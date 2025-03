Dua Lipa alista show en Chile para fin de año: será en un estadio

Dua Lipa acaba de pasar por Chile. A mediados de enero, la cantante encendió el verano nacional al llegar al país para grabar distintas escenas de una campaña publicitaria de la prestigiosa marca de moda Yves Saint Laurent, transitando entre San Pedro de Atacama, el Cajón del Maipo y el centro histórico de Santiago.

Estuvo cerca de una semana en el país, donde cientos de fanáticos la siguieron en detalle en todos sus pasos, sobre todo en pleno corazón de la capital, sitio en que se dio el tiempo de saludar a seguidores y curiosos que se agolparon para observarla.

“Gracias Chileeeee!! Me encanta mucho aquí. Nos vemos prontoooo”, escribió la artista en su Instagram cuando le llegó el turno de partir, compartiendo imágenes de su estadía y asegurando que el nuevo cara a cara con el público local sería antes de lo esperado.

Y así ocurrirá. Desde el año pasado, una productora local gestiona el retorno de Dua Lipa para un concierto a gran escala en Santiago, atendiendo a la numerosa devoción que disfruta desde el estreno de su segundo título, Future nostalgia (2020), lanzado en plena pandemia y que sirvió como bálsamo bailable para los días claustrofóbicos del encierro. Un suceso que fue refrendado por su último lanzamiento, Radical optimism (2024). En el último lustro, es uno de los nombres más escuchados en el país en radios y plataformas de streaming.

De hecho, como parte del tour de su álbum más reciente volvería a la capital: las fechas estimadas hasta ahora son entre octubre y diciembre de 2025, en un estadio de alta convocatoria, con capacidad para más de 40 mil personas. Las coordenadas definitivas del anuncio, así como también la información en torno a la venta de boletos, vendrá en los próximos días.

Cómo será el show

Se tratará de la segunda vez de la albanobritánica en Chile, luego de su paso del 16 de septiembre de 2022 por el Estadio Bicentenario de La Florida, donde congregó a más de 20 mil personas.

En una entrevista con Culto del año pasado, la misma intérprete reveló que esa había sido su primera vez cantando en un estadio de gran magnitud, por lo que le guardaba un especial cariño a ese hito. “Por supuesto, me encantaría volver. Fue mi primera vez cantando en un estadio, entonces lo recuerdo con mucho cariño. Fue realmente increíble”, comentó en el diálogo. Sus ansias por regresar se harán realidad.

El actual periplo que la traerá a Santiago partió el 5 de junio de 2024 en Berlín, cubriendo varias fechas por Europa, para luego seguir por Estados Unidos, Asia y Oceanía. A partir de mayo próximo, retomará un largo trayecto por Europa, Estados Unidos y Canadá, hasta mediados de octubre, para desde ahí saltar a la región, donde se espera que visite varias latitudes.

Su actual espectáculo está dividido en cuatro actos y un bis, donde parte con Training season y End of an era, ambas de su entrega más reciente. En el curso del show también hay espacio para los hits, como One kiss, Levitating, Don’t start now o New rules. E incluso se da tiempo para un gesto de localía y despacha covers de los artistas pertenecientes al país donde se está presentando: en Melbourne por ejemplo ha desenfundado Highway to hell de AC/DC o Can’t get you out of my head de Kylie Minogue. En Sidney hizo lo propio con otros originarios de Australia como INXS, al reversionar Never tear us apart.

¿Qué tema escogerá para agasajar al público chileno? Es posible que a fin de año lo sepamos.