    Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí

    El máximo evento del espectáculo chileno se desarrollará desde el 22 al 27 de febrero, en una parrilla que tendrá a números musicales como Gloria Estefan, Pet Shop Boys, el debut del K-Pop con NMIXX, además de comediantes como Stefan Kramer, Esteban Duch, entre otros.

    Equipo de Culto
    Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí

    El Festival de Viña 2026 ya tiene su parrilla de artistas. El máximo evento del espectáculo criollo se desarrollará entre el 22 y el 27 de febrero. Se transmitirá por la pantalla de Mega además de la señal streaming de Disney+. Las entradas se pueden adquirir por Puntoticket.

    Esta es la parrilla diaria del evento

    Domingo 22 de febrero

    Gloria Estefan

    Gloria Estefan, cantautora cubana/estadounidense

    Humor: Stefan Kramer, comediante e imitador chileno

    Matteo Bocelli, cantante italiano

    Lunes 23 de febrero

    Pet Shop Boys

    Pet Shop Boys, dúo de synthpop británico

    Humor: Rodrigo Villegas, comediante chileno

    Bomba Estéreo, grupo colombiano de fusión pop y electrónica

    Martes 24 de febrero

    NMIXX

    Jesse & Joy, dúo mexicano de pop

    Humor: Esteban Düch, comediante venezolano

    NMIXX, grupo surcoreano de K-pop

    Miércoles 25 de febrero

    Juanes

    Juanes, cantautor colombiano

    Humor: Asskha Sumathra, comediante chilena

    Ke Personajes, grupo de cumbia argentino

    Jueves 26 de febrero

    Mon Laferte

    Mon Laferte, cantante chilena

    Humor: Piare con P, comediante chilena

    Yandel Sinfónico, espectáculo orquestal del reggaetonero puertorriqueño

    Viernes 27 de febrero

    Pablo Chill-E la-tercera

    Paulo Londra, cantante urbano argentino

    Humor: Pastor Rocha, comediante chileno

    Pablo Chill-E, cantante urbano chileno e integrante del jurado

    Milo J, cantante urbano argentino e integrante del jurado

