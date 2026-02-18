Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí
El máximo evento del espectáculo chileno se desarrollará desde el 22 al 27 de febrero, en una parrilla que tendrá a números musicales como Gloria Estefan, Pet Shop Boys, el debut del K-Pop con NMIXX, además de comediantes como Stefan Kramer, Esteban Duch, entre otros.
El Festival de Viña 2026 ya tiene su parrilla de artistas. El máximo evento del espectáculo criollo se desarrollará entre el 22 y el 27 de febrero. Se transmitirá por la pantalla de Mega además de la señal streaming de Disney+. Las entradas se pueden adquirir por Puntoticket.
Esta es la parrilla diaria del evento
Domingo 22 de febrero
Gloria Estefan, cantautora cubana/estadounidense
Humor: Stefan Kramer, comediante e imitador chileno
Matteo Bocelli, cantante italiano
Lunes 23 de febrero
Pet Shop Boys, dúo de synthpop británico
Humor: Rodrigo Villegas, comediante chileno
Bomba Estéreo, grupo colombiano de fusión pop y electrónica
Martes 24 de febrero
Jesse & Joy, dúo mexicano de pop
Humor: Esteban Düch, comediante venezolano
NMIXX, grupo surcoreano de K-pop
Miércoles 25 de febrero
Juanes, cantautor colombiano
Humor: Asskha Sumathra, comediante chilena
Ke Personajes, grupo de cumbia argentino
Jueves 26 de febrero
Mon Laferte, cantante chilena
Humor: Piare con P, comediante chilena
Yandel Sinfónico, espectáculo orquestal del reggaetonero puertorriqueño
Viernes 27 de febrero
Paulo Londra, cantante urbano argentino
Humor: Pastor Rocha, comediante chileno
Pablo Chill-E, cantante urbano chileno e integrante del jurado
Milo J, cantante urbano argentino e integrante del jurado
