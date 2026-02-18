Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí

El Festival de Viña 2026 ya tiene su parrilla de artistas. El máximo evento del espectáculo criollo se desarrollará entre el 22 y el 27 de febrero. Se transmitirá por la pantalla de Mega además de la señal streaming de Disney+. Las entradas se pueden adquirir por Puntoticket.

Esta es la parrilla diaria del evento

Domingo 22 de febrero

Gloria Estefan

Gloria Estefan, cantautora cubana/estadounidense

Humor: Stefan Kramer, comediante e imitador chileno

Matteo Bocelli, cantante italiano

Lunes 23 de febrero

Pet Shop Boys

Pet Shop Boys, dúo de synthpop británico

Humor: Rodrigo Villegas, comediante chileno

Bomba Estéreo, grupo colombiano de fusión pop y electrónica

Martes 24 de febrero

NMIXX

Jesse & Joy, dúo mexicano de pop

Humor: Esteban Düch, comediante venezolano

NMIXX, grupo surcoreano de K-pop

Miércoles 25 de febrero

Juanes

Juanes, cantautor colombiano

Humor: Asskha Sumathra, comediante chilena

Ke Personajes, grupo de cumbia argentino

Jueves 26 de febrero

Mon Laferte

Mon Laferte, cantante chilena

Humor: Piare con P, comediante chilena

Yandel Sinfónico, espectáculo orquestal del reggaetonero puertorriqueño

Viernes 27 de febrero

Pablo Chill-E la-tercera

Paulo Londra, cantante urbano argentino

Humor: Pastor Rocha, comediante chileno

Pablo Chill-E, cantante urbano chileno e integrante del jurado

Milo J, cantante urbano argentino e integrante del jurado