    ¿Puede haber una nueva Gaviota de Platino en el Festival de Viña 2026? Lo que dice un reciente decreto municipal

    Un decreto municipal del año pasado estableció los requisitos que debe cumplir un artista para llevarse el máximo galardón del certamen. ¿Lo cumplen en esta edición estrellas como Gloria Estefan, Pet Shop Boys o Mon Laferte?

    Claudio Vergara 
    Claudio Vergara
    ¿Puede haber una nueva Gaviota de Platino en el Festival de Viña 2026? Lo que dice un reciente decreto municipal

    En 65 años de historia, sólo han sido cinco los elegidos. Luis Miguel en 2012, Isabel Pantoja en 2017, Lucho Gatica de forma póstuma en 2019, Los Jaivas en 2023 y Myriam Hernández en 2025: a todos ellos, de géneros tan diversos y geografías creativas tan dispares, los une el haber recibido la Gaviota de Platino en el Festival de Viña del Mar.

    Se trata del premio máximo no sólo cuando se quiere ir más allá de los galardones de plata y oro, sino que también cuando se reconoce un vínculo estrecho entre al artista agasajado y la Quinta Vergara, una historia en común, un abrazo que habla de años de trayectoria y de crecimiento en conjunto.

    Por lo mismo, ¿tiene opción algunas de las figuras del Festival de Viña 2026 -que parte este domingo 22 de febrero- de recibir el honor mayúsculo de la cita?

    Los requisitos para un premio “excepcional”

    Para definirlo, la propia Municipalidad de la Ciudad Jardín materializó el decreto 1530 el 6 de febrero del año pasado, al que tuvo acceso Culto. Ahí se estableció que, conocida la interacción entre el público y los artistas a la hora de entregar un premio, se “solicita la entrega de los galardones denominados ‘Gaviota’, de plata y de oro”.

    Foto: ATON.

    No obstante, plantea el documento, “en situaciones muy excepcionales, el público asistente luego de haber solicitado la entrega de las gaviotas de plata y de oro como reconocimiento a la trayectoria artística y a la calidad de la presentación efectuada, ha solicitado la entrega de la Gaviota de Platino”.

    En ese sentido, la Gaviota de Platino aparece -como lo fija el escrito- cuando se quiere tributar una trayectoria de larga data y una conexión emocional construida durante años con el público.

    Por lo mismo, el decreto estableció varios criterios para su entrega, debido a su carácter de “excepcionalísimo”.

    Luis Miguel en Viña del Mar

    En primer lugar, el artista en cuestión debe contar con al menos 30 años de carrera, “hecho que subraya la importancia de “reconocer a aquellos artistas cuya trayectoria ha perdurado en el tiempo y que se ha destacado por su constancia, evolución y trascendencia en la industria musical y cultural”, según subraya el texto.

    Como segundo punto, “debe existir un vínculo íntimo y recíproco entre el artista y el Festival, reflejándose así la conexión emocional y simbólica con el evento. Este galardón implica una relación especial y consolidada del artista con el Festival a lo largo del tiempo, y su entrega reconoce esa profunda relación. Es fundamental que el artista haya tenido una participación constante o relevante en el Festival, ya sea en ediciones anteriores o como figura significativa dentro de su historia, y que haya demostrado un impacto en la memoria colectiva de su público, elementos entre los que sin ser taxativos, a modo ilustrativo podemos encontrar: historial de presentaciones memorables; reconocimiento significativo del público; impacto en la cultura del festival; participación en el festival en distintos roles; contribución a la internalización del festival, etc”.

    De ese modo, una vez que el público asistente solicite la entrega de la Gaviota de Platino, la Dirección del Festival junto al Municipio evaluarán su entrega, en cuyo caso, materialmente la realizará la alcaldesa, o el concejal que le corresponda representar protocolarmente a la Municipalidad, en caso que opere la subrogancia. Además, la figura musical premiada sólo puede recibir una sola vez en su vida el galardón de platino.

    ¿Habrá Gaviota de Platino en Viña 2026?

    ¿Qué números de Viña 2026 podrían cumplir estos requisitos? Los nombres que en esta edición tienen o superan las tres décadas de trayectoria son Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Juanes y Yandel.

    Pet Shop Boys

    El debate está abierto sobre su lazo más profundo con el certamen, pero hay datos que vuelven más relativo y lejano ese ítem. Por ejemplo, Estefan sólo estuvo en 1983 a través de su grupo Miami Sound Machine y después no retornó más al espectáculo hasta este 2026.

    Pet Shop Boys debuta de forma absoluta en la Quinta Vergara. El colombiano Juanes apuntará su cuarta vez en la instancia (2003, 2005 y 2009), aunque está lejos de ser un astro identificado a fuego con la fiesta viñamarina.

    Finalmente, y aunque ha estado en tres oportunidades como Wisin & Yandel (2008, 2013 y 2019), finalmente este último sólo en 2015 pasó como solista por la tarima veraniega.

    O sea, a todos aún les falta recorrido para aspirar a levantar el mayor premio en la historia festivalera.

    En contraparte, de los invitados este año, Mon Laferte es posiblemente la única que cumple con el requisito de exhibir una historia profunda en la Quinta Vergara, luego de su telúrico debut de 2017 y su también muy comentada presentación de 2020. Sin embargo, no posee los 30 años de trayectoria exigidos, ya que su carrera más formal empezó en 2003 en el espacio Rojo fama contrafama, de TVN.

