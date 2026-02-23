SUSCRÍBETE
    Si Somos Americanos: el histórico himno pacifista de Rolando Alarcón con que Cami abrió Viña 2026

    El tema es de 1965 y fue interpretado por Camila Gallardo en la obertura del evento que partió este domingo 22. La idea de la organización era darle un carácter continental a inicio del espectáculo a través de una pieza local.

    Claudio Vergara 
    Claudio Vergara
    Si Somos Americanos: el histórico himno pacifista de Rolando Alarcón con que Cami abrió Viña 2026

    Mientras Bad Bunny en su ya legendario show en el Super Bowl de inicios de mes mostró un balón con el mensaje Togehter, We are America, con banderas de todo el continente flameando a sus espaldas y el espíritu continental inflamando millones de pantallas, el Festival de Viña realizó un guiño parecido, pero aplicado a nuestra realidad. A nuestra historia.

    Aunque el mensaje se parece: Si somos americanos es uno de los temas que sonó en la obertura de la versión 2026 de la cita, interpretado por Camila Gallardo (Cami).

    Se trata de una histórica composición de Rolando Alarcón, uno de los insignes de la Nueva Canción Chilena que participó en la Competencia Folclórica de la cita en 1967, interpretando el tema Niña sube a la lancha, junto a Pedro Messone.

    La relación entre Viña y Alarcón fue acotada, ya que el cantautor moriría el 4 de febrero de 1973, a los 43 años, como consecuencia de una úlcera.

    El nacimiento de un himno

    Como fuere, Si somos americanos es uno de los mayores legados y representa décadas más tarde el espíritu regional que quiere proyectar el autoproclamado “festival latino más grande del mundo”, en sincronía también con el auge y el dominio del cancionero hispanohablante en parte relevante del planeta.

    La composición fue incluida en 1965 en el disco Rolando Alarcón y sus canciones, su primer trabajo como solista y fue escrita en un viaje por México cuando se sumó al elenco de La pérgola de las flores.

    Alarcón sabía de viajes donde las canciones eran un estímulo y una brújula. En 1955, como resultado de una de las veraniegas Escuelas de Temporada que dictaba Margot Loyola en la Universidad de Chile, se inició en el conjunto Cuncumén, donde ejerció como director artístico por cerca de una década. Ahí compartió roles con Víctor Jara.

    En 1962 impulsaron una gira por países europeos de la órbita socialista, lo que lo llevó a formar un dúo con Silvia Urbina, sus inicios en solitario.

    A partir de 1965, empieza a rondar hitos fundaciones de aquellos años, como la Peña de los Parra, donde traza vínculos con Patricio Manns, y Ángel e Isabel Parra.

    A mediados de esa misma temporada, la revista Rincón Juvenil anunció con carácter de estelar los avances como solista de Alarcón.

    Según el libro Rolando Alarcón – La canción en la noche (2009), una biografía escrita por Carlos Valladares y Manuel Vilches, el texto de la publicación decía: “Mientras tanto, la producción discómana de RCA se está inclinando notoriamente hacia la tendencia neofolklórica. Rolando Alarcón, el autor de ¿A dónde vas soldado? tomó su guitarra y se lanzó a grabar otra refalosa, titulada En el patio de mi escuela, un tema que él escribió con mucha autoridad, puesto que es profesor primario y que nos pondrá a todos muy nostálgicos y pacifistas... En la otra faz figura un cachimbo, Si somos americanos”.

    El olfato de la prensa de esa época apuntaba a que En el patio de mi escuela se convertiría en el hit del momento, pero la historia dictó otra cosa: Si somos americanos enganchó mucho más a la audiencia como himno pacifista y esperanzador.

    “Gracias a Si somos americanos, Alarcón trepó bastantes lugares como artista ‘de moda’, lo que para él tenía un alto interés, pues siempre buscó que la gente recibiera sus canciones y se apropiara de ellas. En esa misma perspectiva se entenderán algunos de sus pasos futuros, como la participación en festivales o la búsqueda de nuevos sonidos”, cuenta el libro.

    Ángel Parra detalla en el mismo texto que él tocó la quena y su hermana Isabel el charango en Si somos americanos. “Nos ayudábamos, había un intercambio de conocimientos sin ninguna pretensión y sin querer hacer esos discos de ‘duetos’ que salieron después en la industria musical. Y lo hacíamos sin cobrar un peso, nada, era algo muy hermoso y, por lo tanto, irrepetible. Lo que vivimos esos años fue algo extraordinario”.

    Postales de una era fascinante e irrepetible. La misma que, quizás como un tributo a esos años excelsos de la música chilena, el Festival de Viña 2026 quiso abrazar en su despegue.

