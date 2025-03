Esteban Düch, el comediante venezolano que sí hace reír a Chile: “Uno de mis puntos es que está difícil ser venezolano”

Con la ansiedad propia de la ilusión, el joven Esteban Düch se acercó a conversar con un productor del restobar Comedy, uno de los locales dedicados al stand up y la comedia en Santiago. Llevaba meses trabajando ahí, como encargado de la venta de tickets y las redes sociales. Además, aprovechando que era contador auditor, apoyaba en las liquidaciones para los comediantes que se presentaban.

Cada noche de comedia hizo brotar en él un interés. “Ahí me enamoré, yo decía, quiero hacer esto, lo quiero hacer”, cuenta a Culto. El joven venezolano quería dar el paso para ser comediante. Nunca se había probado, pero las ganas estaban. “Le pregunté al productor del Comedy si yo podía subirme a telonear un show, porque veía a comediantes más nuevos, emergentes, que le abrían los shows a los comediantes consagrados. Y me dijo que no, porque era obvio que cualquier persona que llega a presentarse allí, es porque ya tiene un recorrido. Y yo nunca había hecho comedia en vivo”.

Esa negativa le resonó a Esteban. Deseoso de probarse ante el público, comenzó a buscar alguna chance. Una mañana atendió el teléfono y le llegó la ocasión que esperaba. “Un amigo que trabajaba en un hostal cerca de Providencia, me dijo que querían hacer algún evento en la terraza, pero no sabían qué. Y yo le dije: hagamos stand up comedy, yo te ayudo. Y así, en ese hostal, creamos un circuito de stand up y un open mic. Allí fue que yo empecé a hacer comedia”.

Esteban Düch

Düch no olvida el debut. Fue el 1 de octubre de 2021. “Una semana antes empezamos a decir, oye este viernes vamos a tener show de stand up. Entonces, se llenó de amigos y conocidos, que me hicieron sentir que ya era un comediante, porque ese primer material hablaba sobre estar recién saliendo de la pandemia. Se rieron. Yo no me acuerdo ni qué dije, pero sí me acuerdo de las risas”.

-¿Estabas nervioso?

-No. Siempre tuve facilidades para hablar en público desde niño. Era el que hacía las representaciones, era el que ponían a dar las palabras de final de año en el curso representando a los alumnos. Como que de alguna manera la oratoria siempre fue un fuerte y cuando empecé a hacer comedia, no era muy distinto a pararte a dar una charla para 100 personas. Aquí en Santiago daba charlas de algunos temas y no era muy distinto, simplemente había que usar el código de la comedia para buscar hacer reír, porque incluso dando charlas uno usa ciertos recursos de comedia.

Ese primer show en el hostal fue el aventón para iniciar una carrera en la comedia. “Ya la segunda noche ninguno de mis amigos fue, y nos tocó la realidad del comediante; tus amigos te apoyan el primer show y al segundo show no van. Te toca el público que llegue allí. Me acuerdo que era un público bien mixto del hostal, había una mesa que tenía tres israelíes, y después había una con dos gringos y otra con cuatro brasileños y así. Pero fue muy bonito, lo hicimos todos los viernes hasta diciembre de ese año”.

Esteban Düch

Oriundo de Maracaibo (la tierra de Luciano Bello), Esteban Düch no se había trazado la idea de ser comediante, pero sí tenía un sentido del humor. “Yo siempre fui como el guatón chistoso del salón, porque cuando uno es gordito tiene que recurrir a estrategias como el humor para sobresalir. Yo era bueno para poner sobrenombres, para la talla”.

De esos días, se recuerda como un seguidor del humor. “Antes veía chistólogos, los que cuentan chistes, que también los hay aquí en Chile. Es el humor más antiguo, ese humor que no era hacia ti, sino que hacia un tercero, del tipo, ‘llegó un compadre con otro compadre’. Cuando conocí el stand up comedy, a nivel de consumidor, me gustó mucho. Me acuerdo que los primeros que vi fueron Lucho Mellera, Juan Barraza, comediantes argentinos, colombianos, chilenos, y también venezolanos, como Luis Chataing, Led Varela, José Rafael Guzmán, Nanutria, etc”.

Turista permanente

Como muchos de sus compatriotas, Esteban Düch salió de su país en busca de oportunidades. Primero probó suerte en Estados Unidos, a principios de 2015. “Pero no me gustó porque los latinos son vistos a un escalón menos de cualquier americano. Esa diferencia social no me gustaba”. Fue entonces que decidió venirse a Chile, ese mismo año. “La razón número uno y principal era que tenía la posibilidad de trabajar con mi carrera. En ese momento no había tanto venezolano, podía haber posibilidades de trabajo, podía trabajar con mi título universitario, podía ser contador, no existía la barrera del inglés. Y también en Venezuela se hablaba mucho en ese entonces, de que en Chile en un año podías estar completamente legal”.

Cuando Esteban le contó a su familia de su decisión de venir a Chile, les tomó por sorpresa. “No había nadie en mi familia en Chile, nadie, absolutamente nadie. No tenía amigos, ni raíces, ni personas que conociéramos, nadie”. Así, sin relaciones, ni contactos, ni un trabajo amarrado de antemano, Düch comenzó su aventura en Chile. “Cuando llegué pasé por todas las fases del migrante. Yo soy contador auditor de profesión, pero llegando aquí trabajé en cocina, aprendí a hacer sushi, comida peruana, lavé platos, hice delivery en moto, en bicicleta, en auto, hice Uber, hasta que pude trabajar de mi profesión. De hecho, estuve unos años trabajando en eso”.

Con el encierro forzado de la pandemia, a Esteban Düch se le abrió una nueva posibilidad. “En pandemia todo el mundo tuvo este cambio de chip de hacer algo que le gustara hacer, más allá de lo que te diera dinero. Yo tuve ese cambio y pasé de ser contador auditor a un creador de contenido en redes sociales, algo que ya venía haciendo. Así, en pandemia tuve la oportunidad de dejar de ser contador y empezar a crear contenido para pequeños negocios y emprendimientos en redes sociales, que necesitaban hacer videos para promocionarse. Y trabajando en eso, llegué a trabajar al Comedy”.

En cada noche del Comedy, Esteban Düch se ocupaba en tomar fotos para las redes sociales, chequear las entradas en la puerta y todo lo que hubiera que hacer. Pero la experiencia le sirvió como una inmersión a fondo en la comedia local. Conoció a los comediantes, el estilo de humor y de qué se reían los chilenos. “Yo traía las referencias esas de Venezuela, pero estas referencias que me dio el Comedy me sirvieron para entender cómo el chileno consumía la comedia”.

Por eso, cuando decidió lanzarse en el camino propio, él tenía claro lo que quería hacer. “Yo me dediqué a trabajar dentro de los circuitos chilenos. Había y hay todavía, una camada de comediantes venezolanos bastante importante en Santiago, pero muchos se presentan en locales venezolanos y su objetivo es el público venezolano. Yo no, desde el principio quería estar dentro del circuito chileno. Y eso me dio la base para entender mi papel dentro de la comedia; si yo estaba ante un público de 200 chilenos, mi papel era el venezolano. En mi comedia, tenía que hacerme cargo de los estereotipos implantados, de la situación actual, de la tensión Chile-Venezuela. Yo sabía que tenía que hacerme cargo de ese papel”.

-¿Cómo te haces cargo de esa tensión Chile-Venezuela en tus rutinas?

-Es bastante natural. Lo primero es reconocer el punto en el que estamos. Uno de los puntos iniciales de mi rutina es que está difícil ser venezolano. Se siente como una carga llevar una nacionalidad y eso no tiene por qué ser así. Pero es así por esto, y por esto y por lo otro. Yo me acuerdo que cuando llegué en 2015, no existía xenofobia a los venezolanos. La xenofobia era para los colombianos, antes los peruanos, es una energía que siempre existía. Entonces, es haciéndome cargo de los estereotipos, haciéndome cargo de cosas que han salido mal y dándoles la vuelta con comedia, para llevar un mensaje a la vez que te estoy haciendo reír.

-¿Cuál estereotipo sobre los venezolanos fue el que más te chocó?

-Que todos somos bullosos y nos gusta la música a todo volumen. Porque si algo con lo que yo luché toda mi vida es contra ese estereotipo. A mí no me gusta hacer fiestas en mi casa, no me gusta poner música a todo volumen, yo soy de audífono, soy de comer sin frituras, soy de tocar música en lugar de ponerme a bailar salsa y merengue. Es como el mismo estereotipo que los venezolanos han querido implantarle a los chilenos, que son fomes, que no saben disfrutar, cuando es completamente falso. Todo va desde cada persona que tú conoces. La manera en la que disfrutan los chilenos, no es la misma manera que disfrutan los venezolanos y por eso no quiere decir que no disfrute. Todo se basa en el contexto y en cada persona.

La experiencia como migrante y la contingencia le han dado a Esteban Düch suficiente material para sus rutinas. Así, noche a noche se hizo de un nombre y fue puliendo su material. Al mismo tiempo, desplegó todo su empeño para crear contenido en las redes sociales. “Empecé a hacer videos. Salí en Instagram con esta premisa de ‘Me estoy chilenizando’, básicamente todos los videos era yo en un ambiente normal y hacía algo o decía una palabra en chileno. Eso conectó mucho con el público venezolano y con el público chileno. Así llegué como a 80.000 seguidores en Instagram, a más de 100.000 seguidores en TikTok. Y eso ya me fue dando una base de seguidores que yo pude después traccionar hacia los shows en vivo”.

Su primer desafío fue el especial Turista Permanente, que estrenó en 2022. “Hicimos sold out, era un lugar para 130 personas. Ya tenía como 70.000 seguidores y se vendió muy rápido, abrimos una segunda función, se vendió también. Así empecé a ir a regiones”. Con la experiencia en los escenarios, pudo “telonear” a nombres de mayor calado en la comedia chilena como Luis Slimming, Edo Caroe, León Murillo, entre otros.

El objetivo de Düch era claro: “Si a un chileno le preguntan por un comediante argentino, inmediatamente van a decir Jorge Alís, porque es un argentino que ha triunfado en Chile haciendo comedia para los chilenos. Pero en el caso de un venezolano estaba ese vacío, así que yo quería ese puesto. Ese ha sido mi enfoque. Ahora, siempre hay público extranjero en mis shows, porque soy venezolano. Hay muchos venezolanos que conectan con mi historia y con mi relato, así como hay muchísimos chilenos que llegan a los shows y me dicen: oye, yo viví 25 años en Venezuela o nací allá porque mi familia emigró en el 74’. Entonces, por ahí va mi comedia, como un venezolano que lleva una década en Chile, y que cada vez se parece más a un chileno”.

Como aumentaban los seguidores y la demanda por shows, Düch armó una gira nacional para mostrar su show Turista Permanente. El 15 de febrero anunció un calendario que incluía pasos por Valparaíso, La Serena, Iquique, Antofagasta, Concepción, Puerto Montt, entre otras ciudades.

Pero un suceso inesperado le dio un jalón de popularidad; la fracasada rutina del venezolano George Harris en la noche inaugural del Festival de Viña 2025. “Inmediatamente que pasó lo de George, me empiezan a llegar a mis redes comentarios en todos los videos, empiezan a viralizar ciertos chistes que yo tenía. Me llegan muchos mensajes: ‘debiste ser tú‘. Me acuerdo que en la mañana del 24 de febrero, había una nota en CNN Chile, que decía: ‘Este es el venezolano que debió haber ido al Festival de Viña’. Llegaron cientos de mensajes en mi WhatsApp de medios que querían entrevistas. Me escribían comediantes amigos diciendo que alguien los había contactado para que les diera mi número. Entonces, fue bastante loco, fue una reacción que yo no me esperaba”.

Vina del Mar, 23 de febrero 2025 El comediante George Harris se presenta en la primera noche del Festival de Vina del Mar 2025 Sebastian Cisternas/Aton Chile

Aunque ha comentado en varias entrevistas lo sucedido con George Harris, Düch se suma al consenso general de que el venezolano afincado en Miami fracasó por la soberbia mostrada ante el público. “Si hay algo que detesta el chileno es la soberbia y la gente arribista que te tire sus logros en la cara. O sea, esa es la primera pelea del chileno con los mismos cuicos, del tipo ‘quieres saber quién es mi papá‘. Eso es lo primero que detesta el chileno, entonces que lo haga alguien que viene afuera, es peor todavía”.

La sorpresiva demanda por los shows, le hizo a Esteban Düch apostar en grande. Así anunció su primera presentación en el Teatro Nescafé de las Artes, el próximo 17 de junio. No es el único, también se presentará en el Teatro de la U de Concepción (9 de julio) y el Teatro Municipal de Antofagasta (12 de julio). Literalmente, saltó de los bares a los teatros. “Fue un coletazo de suerte que hizo que se agotaran los shows en Santiago, que se agotaran los shows de la gira, que tuviera que abrir segunda función, tercera, pero me pilló bien preparado. Y eso nos dio el impulso de decir: Ok, creo que podemos dar el paso”.

Como un contador ante un balance, Düch ya piensa en los detalles de esa función en el Nescafé de las Artes, que asoma como la más importante de su carrera hasta ahora. “Voy a tener una presentación especial con una ponencia artística un poco más elaborada, usando todos los recursos que nos da el Nescafé de las Artes. Voy a invitar a un comediante muy importante que me ha dado muchas oportunidades en Chile. Quiero preparar algo bien bonito que se parezca mucho a algo que puedo presentar en un festival”.

Y allí se traza un nuevo objetivo. “Una de las principales estrategias, es que nos vaya a ver la organización de Viña del Mar, o de Olmué, y puedan determinar si esto que yo presento sirve para el público televisivo y masivo que va a cualquiera de los dos festivales”.

Como sea, ya logró lo que quería. En esa noche del fracaso de George Harris, el primer nombre que la gente en las redes sociales asoció a un comediante venezolano, fue el de Esteban Düch.

Las entradas para ver a Esteban Düch en el Teatro Nescafé de las Artes están a la venta en Ticketmaster y en el sitio del comediante: estebanduch.com.