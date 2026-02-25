Enzo Ferrada: la voz que este miércoles 25 dará vida a la obertura del Festival de Viña

Enzo Ferrada será encargado de la obertura de la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026

La participación de Enzo Ferrada en la obertura de la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 marca uno de los hitos más visibles de una trayectoria artística, que comenzó lejos de la televisión y que se ha desarrollado entre la música, el cine y el teatro.

A sus 20 años, el cantante y actor llega por primera vez al escenario de la Quinta Vergara tras un proceso formativo iniciado durante la infancia cuando el canto apareció dentro de su entorno familiar.

“Todo partió porque mi papá se compró un tocadiscos que venía con vinilos de ópera. Me encantó ese sonido y empecé a cantar imitándolo”, recuerda.

Ese interés temprano lo llevó a interpretar piezas líricas desde los siete años, incluso cantando de forma espontánea en espacios públicos, antes de ingresar formalmente a estudiar canto a los nueve años en la academia de la soprano Verónica Villarroel.

Enzo Ferrada, Verónica Villaroel y Matteo Bocelli durante la Gala del Festival de Viña 2026.

Desde entonces, la relación con la cantante se transformó en un vínculo formativo permanente. Ferrada ha participado en conciertos junto a ella dentro y fuera de Santiago , incluyendo presentaciones ante miles de personas y giras internacionales.

“Es como una madre artística. He vivido momentos personales y profesionales con ella, es un honor tenerla tan cerca”, afirma.

El camino a la exposición televisiva

Ese proceso marcó su llegada a la televisión en 2022, cuando participó en The Voice Chile. Aunque reconoce que inicialmente no se sentía atraído por los programas de talento, decidió audicionar como una forma de ampliar la visibilidad de su trabajo.

“Nunca fui con expectativas de ganar. Entré para mostrar lo que hago”, explica. Esto le permitió instalar una propuesta escénica poco habitual dentro del formato, incorporando elementos de teatro musical y performance.

Su paso por el programa lo llevó hasta las etapas finales formando parte del grupo liderado por la artista Viñamarina, Cami, quien formó parte de la obertura de la primera noche del Festival.

Durante el espacio televisivo también enfrentó comentarios discriminatorios, sin embargo sostuvo que “el arte siempre ha sido político. Yo no vengo a darle una cátedra a nadie, vengo a hacer lo mío y concentrarme en la gente que conecta con eso”, admite.

Entre la actuación y la música

Paralelamente, amplió su trabajo hacia la actuación. Participó en la película La vaca que cantó una canción hacia el futuro, dirigida por Francisca Alegría, y formó parte del elenco junto a Alfredo Castro, Leonor Varela y la actriz argentina, Mía Maestro. La cinta chilena tuvo su estreno en el Festival de Cine de Sundance.

Su trabajo audiovisual continuó posteriormente con La Ola, del director Sebastián Lelio, definida como la primera película musical chilena centrada en el movimiento feminista universitario.

En ese contexto, Ferrada ha trabajado y recibido mentorías de figuras como Claudia Di Girolamo y Alfredo Castro, experiencias que, según afirma, ampliaron su comprensión interpretativa. “Así como tengo a Verónica en el canto, siento que en la actuación he tenido maestros que han apostado por mí”.

El escenario teatral también forma parte de su recorrido. Ha participado en montajes como La infancia terrible y posteriormente en la obra Quiero ser una chica Almodóvar, consolidando una práctica artística que alterna entre conciertos, cine y tablas.

Para Ferrada, ambas disciplinas conviven más que competir. Citando al dramaturgo ruso Antón Chéjov, resume su relación con las artes “El canto es mi compromiso, pero la actuación es una pasión enorme”.

El salto a la Quinta Vergara

El paso siguiente en su carrera se concretó tras ganar el concurso Talento Mallplaza, instancia que le permitió integrarse a la obertura del Festival de Viña del Mar . En los días previos al espectáculo, el artista ha retomado la preparación vocal junto a Villarroel, quien comenzó a colaborar con él antes de ser confirmada como jurado del certamen.

Asimismo, confirmó que parte de la propuesta que presentará en la obertura también se construye desde lo visual. Para su aparición, el cantante utilizará una chaqueta que perteneció al artista mexicano Juan Gabriel .

La prenda fue confeccionada por el diseñador chileno Ricardo Oyarzún, quien trabajó directamente con el intérprete mexicano durante distintos proyectos. Según relata Ferrada, el propio Juan Gabriel utilizó la pieza en presentaciones antes de devolverla al diseñador, quien hoy la conserva y autorizó su uso para la ocasión.

Pese a que, según adelanta Ferrada, “la obertura gira en torno a un ícono latino”, este no incluirá repertorio de la leyenda de México, ni de los cantantes que se presentarán ese día, es decir, Juanes y Ke Personaje.

Su participación implica un cambio respecto a sus presentaciones anteriores, al situarlo frente a la audiencia de la Quinta Vergara y la transmisión internacional del evento.