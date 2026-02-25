SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Enzo Ferrada: la voz que este miércoles 25 dará vida a la obertura del Festival de Viña

    El cantante y actor chileno debutará como parte de la obertura del certamen, consolidando un recorrido artístico. Aquí, habla con Culto de su historia y sus preparación para el espectáculo de la Ciudad Jardín.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Enzo Ferrada será encargado de la obertura de la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026

    La participación de Enzo Ferrada en la obertura de la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 marca uno de los hitos más visibles de una trayectoria artística, que comenzó lejos de la televisión y que se ha desarrollado entre la música, el cine y el teatro.

    A sus 20 años, el cantante y actor llega por primera vez al escenario de la Quinta Vergara tras un proceso formativo iniciado durante la infancia cuando el canto apareció dentro de su entorno familiar.

    “Todo partió porque mi papá se compró un tocadiscos que venía con vinilos de ópera. Me encantó ese sonido y empecé a cantar imitándolo”, recuerda.

    Ese interés temprano lo llevó a interpretar piezas líricas desde los siete años, incluso cantando de forma espontánea en espacios públicos, antes de ingresar formalmente a estudiar canto a los nueve años en la academia de la soprano Verónica Villarroel.

    Enzo Ferrada, Verónica Villaroel y Matteo Bocelli durante la Gala del Festival de Viña 2026.

    Desde entonces, la relación con la cantante se transformó en un vínculo formativo permanente. Ferrada ha participado en conciertos junto a ella dentro y fuera de Santiago, incluyendo presentaciones ante miles de personas y giras internacionales.

    “Es como una madre artística. He vivido momentos personales y profesionales con ella, es un honor tenerla tan cerca”, afirma.

    El camino a la exposición televisiva

    Ese proceso marcó su llegada a la televisión en 2022, cuando participó en The Voice Chile. Aunque reconoce que inicialmente no se sentía atraído por los programas de talento, decidió audicionar como una forma de ampliar la visibilidad de su trabajo.

    “Nunca fui con expectativas de ganar. Entré para mostrar lo que hago”, explica. Esto le permitió instalar una propuesta escénica poco habitual dentro del formato, incorporando elementos de teatro musical y performance.

    Su paso por el programa lo llevó hasta las etapas finales formando parte del grupo liderado por la artista Viñamarina, Cami, quien formó parte de la obertura de la primera noche del Festival.

    Durante el espacio televisivo también enfrentó comentarios discriminatorios, sin embargo sostuvo que “el arte siempre ha sido político. Yo no vengo a darle una cátedra a nadie, vengo a hacer lo mío y concentrarme en la gente que conecta con eso”, admite.

    Entre la actuación y la música

    Paralelamente, amplió su trabajo hacia la actuación. Participó en la película La vaca que cantó una canción hacia el futuro, dirigida por Francisca Alegría, y formó parte del elenco junto a Alfredo Castro, Leonor Varela y la actriz argentina, Mía Maestro. La cinta chilena tuvo su estreno en el Festival de Cine de Sundance.

    Su trabajo audiovisual continuó posteriormente con La Ola, del director Sebastián Lelio, definida como la primera película musical chilena centrada en el movimiento feminista universitario.

    En ese contexto, Ferrada ha trabajado y recibido mentorías de figuras como Claudia Di Girolamo y Alfredo Castro, experiencias que, según afirma, ampliaron su comprensión interpretativa. “Así como tengo a Verónica en el canto, siento que en la actuación he tenido maestros que han apostado por mí”.

    El escenario teatral también forma parte de su recorrido. Ha participado en montajes como La infancia terrible y posteriormente en la obra Quiero ser una chica Almodóvar, consolidando una práctica artística que alterna entre conciertos, cine y tablas.

    Para Ferrada, ambas disciplinas conviven más que competir. Citando al dramaturgo ruso Antón Chéjov, resume su relación con las artes “El canto es mi compromiso, pero la actuación es una pasión enorme”.

    El salto a la Quinta Vergara

    El paso siguiente en su carrera se concretó tras ganar el concurso Talento Mallplaza, instancia que le permitió integrarse a la obertura del Festival de Viña del Mar. En los días previos al espectáculo, el artista ha retomado la preparación vocal junto a Villarroel, quien comenzó a colaborar con él antes de ser confirmada como jurado del certamen.

    Asimismo, confirmó que parte de la propuesta que presentará en la obertura también se construye desde lo visual. Para su aparición, el cantante utilizará una chaqueta que perteneció al artista mexicano Juan Gabriel.

    La prenda fue confeccionada por el diseñador chileno Ricardo Oyarzún, quien trabajó directamente con el intérprete mexicano durante distintos proyectos. Según relata Ferrada, el propio Juan Gabriel utilizó la pieza en presentaciones antes de devolverla al diseñador, quien hoy la conserva y autorizó su uso para la ocasión.

    Pese a que, según adelanta Ferrada, “la obertura gira en torno a un ícono latino”, este no incluirá repertorio de la leyenda de México, ni de los cantantes que se presentarán ese día, es decir, Juanes y Ke Personaje.

    Su participación implica un cambio respecto a sus presentaciones anteriores, al situarlo frente a la audiencia de la Quinta Vergara y la transmisión internacional del evento.

    Más sobre:Festival de Viña 2026CultoEnzo FerradaOberturaMúsica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los contactos de La Moneda y la OPE por el cable chino: Muñoz entregará minuta a De Grange y las otras bilaterales donde se abordó el tema

    Incendio en restaurante chino del barrio Meiggs deja al menos tres lesionados

    “El ministro no anda nada solo”: Boric blinda a Muñoz tras dura cita en La Moneda por manejo de crisis

    Debut en Washington: Kast designa a Andrés Ergas como embajador ante EE.UU.

    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    Lo más leído

    1.
    Premios con traductor, despliegue coreográfico y Kidd Voodoo: el debut del k-pop de NMIXX arrasa en Viña

    Premios con traductor, despliegue coreográfico y Kidd Voodoo: el debut del k-pop de NMIXX arrasa en Viña

    2.
    Esteban Düch sepulta el fantasma de George Harris y triunfa en Viña 2026 con rutina sobre la migración venezolana

    Esteban Düch sepulta el fantasma de George Harris y triunfa en Viña 2026 con rutina sobre la migración venezolana

    3.
    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Galatasaray por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Galatasaray por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Borussia Dortmund por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Borussia Dortmund por la Champions League

    Los contactos de La Moneda y la OPE por el cable chino: Muñoz entregará minuta a De Grange y las otras bilaterales donde se abordó el tema
    Chile

    Los contactos de La Moneda y la OPE por el cable chino: Muñoz entregará minuta a De Grange y las otras bilaterales donde se abordó el tema

    Incendio en restaurante chino del barrio Meiggs deja al menos tres lesionados

    “El ministro no anda nada solo”: Boric blinda a Muñoz tras dura cita en La Moneda por manejo de crisis

    CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina
    Negocios

    CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina

    Daza encabeza delegación argentina a EE.UU. para negociar con el FMI la entrega de US$ 1.000 millones

    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo del vino

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Otra vez Chile en la mira de Conmebol por xenofobia: el video y las denuncias de Carabobo que acorralan a Huachipato
    El Deportivo

    Otra vez Chile en la mira de Conmebol por xenofobia: el video y las denuncias de Carabobo que acorralan a Huachipato

    Lucas Assadi le da otro dolor de cabeza a Paqui Meneghini en la U

    La Roja confirma la fecha para el amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Esteban Düch: las dudas que tenía la organización al contratar al comediante venezolano tras el fracaso de George Harris
    Cultura y entretención

    Esteban Düch: las dudas que tenía la organización al contratar al comediante venezolano tras el fracaso de George Harris

    Enzo Ferrada: la voz que este miércoles 25 dará vida a la obertura del Festival de Viña

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Las claves para entender el proyecto de ley antipandillas aprobado por el Congreso brasileño
    Mundo

    Las claves para entender el proyecto de ley antipandillas aprobado por el Congreso brasileño

    Estados Unidos y Corea del Sur realizarán en marzo una serie de maniobras militares en medio de tensión con Corea del Norte

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?
    Paula

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile