente esta noche en la Quinta Vergara.

    Destaca el notable trabajo de multicámaras, tomando al músico en diferentes ángulos. La composición acompaña la música y permite aprovechar la extensión de las pantallas desplegadas en el escenario.

    En el primer segmento del show, Juanes despliega clásicos como La paga, Yerbatero y Mala Gente, sostenidos en su habitual combinación de riffs de guitarra eléctrica y ritmos latinos. Un catálogo que se ha destilado por años en las parrillas radiales. “Gracias por esta oportunidad muchachos”, saludó antes de seguir con Nada valgo sin tu amor, trabajada para versión de directo con espacios para que la gente coree.

    En esta etapa, Juanes apuesta por el sonido crudo de banda; lo acompañan un guitarrista de apoyo, además de bajo, teclados, batería y un set de percusiones.

    Y siguió con un momento especial; la invitación a Mon Laferte para cantar el hit Fotografía, que originalmente lanzó junto a Nelly Furtado en 2002. La viñamarina, quien se presenta mañana en el Festival, fue recibida con una ovación del “Monstruo”. El estribillo “cada vez que te busco te vaaaas” sonó rotundo en la Quinta Vergara. Algo así como lo que sucedió con la entrada de la misma Mon en el MTV Unplugged de Los Bunkers. “Cómo adoro a esta mujer”, comentó el colombiano.

    Juanes y Mon Laferte Foto: Devdi Missene/La Tercera

    La noche, cargada a los hits también permitió un espacio para canciones más recientes como Una noche contigo. Su ritmo de compás ternario se presta para los arrumacos de los más románticos y el lucimiento de Juanes como guitarrista. “Esta noche no es para arrepentirse, es para celebrar el milagro del amor, ustedes y nosotros”, señaló.

    Tal como ha ocurrido en otras noches, como en la presentación de Jesse & Joy, Juanes bajó hasta el palco, con guitarra acústica, y cantar Para tu amor, la que dedicó a su propia familia. El “Monstruo” leyó la situación y coreó como si estuvieran en una fogata junto a Juanes. Luego, sin pausas, y sin dejar de remarcar el vínculo que ha creado con el público chileno, siguió con Gotas de agua dulce con un arreglo que enfatizaba la rítmica de cumbia.

    Mientras tocaba La camisa negra, el “Monstruo” rugió cuando Juanes lanzó el riff de Loca, el clásico de Chico Trujillo. Sorprendiendo, el colombiano cantó parte del tema, un neo clásico de la canción chilena. Una suerte de mixtura en que ambas canciones dialogaron muy fluidas.

    Con tal carga de emociones, fue natural la entrega de sendas gaviotas de plata y oro. “Lo que hacemos se debe a lo que ustedes reciben en su corazón, gracias Viña del Mar”, agradeció, mientras el respetable bramaba. El encore, con temas como La Luz, que invitan al baile, y el hit A dios le pido, cerraron una presentación bien pensada y con acento local. De los buenos shows de Viña 2026.

