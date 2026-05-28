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    Ucrania lleva al Consejo de Seguridad de la ONU la última oleada de ataques y las amenazas de Rusia

    El ministro de Exteriores ucraniano ha reclamado que Rusia cese sus ataques y ponga fin a su “guerra de agresión”.

    Por 
    Europa Press

    El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discutirá este jueves a petición de Ucrania la última oleada de ataques rusos contra el país así como las amenazas vertidas por Moscú, después de que advirtiera de más ataques contra infraestructuras civiles y aconsejara a las representaciones diplomáticas en Kiev que abandonen el país.

    El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha confirmado que el órgano de la ONU debatirá “los últimos ataques brutales de Rusia contra Ucrania y a sus amenazas de intensificar el terror” a petición de Kiev.

    “Agradecemos a nuestros socios su solidaridad, su apoyo y su postura basada en principios. Mientras Rusia continúa con sus ataques deliberados contra la población civil y las infraestructuras críticas, y trata de intimidar a las misiones diplomáticas extranjeras en Ucrania, es esencial una respuesta internacional firme y concertada para aumentar la presión sobre el agresor y garantizar que rinda cuentas”, ha indicado.

    De esta forma, Sibiga ha reclamado que Rusia cese sus ataques y ponga fin a su “guerra de agresión”, insistiendo en que Ucrania por contra “mantiene su compromiso con el Derecho Internacional, la diplomacia y una paz duradera”.

    El Ministerio de Exteriores ruso instó a los ciudadanos extranjeros, incluyendo personal de misiones diplomáticas y de oficinas de organizaciones internacionales, a abandonar Kiev por la oleada de ataques que lanzó sobre la capital en represalia por el ataque ucraniano que dejó más de una veintena de muertos en una residencia de estudiantes en una zona ocupada por Rusia en Lugansk.

    Este aviso ha generado la repulsa de numerosos países europeos que han dado el paso de convocar a embajadores de Rusia en los distintos países en protesta por las amenazas de Moscú.

    Más sobre:UcraniaRusiaONU

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